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بعد استقالة أبو طعيمة.. هل ينجح المدرب الجديد للوحدات في إنقاذ الموسم؟

3/12/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو عمان- تترقب الجماهير الوحداتية، كشف مجلس إدارة نادي الوحدات عن هوية الجهاز الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية لفريق الكرة الأول، عقب قبوله استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة، بعد أكثر من شهرين على تولي القيادة الفنية للفريق برفقة مساعده عامر عقل، ومحلل الأداء رأفت العلامي، ومدرب حراس المرمى وسام حزين.
وسيتولى المدرب الجديد الإشراف على ما تبقى من مباريات الفريق بالدوري الذي توقف عند الجولة 14، والفريق يقف بالمركز الثالث برصيد 31 نقطة، بفارق 9 نقاط عن المتصدر الحسين إربد برصيد 40 نقطة، وتضاؤل حظوظه في استرداد اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 2020، ومهمة الاحتفاظ بلقب كأس الأردن الذي يلاقي فيه مغير السرحان في مباراة إقصائية بدور الـ16.
ويأمل جمهور الوحدات في أن تنجح الإدارة في استقطاب مدرب جديد متميز قادر على إنقاذ موسم فريق الكرة الأول بالحصول على بطولتي الدوري والكأس، أو بطولة واحدة على أقل تقدير.
ذكريات لا تنسى
وتعود الجماهير الوحداتية بذاكرتها إلى موسم 2020- 2021، والتي عاشت فيه لحظات صعبة لا تنسى، مع عدم الاستقرار الفني، والذي جاء بعد أكثر من شهر على انتخاب الإدارة الحالية برئاسة بشار الحوامدة-17-12-2021، من خلال تعيين البرازيلي فييرا قبل أن يرحل ويأتي بعده رأفت علي، ليتولى القيادة الفنية للفريق خلال شهر آذار (مارس) من العام 2022، برفقة مدرب حراس المرمى آنذاك رشيد النجار، الذي رافقه في بطولة القدس والكرامة التي فاز الوحدات بلقبها، وما إن انتهت تلك البطولة، واقتراب موعد مشاركة الوحدات في دوري أبطال آسيا للمرة الثانية، تعاقد مجلس الإدارة مع المدرب الوطني رائد عساف، وساعده رأفت علي ومدرب حراس المرمى رشيد النجار، وقاده عساف في دوري أبطال آسيا، وقدم فيها الفريق مستوى طيبا، واقترب من بوابة التأهل للدور التالي لولا تعادل الفيصلي السعودي في وقت متأخر من المباراة التي انتهت 1-1، وحل رابعا في مجموعته الخامسة برصيد 6 نقاط، ورغم قيادته فريق الوحدات في عدد من جولات الدوري في ذلك الموسم، إلا أنه قدم استقالته لإدارة النادي خلال شهر أيار (مايو) للعام ذاته.
وخلفه المدير الفرنسي جوميز، الذي تعاقد معه الوحدات في نهاية آيار (مايو) من العام 2022، وقاد الوحدات في مباريات الدوري الذي حل فيه الوحدات ثانيا برصيد 50 نقطة، متقدما بفارق الأهداف عن الحسين إربد الذي حل ثالثا بالرصيد ذاته، وبفارق نقطة عن الفيصلي الذي توج باللقب برصيد51 نقطة، فيما قاد الفريق إلى لقب كأس الأردن للمرة 11 في تاريخه، بعد الفوز بالمباراة النهائية على العقبة بهدف شهاب القنبر وقتها.
وتتاشبه المعطيات إلى حد كبير مع الوحدات في موسم 2023-2024، عندما بدأ الوحدات تعاقده مع البوسني داركو في أواخر آذار (مارس) من العام الماضي، القادم من تجربة ثرية في الكويت، وقاد الفريق خلال منافسات درع المئوية، التي أقيمت مبارياتها بنظام الدوري من مرحلة واحدة، وفاز بلقبها الفيصلي بعد تصدر الترتيب العام برصيد 31 نقطة، والوحدات ثانيا برصيد 24 نقطة، وقاد الفريق في بطولة القدس والكرامة والتي احتفظ الوحدات بلقبها للمرة الثانية على التوالي، والذي قاد الوحدات للتتويج بلقب كأس السوبر للمرة 15 في تاريخه، بعد الفوز على الفيصلي ذهابا 2-1 وإيابا 1-0.
إلا أنه سرعان ما أعتذر داركو عن إكمال مهمته مع الوحدات لأسبابه الخاصة، وقبل الوحدات استقالته في 18 من آب (أغسطس) من العام الماضي، ليتعاقد الوحدات مع العُماني رشيد جابر في أواخر الشهر ذاته، وإن كانت الأهداف نحو استرداد لقب الدوري، والهدف الأبرز لقب كأس الاتحاد الآسيوي، إلا أن النتائج والأداء لم يقنعا الجماهير الوحداتية، وزادت الضغوط مع وداع الفريق كأس الاتحاد الآسيوي من الدور الأول، رغم اقتراب الفريق من التأهل في أكثر من مرة، مما دفع الوحدات إلى فسخ عقد العمُاني رشيد جابر في 20 كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي، خلال فترة توقف المنافسات المحلية بسبب مشاركة المنتخب الوطني في نهائيات آسيا 2023.
