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منتخب الشباب يلتقي نظيريه السوري والياباني

3/12/2024 11:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان -الغد- انجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر داخلي في عمان للمنتخب الوطني للشباب تحت سن 20، خلال الفترة من 17 حتى 25 الحالي يتخلله ثلاث لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
وينتظر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوري الثلاثاء 19 آذار الحالي قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الشهر ذاته.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، حيث اشتمل على تمارين بدنية وفنية.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.

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