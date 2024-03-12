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إقامة قمة أردنية كروية خارج المملكة مطلب جماهيري

3/12/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس عمان- يتابع المشجع الأردني المباريات التي تقام في الوطن العربي وتحديدا للفرق الكبيرة أو النهائيات، وهي تقام خارج أراضيها في حدث استثنائي يضفي على الموقف الكثير من التسويق للبطولة والمباراة بشكل عام، ما يعطيها أهمية أكبر مما تقام داخل حدود الوطن.
ويتمنى مشجع أكبر الأندية المحلية رؤية فريقه يخوض مباراة رسمية خارج الديار، من أجل أن يحظى فريقه باهتمام أكبر من قبل وسائل الإعلام العربية، إلى جانب تسويق أكثر للأندية المحلية واللاعبين، باعتبار أن هذه المواجهات ستكون أكثر متابعة كما لو تمت إقامتها في عمان.
الحديث في الأمر جاء بعد أن أقيمت الجمعة الماضية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك في العاصمة السعودية الرياض، إلى جانب إقامة العديد من مباريات كأس السوبر سواء الأوروبية أو العربية في دول الخليج العربي في السنوات الماضية، وأبرزها السعودية وقطر والإمارات.
ويقام كأس السوبر الإيطالي منذ أكثر من عام في السعودية، وقبل ذلك كان يقام في قطر، فيما تقام أيضا مباريات كأس السوبر الإسباني في السعودية، على أن تلعب مباريات كأس السوبر السعودي الشهر المقبل في الإمارات.
وشهد العامان الماضيان مشاركة الوحدات والفيصلي والرمثا ببطولة القدس والكرامة، والتي تقام بتنظيم مشترك بين الاتحاد الأردني والفلسطيني بمشاركة أندية من الدولتين، إلا أن البطولة الودية لا تطغى عليها الصفة الرسمية، إلى جانب عدم أهميتها لإقامتها قبل انطلاق الموسم، وتعد بطولة تنشيطية للفرق للوقوف على مستوياتها الفنية قبيل بداية المنافسات الرسمية.
وأقيمت آخر مباراة بين فريقين محليين خارج المملكة بعيدا عن "القدس والكرامة"، والتي جمعت فريقي الوحدات والرمثا بقطر في مطلع العام 2014، تحت عنوان "قمة ودية أردنية في دوحة الخير"، حيث أقيمت المباراة الودية وقتها نظرا لإقامة الفريقين وقتها معسكرا تدريبيا لاستئناف مرحلة الإياب من دوري المحترفين.
بدوره، ذكر المدرب الوطني خليل فطافطة، أن اتحاد الكرة عليه مسؤولية تبني هذه الفكرة في الفترة المقبلة، نظرا لتوجه فرق عالمية وعربية لهذا الأمر في السنوات الماضية، موضحا أن الجالية الأردنية كبيرة في الدول الخارجية، وقادرة على الحضور بأعداد كبيرة لهذه المواجهات.
وبين فطافطة في حديثه لـ "الغد"، أن الجمهور الأردني كان من أكبر الجماهير حضورا في نهائيات كأس آسيا التي اختتمت الشهر الماضي في قطر، وأن هذا الأمر يدفع الجميع للمضي قدما بتطبيق الفكرة على أرض الواقع، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون المواجهة بين الفيصلي والوحدات للشعبية الجارفة لهما داخل الوطن وخارجه.
وأضاف: "تعتبر هذه الفكرة فرصة لنشر الدوري المحلي بالمنطقة العربية، نظرا إلى بث المباراة على قنوات عديدة وقتها، إلى جانب تسويق أكبر للاعب من خلال مشاهدته من مدربين ووكلاء أعمال لاعبين في الدول التي تستضيف الحدث".
ويرى الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي علي موسى، أن الفكرة تحتاج إلى علاقات قوية من أجل مخاطبة الاتحادات الدول المجاورة، من خلال إقامة الكلاسيكو الأردني في إحدى الدول التي تتمتع بوجود شعبية وجالية أردنية كبيرة بها.
وأكد موسى لـ"الغد"، أن هذه المباراة أن أقيمت بطابع رسمي، ستعمل على تسويق ورفع أسهم الأندية بشكل كبير، وستحظى الفرق بعوائد مالية يفوق التي تحصل عليه محليا من موسم، مشددا على ضرورة استثمار الإنجاز الذي حققه "النشامى" مؤخرا باحتلال وصافة بطولة كأس آسيا.
وتابع: "أصبحت الكرة الأردنية مرحبا بها من قبل الدول المجاورة بعد الإنجاز الأخير، وأصبحنا على الخريطة الآسيوية بعد المستوى المميز الذي قدمه المنتخب الوطني، وعلى الاتحاد أن ينقل تفوق المنتخب وقوته للأندية، وهي فكرة لن تكون صعبة في حال تم منحها حقها بالمخاطبات الجادة".
بدوره، أوضح المتابع ثامر صوالحة، أن اتحاد الكرة عليه تسويق الكرة الأردنية بشكل أكبر، خاصة بعد النتائج التاريخية في البطولة الآسيوية، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من متابعي كرة القدم بالمنطقة العربية أصبحوا أكثر اهتماما بالكرة المحلية.
ولفت صوالحة، إلى أن إقامة مباراة جماهيرية على الملاعب الخليجية، هي أفضل طريقة لتسويق الكرة الأردنية، وأن إقامة مباراة تجمع أفضل اللاعبين وأكثر الفرق حصدا للألقاب، ستعمل على تسليط الضوء أكثر على الأندية لجلب رعاة للفرق والبطولات، مؤكدا بأن مثل هذه الفكرة تعني قطع خطوة كبيرة نحو دعم وتطوير اللعبة.

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