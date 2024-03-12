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مدرب النصر لا يخشى الإقالة.. وكريسبو غير مكترث بهوية منافسه

3/12/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) الرياض – شدد البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، على عدم تخوفه من إمكانية إقالته من تدريب "العالمي"، وذلك بعد فشله في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي بخسارة فريقه أمام العين الإماراتي بركلات الترجيح (1-3) في المباراة التي أقيمت بملعب "الأول بارك" بعد التعادل (4-4) في مجموع المباراتين، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وكان النصر قد استضاف "الزعيم" على أرضية "استاد الأول بارك" لخوض موقعة إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا، والتي احتكمت بعد التمديد لوقتين إضافيين (4-3) إلى ركلات الجزاء الترجيحية بين الشقيقين الخليجيين، علما أن العين الإماراتي حسم لقاء الذهاب بهدف لاعبه سفيان رحيمي في اللقاء الذي جمعهما على "ستاد هزاع بن زايد".
وقال كاسترو في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: "أتواجد مع العالمي من أجل العمل وتطوير اللاعبين وبناء فريق للمستقبل، وليس من أجل النتائج فحسب".
وأكد المدرب البرتغالي الذي يخوض ثاني مغامراته التدريبية في منطقة الخليج بعد تجربة سابقة مع الدحيل القطري: "لا أخشى الإقالة"، لافتا أنه لم يسبق له التعرض للإقالة من منصبه مع الفرق التي تناوب على تدريبها سابقا.
وأوضح كاسترو "62 عاما" والذي بدأ مسيرته التدريبية قبل 27 عاما مع نادي أجويدا البرتغالي: "من يعمل معي؛ يدرك كم أنا مدرب مجتهد، لو سألتم نجوم الفريق، سيؤكدون لكم هذا الأمر".
واختتم المدرب البرتغالي حديثه بالقول: "أنا راض عن عملي مع النصر، لكن أكثر ما يحزنني هو عدم إسعاد الجمهور بالتأهل إلى الدور نصف النهائي من المسابقة القارية".
من جانبه، قلل الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني لفريق العين الإماراتي، من أهمية هوية الخصم الذي سيصطدم به في الدور نصف النهائي لدوري أبطال آسيا بين الهلال والاتحاد السعوديين.
وعن هوية الخصم القادم الذي يفضل مواجهته في دوري أبطال آسيا، شدد كريسبو، "لا أخشى أي خصم، ولا يهمني معرفة هوية الفريق الذي سنواجهه في الدور المقبل".
وعن مواجهة العالمي، قال صاحب المباريات الدولية الـ64 والأهداف الـ35 بشعار المنتخب الأرجنتيني: "كانت مباراة جميلة، تخطينا خصما عظيما، وأعتقد بأننا قدمنا أداء مميزا"، معبرا عن قناعته بأن "الزعيم" كان يستحق الظفر ببطاقة التأهل قبل الوصول إلى ركلات الجزاء الترجيحية، لافتا أن ركلة الجزاء التي تحصل عليها البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق النصر السعودي في الدقيقة الـ115 من زمن الوقت الإضافي الثاني، كانت نقطة التحول في المباراة.
بدوره، أعرب حارس مرمى فريق العين الإماراتي خالد عيسى عن سعادته البالغة بعد تأهل فريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، مؤكدا في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "أعتقد أن المباراة كانت دراماتيكية وتوقعنا أن يهاجمنا النصر منذ اللحظة الأولى كونه كان خاسرا في الإمارات".
وأضاف: "أشكر زملائي على الثبات وعدم التراجع، خاصة بعدما استقبلنا الهدف الثاني الذي شكل نقطة التحول في المباراة"، مؤكدا عمله على دراسة نجوم النصر جيدا، وموضحا أن ذلك ما يقوم به قبل كل مواجهة رفقة مدرب الحراس، الذي أكد امتنانه له.
وتحفظ عيسى عن خيار الكشف على هوية المنافس الذي يتمنى مواجهته في نصف النهائي بين الهلال والاتحاد السعوديين، لافتا: "نركز الآن على مباراتنا المقبلة في الدوري الإماراتي".
واختتم: "طالما أنك ناد كبير، يجب عليك المنافسة على كل البطولات المتاحة، نمتلك جهازا فنيا على أعلى مستوى بقيادة كريسبو، الذي قرر الاعتماد على سياسة التدوير بين 25 لاعبا، وذلك لم يحدث في فريقنا من سنوات طويلة". (وكالات)

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