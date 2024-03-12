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واريورز يتجاوز سبيرز بدوري السلة الأميركي

3/12/2024 11:31:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن - سجل جوناثان كومينجا 21 نقطة، وأضاف كلاي تومسون 20 نقطة، ليقودا فريق جولدن ستيت واريورز للفوز على سان أنطونيو سبيرز بنتيجة (112-102) في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات دوري السلة الأميركي للمحترفين بكرة السلة.
وسجل فيكتور ومبانياما، لاعب سبيرز الشاب، 27 نقطة و14 متابعة بعد غيابه عن المباراة الماضية للإصابة في كاحله. وأضاف ديفين فاسيل 17 نقطة، وكيلدون جونسون 16 نقطة لفريق سبيرز.
في المقابل، سجل ترايس جاكسون ديفيز، لاعب فريق واريورز الشاب، 13 نقطة و10 متابعات.
وفي بقية المباريات، فاز ديترويت بيستونز على شارلوت هورنيتس (114-97)، وفينيكس صنز على كليفلاند كافالييرز (117-111). كما فاز أيضا دالاس مافريكس على شيكاغو بولز (127-92)، ودنفر ناجيتس على تورنتو رابتورز (125-119)، وبوسطن سلتيكس على بورتلاند ترايل بليزرز (121-99).
إلى ذلك، جرى تغريم الفرنسي رودي جوبيرت لاعب مينيسوتا تمبروولفز، من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين بنحو 100 ألف دولار، بسبب انتقاده التحكيم والقيام بحركة غير لائقة.
وجاء القرار ضد جوبيرت، بسبب سلوكه في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي في المباراة، التي خسرها فريقه ثالث المنطقة الغربية أمام كليفلاند كافالييرز بنتيجة (104-113) بعد التمديد.
وقال جو دومارز نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري، إن الغرامة ضد جوبيرت "تأخذ بعين الاعتبار تصرفات اللاعب السابقة التي تضر بالدوري الأميركي للمحترفين فيما يتعلق بانتقاد التحكيم علنا".
واحتسب خطأ فني ضد جوبيرت، بعدما فرك أصابعه ببعضها مرات عدة، في إشارة إلى احتمالية تلقى الحكام، أموالا مقابل احتساب أخطاء ضده.
وبعد احتساب الخطأ السادس ضده وطرده من المباراة، قام جوبيرت بالحركة ضد الحكم، ليحتسب الأخير خطأ فنيا، مما سمح لكافالييرز بمعادلة النتيجة والاحتكام إلى التمديد.
وقال اللاعب الفرنسي "أقبل الغرامة لكنني أعتقد أنها تؤذي اللعبة"، مشيرا إلى أن ارتفاع المراهنة على المباريات، يضر بالمسابقة.
وتابع "لقد كلفت فريقي، المباراة، لقد كانت حركة غير ناضجة، الجميع يرتكب الأخطاء لكن الأمر تكرر مرارا وكان محبطا".
ووصف ميكاه نوري، الذي وقف بدلا من مدرب مينيسوتا المريض كريس فينش، حركة جوبيرت في لحظة حاسمة بأنها "غير مقبولة"، لافتا: "كان محبطا بالطبع، لكن يجب أن نكون أذكى من ذلك". (وكالات)

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