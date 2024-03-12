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السباحة يصدر خطته للموسم الرياضي 2024

3/12/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – أصدر اتحاد السباحة، خطته للموسم الرياضي الحالي؛ بعد اعتمادها بشكل رسمي من قبل اللجنة الأولمبية، والتي ستشهد فترة "بيات شتوي" خلال شهر رمضان المبارك.
ويعقد اتحاد السباحة اجتماعا لهيئته العامة في الأسبوع الأخير من نيسان (أبريل) المقبل، مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد، على أن تنطلق بطولة البراعم الشتوية الثانية (25م) في 10 أيار (مايو) المقبل، ويعقبها تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الثانية بالفترة من 16 إلى 19 منه.
وينظم "السباحة" دورة مستجدين للحكام في الأسبوع الأول من حزيران (يونيو) المقبل، على أن تقام البطولة الصيفية المفتوحة الأولى مع انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديدا بالفترة من 27 إلى 29 من الشهر ذاته، كما تنطلق بطولة البراعم الصيفية الأولى في الخامس من تموز (يوليو) المقبل.
وتقام البطولة الصيفية المفتوحة الثانية بالفترة من 18 إلى 21 تموز (يوليو) المقبل، ويعقبها دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، فيما تشهد بدايات آب (أغسطس) المقبل، تنظيم بطولة البراعم الصيفية الثانية، كما يتوقع أن تقام بطولة عربية للفئات "50م" في الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، في الوقت الذي سينظم فيه "السباحة"، بطولة الأندية المحلية للفئات "50م" بالفترة من 15 إلى 19 منه.
وتنطلق البطولة الصيفية المفتوحة الثالثة والأخيرة في الخامس من أيلول (سبتمبر) المقبل، وتستمر حتى الثامن منه، على أن ينظم "السباحة" بطولة البراعم الشتوية الثالثة "25م" في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ويعقبها إقامة البطولة الشتوية المفتوحة الرابعة بالفترة من 7 إلى 10 منه.
وسيكون الشهر الأخير من العام الحالي، شاهدا على تنظيم بطولة البراعم الشتوية الرابعة "25م" يوم 6 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، تليها تنظيم البطولة الشتوية المفتوحة الخامسة بالفترة من 12 إلى 14 منه، على أن تقام بطولة العالم للسباحة "25م" في العاصمة المجرية بودابست بالفترة من 17 إلى 22 منه.
وفتح "السباحة" الباب أمام السباحين والسباحات لتسجيل أرقام خاصة يوم الجمعة 29 كانون الأول (ديسمبر) المقبل، وهو اليوم المخصص للتوقيت الرسمي لتعزيز عناصر المنتخب الوطني، علما بأن جميع تواريخ ومواعيد البطولات الداخلية قابلة للتعديل، وفقا لما أكده اتحاد السباحة.
ومن الجدير بالذكر، أن المنتخب الوطني للسباحة بدأ العام الجديد بإحرازه 16 ميدالية ملونة (6 ذهبيات و3 فضيات و7 برونزيات) في ختام مشاركته بالبطولة العربية الثانية للألعاب المائية للأعمار السنية، والتي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة، وأتبعها بمشاركة متواضعة في بطولة العالم للسباحة بالدوحة، فيما اكتفى بتحقيق ميدالية برونزية عبر السباح عماد الزبن، خلال مشاركته في البطولة الآسيوية الحادية عشرة للسباحة للفئات العمرية، والتي اختتمت نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي في الفلبين.

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