منتخب الشباب يلتقي نظيريه السوري والياباني

(MENAFN
- Alghad Newspaper) عمان -الغد- انجز اتحاد كرة القدم، ترتيبات إقامة معسكر داخلي في عمان للمنتخب الوطني للشباب تحت سن 20، خلال الفترة من 17 حتى 25 الحالي يتخلله ثلاث لقاءات ودية، تأهبا للتصفيات الآسيوية أيلول المقبل.
وينتظر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظيره السوري الثلاثاء 19 آذار الحالي قبل أن يواجه اليابان مرتين يومي 21 و 25 من الشهر ذاته.
وأجرى المنتخب تدريبه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب بقيادة المدرب الهولندي بيتر ماينديرسما، حيث اشتمل على تمارين بدنية وفنية.
ويتطلع الاتحاد الأردني من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات الودية للمنتخب الوطني تحت سن 20، إلى تحقيق أعلى مستويات التحضير والدعم للمنتخب، للمضي قدماً في الاستحقاقات المقبلة.
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