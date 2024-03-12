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أتلتيكو يسعى لرد اعتباره أمام الإنتر.. ودورتموند للقضاء على آيندهوفن

3/12/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مدن – يسعى فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى تعويض خسارته ذهابا بهدف نظيف أمام إنتر ميلان الإيطالي، وذلك عندما يستقبله عند الساعة 11 من مساء اليوم في ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويحظى إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، بأفضلية الهدف الذي سجله ماركو أرناوتوفيتش في الذهاب وجلب الفوز، حيث يعد هذا الظهور الثالث على التوالي لإنتر ميلان في ثمن النهائي، بعد أن ترك خلفه، السلسلة السلبية لنحو 9 مواسم متتالية من دون الظهور فيه.
من جانبه، يتمسك فريق بروسيا دورتموند الألماني بدعم أنصاره في ملعب "سيجنال إيدونا بارك"، للقضاء على مقاومة آيندهوفن الهولندي، في المباراة التي انتهت ذهابا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وذلك عندما يلتقيان بالتوقيت ذاته في إياب دور الستة عشر، حيث يسعى الفريق الألماني للوصول إلى الدور ربع النهائي، للمرة الأولى في آخر 3 مواسم.
واختير الحكم البولندي سيمون مارتشينياك، الذي أدار نهائي كأس العالم 2022 في قطر، لتحكيم مواجهة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ضيفه إنتر ميلان الإيطالي، حيث كان مارتشينياك الدولي منذ العام 2011، مسؤولا عن تحكيم نهائي المونديال، والنسخة الأخيرة من دوري الأبطال.
وسبق للحكم البولندي، البالغ من العمر 43 عاما، أن أدار 5 مباريات لأتلتيكو مدريد في مسابقة التشامبيونزليغ، آخرها أمام بورتو البرتغالي ضمن منافسات دور المجموعات، في موسم 2022-2023. وحقق "الروخي بلانكوس" 4 انتصارات وتجرع هزيمة واحدة، في هذه المباريات الخمس.
وبالنسبة لإنتر ميلان، أدار البولندي 6 مباريات له، من بينها نهائي دوري الأبطال الأخير، الذي خسره "النيراتزوري" على يد نظيره فريق مانشستر سيتي الإنجليزي بهدف نظيف.
ومن جانبه، سيتولى الإيطالي دانييلي أورساتو (48 عاما) تحكيم مباراة بروسيا دورتموند الألماني وبي إس في آيندهوفن، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.
إلى ذلك، أكد إنتر ميلان الإيطالي، إصابة ثنائي الفريق النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، والبرازيلي كارلوس أوجوستو، وذلك قبل مواجهة أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وأعلن إنتر في بيان رسمي عن إصابة لاعبيه، مؤكدا غيابهما عن خوض مباراة إياب ثمن نهائي دوري الأبطال على ملعب "ميتروبوليتانو".
ويعاني المهاجم النمساوي أرناوتوفيتش، الذي سجل هدف الفوز في مباراة الذهاب، من إصابة عضلية في الفخذ الأيمن، فيما يعاني الظهير الأيسر البرازيلي أوجوستو من إصابة في العضلية النعلية للساق اليمنى.
وأفاد بيان النادي الإيطالي، أن اللاعبين سيتم تقييم الوضع الصحي لهما خلال الأيام القليلة المقبلة، لتحديد موعد عودتها إلى التدريبات الجماعية للفريق، تأهبا لخوض المباريات.
في المقابل، تلقى أتلتيكو مدريد دفعة معنوية قبل خوض مواجهة "الأفاعي" في المسابقة الأوروبية، وذلك بعدما شارك لاعباه الدولي الفرنسي أنطوان غريزمان والإسباني الشاب بابلو باريوس في التدريبات.
وأصيب غريزمان في 20 شباط (فبراير) الماضي، بالتواء على مستوى الكاحل الأيمن، لكنه عاد إلى التدريبات الجماعية مع الفريق يوم الجمعة الماضي، وسط استمرار غيابه عن خوض المباريات الرسمية وآخرها أمام قادش، كما فعل قبلها أمام ألميريا وأتلتيك بيلباو وريال بيتيس في مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وشارك باريوس في التدريبات الجماعية للفريق الإسباني، بعدما غاب عن التدريبات الماضية ومواجهة قادش، بسبب وعكة صحية تعافى منها مؤخرا.
وكان سيزار أزبيليكويتا، عاد إلى التدريبات أيضا الأسبوع الماضي، في آخر مراحل تعافيه من إصابة في "الرباط الهلالي"، والتي تعرض لها في 18 من كانون الثاني (يناير) الماضي، حيث تبدو مشاركته غير محسومة حتى الآن في خيارات المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني. -(وكالات)

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