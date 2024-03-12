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ديوكوفيتش يودع إنديان ويلز أمام لاعب إيطالي مغمور

3/12/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) لندن - ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش (36 عاما)، المصنف الأول عالميا؛ بطولة إنديان ويلز للتنس ذات الألف نقطة (ماسترز)، بشكل غير متوقع ومفاجئ، حين خسر أمس أمام المغمور الإيطالي لوكا ناردي، المصنف رقم 123 عالميا بمجموعتين لواحدة.
وغادر ديوكوفيتش - الذي كان مرشحا لحصد اللقب السادس في تاريخه ببطولة إنديان ويلز - البطولة التي غاب عنها في السنوات الخمس الأخيرة بسبب فيروس كورونا ورفضه تلقي اللقاح، وذلك بعدما خسر المجموعة الأولى 6-4 قبل أن يعادل الكفة 2-6، ليسقط بعدها أمام ناردي بواقع 6-3.
واستطاع ناردي صاحب الـ20 عاما أن يحقق أبرز مفاجآت بطولة إنديان ويلز حتى اللحظة، خاصة أنه فاز في 3 مباريات فقط بمسيرته في بطولات اتحاد لاعبي التنس المحترفين، وبات الآن رابع أقل لاعب تصنيفا يتغلب على المصنف الأول عالميا تاريخيا.
وسيعطي انتصار ناردي المهم على ديوكوفيتش دفعة قوية في ترتيب لاعبي التنس المحترفين، حيث سيدخل الاثنين المقبل نادي الـ100 الأوائل، وهو الذي سيلاقي في دور الـ16 اللاعب الأميركي تومي بول المصنف رقم 19 عالميا، والذي تغلب بدوره على الفرنسي أوجو أومبير.
ويعتبر نوفاك قدوة اللاعب الإيطالي في عالم التنس، حيث يضع صورة له فوق سريره منذ أن كان عمره 8 سنوات، بحسب ما قال في تصريحاته، لكنه حقق إنجازا شخصيا مهما بالفوز على المصنف الأول عالميا واللاعب الأكثر تتويجا بألقاب "غراند سلام" بنحو 24 لقبا وكذلك الأكثر انتصارا بألقاب الماسترز (40)، كما أوقف سلسلة انتصارات نولي التي وصلت إلى 11 فوزا متتاليا، منذ بداية الموسم.
وقال ناردي في تصريحات عقب المباراة: "أعتقد أنه لم يكن أحد يعرفني قبل تلك المباراة.. آمل أن تكون الجماهير قد استمتعت باللقاء، أنا سعيد للغاية، لا أعرف كيف تحكمت في أعصابي، هذه معجزة كوني أبلغ من العمر 20 عاما وتصنيفي 100 عالميا وأنجح في الفوز على ديوكوفيتش، هذا جنون".
وشارك ناردي في البطولة الختامية للجيل الواعد العام الماضي، ويستعد اليوم لمواجهة الأميركي تومي بول في الدور الرابع اليوم.
وبحسب أرقام "أوبتا"، منذ بدء العمل ببطولات الأساتذة عام 1990، أصبح ناردي ثالث خاسر محظوظ يتغلب على المصنف الأول عالميا في بطولة للأساتذة وذلك بعد جيرمو كانياس في إنديان ويلز 2007، وبورنا تشوريتش في مدريد 2017. وأصبح ناردي ثاني إيطالي يتمكن من الفوز على المصنف الأول عالميا على الملاعب الصلبة ببطولات الأساتذة، وذلك بعد يانيك سينر أمام كارلوس ألكاراز في نصف نهائي ميامي 2023. ولدى السيدات، حجزت الأميركية كوكو جوف، مقعدها في الدور الرابع من بطولة إنديان ويلز، بعد التفوق على الإيطاية لوسيا برونزيتي. ونجحت جوف، المصنفة الثالثة عالميا في حسم اللقاء بمجموعتين دون رد بواقع (6-2)، و(7-6)، لتضرب موعدا في الدور الرابع مع البلجيكية إليز ميرتنز، والتي أقصت اليابانية نعومي أوساكا بمجموعتين دون رد، بواقع (7-5)، و (6-4).
ولحقت الروسية داريا كاساتكينا، المصنفة 11 على البطولة، بركب المتأهلات للدور الرابع، بعد التغلب بصعوبة على الأميركية سلوان ستيفنز بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (2-6) و(6-4) و(6-4)، وتلتقى كاساتكينا في الدور المقبل بالصينية يوي يوان، والتي تغلبت بدورها على الأميركية كارولين دوليدي بنتيجة (1-6) و(6-4) و(7-6).
وودعت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المنافسات من الدور الثالث، بعد السقوط أمام الأميركية إيما نافارو بنتيجة (6-1) و(4-6) و(6-3)، لتصطدم في الدور المقبل بالمصنفة الثانية عالميا البيلاروسية أرينا سابالينكا. وضمن لقاءات الدور الثالث أيضا، تغلبت اليونانية ماريا ساكاري، المصنفة التاسعة على البطولة، على الفرنسية كارولين جارسيا بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3) و(6-4)، حيث ستواجه ساكاري في الدور الرابع الفرنسية الأخرى ديان باري، والتي تغلبت بدورها على الروسية أنا بلينكوفا بنتيجة (6-4) و(6-3). (وكالات)

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