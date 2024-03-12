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رياضة السيارات في الأردن.. الأباء يورثون الأبناء

3/12/2024 11:31:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - باتت رياضة السيارات في الأردن تحظى بشعبية كبيرة، في ظل ارتفاع عدد الممارسين، خاصة فيما يتعلق بتوريث هذه الرياضة من خلال حرص الأباء على توريث الأبناء لهذه الرياضة الشيقة المتميزة.
وساهم السائقون من الأباء بشكل كبير في توريث حب رياضة السيارات لأبنائهم ليشكلوا لبنة من الجيل الجديد في رياضة السيارات .
ويرى السائق أيمن النجار أن حب رياضة السيارات والراليات يجري في دم الشباب ، حيث تجد في كل بيت أردني شخصا يعشق رياضة السيارات ومنهم من يمارسها ومنهم من يتابعها ، لافتا إلى أن الأردنيين يولون اهتماما كبيرا بفنون ومهارات سباقات السيارات والراليات، ويحرصون على توريث أبنائهم هذه الرياضات؛ واستحداث منافسات جديدة ومثيرة.
وقال النجار:" الأردن يقدم نفسه كدولة متخصصة في صناعة أبطال رياضات السيارات على مدار التاريخ ، وتخرج من مدرسة رياضة السيارات كثير من الأبطال العرب والأجانب وانطلقوا من الأردن إلى العالمية.
وأضاف: " شدني مؤخرا أداء جيل الشباب المشاركين في سباقات الرالي والسرعة والدرفت ، كشاكر جويحان ومصطفى عطاري وأبناء أخي هشام وأمير النجار وغيرهم من المتسابقين.
وأشار :" رياضة السيارات تتوارثها الأجيال ، نحن نسلم الراية لغيرنا من الجيل الجديد، ودون أدنى شك يجب توفير كافة الأجواء المناسبة لهم، خاصة وأن بطولات الأردن لرياضة السيارات أصبحت الآن من أقوى السباقات في منطقة الشرق الأوسط لقوة المنافسة فيها، وبات أداء المتسابقين قويا، وأدت مشاركة متسابقين واعدين بجانب أبطال مميزين إلى رفع مستوى المنافسة فيها".
وأكد السائق سلامة القماز:" إن السيارات تلفت أنظار الأردنيين ما يؤكد أهتمامهم بها، وفي بعض الأحيان تمثل السيارة شخصية صاحبها، وهو ما أدى بالتالي إلى امتداد عشقهم بالسيارات إلى رياضة السيارات، وشغفهم المستمر في المتابعة أو المشاركة في سباقات للسرعة، والدرفت التي أدت إلى تقليل ممارسة التفحيط في الشوارع من خلال بطولة خاصة".
وأضاف: " الرياضة تعمل على تهذيب النفس، ولهذا وجهت أبنائي للمشاركة في سباقات السيارات، أشارك أنا وفيصل وفايز في سباقات الراليات والسرعة.. بالنسبة لي يجب التركيز على دمج الشباب في مسار السباقات، واشغالهم عن أمور أخرى، يجب دعم الجيل الواعد من الشباب، ووضعهم على الطريق الصحيح، في المقابل يجب على المتسابقين اكتساب خبرات ممن سبقوهم من السائقين ، من خلال خبرتهم الكبيرة على مدار سنوات طويلة.
وقال السائق عماد جمعة :" تعد سباقات السيارات من أهم التجمعات بين الشباب، وسط أجواء عائلية، وتنافس قوي على حلبة السباق، نتطلع أن يشارك الشباب الواعد في رياضة السيارات للانخراط بالأجواء الرياضية التي تنمي الروح الرياضية، وتساهم في تطور دورهم في العمل المجتمعي والرياضي، أتمنى أن تحظى مثل هذه السباقات باهتمام كبير كونها ترسخ معاني الصداقة، والتنافس الشريف.. عائلتي رياضية لها تاريخها ونجاحها في عالم رياضة السيارات، منذ الثمانينيات نمارس قيادة السيارات والدراجات النارية، وتألقت في مشاركاتها في الراليات، وسباقات السرعة والرمان، واستطاع أبناؤها من الجيلين المخضرمين والواعدين أن يحققوا النجاح والتفوق في جميع المجالات المتعددة، ومقارعة الأبطال في هذا المجال بفضل الإصرار والعزيمة ".

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