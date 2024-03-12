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الأجسام ينظم بطولة تحدي اللياقة البدنية في رمضان

3/12/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- قرر اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، إقامة بطولة تحدي اللياقة البدنية (Fitness challenge) في منتصف الشهر الفضيل، حيث بدأ بالترتيبات اللازمة والتجهيزات لتغليفها بالأجواء الاحترافية المعهود في تنظيم سلسلة بطولاته المحلية، والتي يهدف من خلالها اتحاد الرياضة الجسمانية والبددنية إلى اختيار عناصر المنتخب الوطني من الجنسين، والتي ستخوض غمار المنافسة في البطولات القارية والدولية للموسم 2024.
وقال رئيس اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية مأمون كلمات: "إنه وبعد النجاح في إرساء قواعد متينة لرياضات تحدي اللياقة البدنية، وتنظيم بطولاتها والمشاركات الخارجية اللافتة، فتحنا من خلالها الباب الواسع لمشاركة السيدات، وأدرجت ضمن خطة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية منذ العام الماضي، نعمل وفريق العمل الإداري والفني على توسيع قاعدتها الرسمية، خاصة في ظل الإنجازات اللافتة لمنتخب اللياقة البدنية خلال الموسم 2023 على الصعيدين القاري والعالمي".
وأضاف كلمات في تصريح لـ"الغد": "عمدنا إلى استثمار الأجواء الرمضانية لإقامة هذه البطولة، والتي يتم فيها التنافس من خلال عدد من الحركات والوضعيات البدنية، وفق توقيت محدد، والتي يسمح فيها للمنافسة على الصعيدين الفردي والجماعي، وتسمح في "منافسة الجماعي" تنافس العائلات في فرق من الذكور والإناث ولجميع الأعمار، مما يضيف على المنافسات رونقا مميزا في سهرة رمضانية".
وحول أهمية هذه البطولة وقدرتها على إفراز عناصر مميزة للمنتخب الوطني للذكور والإناث، رد كلمات: "لدينا نواة منتخب مميز من الجنسين، لكن ما يزيد أهمية البطولة اعتبارها مرشحة لدخول عناصر لافتة إلى صفوف المنتخب الوطني، في ظل ارتفاع عدد الأندية والمراكز الرياضية الممارسة لتحديات اللياقة البدنية، ووجود خامات رائعة وكنوز دفينة نريد اكتشافها، وستكون هناك لجنة فنية مختصة لاختيار الوجوه الجديدة لصفوف المنتخب الوطني للرجال والسيدات للموسم 2024".
وأضاف كلمات: "شارك منتخب اللياقة البدنية للرجال والسيدات، في بطولة آسيا التي أقيمت في لبنان، وكذلك بطولة العالم في إسبانيا العام الماضي، وجلبوا إنجازات مميزة للرياضة الأردنية بمعدل 25 ميدالية قارية ودولية، حيث حقق في البطولة القارية التي أقيمت في لبنان خلال الفترة ( 25-28 آب (أغسطس) الماضي)، 13 ميدالية ملونة، توزعت بين ذهبيتين عن طريق ديما زبيدة، وأخرى لديما زبيدة وأدهم صقور على مستوى الفرق، و3 ميداليات فضية للفردي تقلدها عبدالرحمن عاقلة، وبنان الجعفري، وعلى مستوى الفرق نالها قوت أباظة وأحمد نسور، و3 ميداليات برونزية على المستوى الفردي تقلدتها سارة أبوشاويش، وعلى مستوى الفرق لكل من: عبدالرحمن عاقلة وبنان الجعفري، وكذلك بنان الجعفري وسارة أبوشاويش".
وأردف كلمات قائلا: "وتابع منتخب اللياقة البدنية حضوره اللافت عالميا، في بطولة العالم التي جرت في إسبانيا خلال تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، عندما خطف لقب بطل أبطال العالم، في إنجاز غير مسبوق للرياضة الجسمانية، عندما رفع أبطال وبطلات المنتخب الوطني كأس المجموع العام برصيد 2237 نقطة، متقدما على رومانيا التي حلت ثانية برصيد 2236 نقطة، وإسبانيا الثالثة برصيد 2047 نقطة، وإيران الرابعة برصيد 1047 نقطة".
وزاد كلمات: "وأضاف لهذا الحضور 12 ميدالية ملونة، وزعت بين المستوى الذهبي، حين توج في منافسات الفردي علي الحموي بالفضة، راما أبو صالح بالفضة، أدهم الصقور بالبرونز، وستيفاني نعواس بالبرونز، وفي منافسات الزوجي للمستوى ذاته، تقلدت ستيفاني نعواس وراما أبو صالح الذهب، وأدهم الصقور وعلي الحموي الفضة، وأيضا توج أدهم الصقور وديالا العتيبي بالفضة، فيما توج علي الحمطوي وستيفاني نعواس ببرونزية الزوجي المختلط للمستوي الذهبي، بإجمالي 8 ميداليات موزعة بين 1 ذهب و4 فضيات و3 برونزيات".
وتابع: "حقق المنتخب بالمستوى الفضي التميز، حيث تقلد في منافسات الفردي للرجال أدهم الصقور البرونزية، فيما ذهبت فضية زوجي الرجال لأدهم الصقور وعلي الحموي، وفضية زوجي السيدات لستيفاني نعواس وديالا العتيبي، وفضية الزوجي المختلط لأدهم الصقور وستيفاني نعواس، بمجموع إجمالي للمستوى الفضي 4 ميداليات موزعة بين 3 فضيات وبرونزية واحدة، ليأتي المجموع العام غزيرا بـ12 ميدالية ملونة موزعة بين 8 بالمتسوى الذهبي و4 بالمستوى الفضي في ختام بطولة العالم".
وعن استضافة "مستر يونيفرس/ الأردن" للمرة الثانية في عمان، قال كلمات : "نعتز بتعاوننا المستمر مع الحكم الدولي المحترف ومنظم البطولة طارق خليل، من خلال مظلتنا اللجنة الأولمبية، وبعد المشاركة الواسعة محليا وعربيا، ونجاحها التنظيمي والمستوى التافسي الرائع، والتي حظيت بحضور رئيس الاتحاد الدولي روفائي سانتونغة، ونائبه المصري عادل فهيم، وقيادات فنية وتحكيمية من الاتحاد الدولي، ومشاركة فاعلة لأبطالنا وحكامنا، كلها ساهمت في تكرار تنظيم البطولة العالمية للمرة الثانية على التوالي بالأردن، حيث ستقام البطولة خلال الفترة 1-8 آب (أغسطس) المقبل، والتي ترصد لها بطاقات احتراف وجوائز مالية مجزية، وحظي أبطاالنا أصحاب بطاقات الاحتراف لـ"البدي بلدنج، الكلاسيك والفيزيك"، بمشاركة مجانية في هذه النسخة من البطولة".

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