واستثمر الوحدات فترة توقف المسابقات المحلية، ليتعاقد مع المدير الفني أمجد أبوطعيمة في الثاني من كانون الثاني (يناير) من العام الماضي، وما إن بدأت مهمة أبوطعيمة مع الفريق، وقيادته في المباراتين المؤجلتين، والتي تلقى فيها ضربة موجعة بالخسارة أمام المتصدر والمنافس المباشر الحسين إربد بنتيجة 1-2، ورغم الفوز في مباراته المؤجلة الثانية على الرمثا بنتيجة 3-0، إلا أن نتائج الفريق لم ترض الجماهير الوحداتية في انطلاق مرحلة الإياب، وتعالت أصواتها برحيله، بعد تعادلي الفريق السلبيين أمام الأهلي والجليل، والفوز بصعوبة على مغير السرحان بنتيجة 2-1 قبل أيام، لتأتي فترة توقف المسابقات المحلية الحالية- بسبب استحقاقات المنتخبين الأول والأولمبي الآسيوية-، بقرار مجلس الإدارة بقبول استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة أول من أمس.
آراء وحداتية
ويرى اللاعب وإداري الفريق السابق مروان الشمالي، ألا عذر لمجلس الإدارة والجهاز الفني واللاعبين أمام الجماهير عن سوء النتائج وانحسار فرصة استرداد لقب الدوري، شارحا: "يتحمل الجميع المسؤولية، وعدم الاستقرار الفني وكثرة تغيير المدربين أثرا سلبا على أداء ونتائج فريق الوحدات خلال الموسم الحالي، محليا وآسيويا، ومن الجماهير التي لا ترضى بغير سدة الألقاب، والأداء المقنع قبل الانتصارات المدوية، لا أن تجد فريقها يترنح ويخسر أمام مطارده المباشر، والتعادل مع فرق تكافح للبقاء وفوز بصعوبة أمام مغيرالسرحان في ظل توهان فني وتكتيكي".
ورفض الشمالي تحميل مجلس الإدارة المسؤولية بشكل عام عن نتائج الفريق، قائلا: "تتحمل إدارة النادي جزءا من المسؤولية، لكن ليس مطلوبا منها النزول إلى الملعب واللعب عوضا عن اللاعبين الذين لم يقدم أغلبهم المأمول منهم في الملعب، ولدى مجلس الإدارة وإدارة نشاط الكرة واللجنة الفنية، استثمار فترة التوقف للوصول إلى الخيار الفني الأنسب للوحدات، التي من شأنها أن تمنح فريق الكرة المنافسة حتى الرمق الأخير لاسترداد لقب الدوري، والمحافظة على لقب كأس الأردن".
وفي السياق ذاته، يقول المشجع الوحداتي أيوب النداف: "أحمل المسؤولية لمجلس الإدارة بدرجة كبيرة، لأنها لم تحافظ على الاستقرار الفني منذ بداية الموسم، وفرطت بالبوسني داركو الذي اجتهد في تقديم الفريق بشكل وتكتيك مناسبين، وقاد الفريق للفوز بلقب كأس السوبر على حساب منافسه التقليدي الفيصلي- بما يتوفر لديه من أدوات-، وأشعر كغيري من الجماهير بخيبة أمل بعد أن تضاءلت حظوظنا باسترداد لقب الدوري للعام الثالث على التوالي، وغير متتفائل بقدرة الفريق على الاحتفاظ بلقب كأس الأردن إلى حد كبير".
وتابع: "أويد قبول استقالة المدير الفني أمجد أبوطعيمة، خاصة بعد تعثر فريقنا أمام فرق تتذيل الترتيب، ورغم الفوز بشق الأنفس على مغير السرحان، طبعا مع الاحترام لتلك الفرق وطموحها ومدربيها ولاعبيها، إلا أن المدير الفني أمجد أبوطعيمة، يتحمل المسؤولية الكبرى، ولم يستطع الاستثمار الأمثل لإمكانات اللاعبين، وغير مدرك لأسلوب لعب الوحدات بالأداء الهجومي تاريخيا، لذا أعتقد أنه ليس بحجم طموح الوحدات، وعلى مجلس الإدارة أن يفكر بالاستقرار الفني وجهاز فني قادر على استكمال الموسم بمختلف مسابقاته مع الوحدات، لا كما حدث بالموسمين الماضي والحالي، حين تعاقب أكثر من 3 مدربين على تدريب الفريق".
من جانبه، أكد عضو مجموعة وحداتي محمود منصور، أن أسباب فوضى النتائج التي يعيشها الوحدات للموسم الثاني على التوالي، مركبة، موضحا: "أعتقد أن الفرضة ضعيفة أمام الوحدات للمنافسة على لقب الدوري، ولعل تراجع المستوى والنتائج في الموسم الحالي، يعودان إلى أسباب عديدة، منها ما هو إداري، عندما تعاقد مجلس الإدارة مع لاعبين من دون وجود مدير فني، وبدأ بعد ذلك بالاستغناء عنهم تباعا، وأجرى تعاقدات جديدة استمرت حتى فتح باب القيد الحالي، ولم ينجح في إرساء دعائم الاستقرار الفني بتعدد المدربين، وتعاقده مع مدربين ليسوا بحجم طموحات الوحدات وجماهيره، متمنيا أن يختار النادي مدربا متميزا قادرا على إنقاذ موسم الوحدات.

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