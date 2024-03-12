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فترات توقف دوري المحترفين تشكل قلقا لمنظومة الكرة الأردنية

3/12/2024 11:31:08 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان - تشكل فترات توقف منافسات دوري المحترفين، حالة قلق لإدارات الأندية والأجهزة الفنية والإدارية، بسبب زيادة المطالبات المالية من اللاعبين لمستحقاتهم، خصوصا وأن فترة التوقف الحالية هي الخامسة التي يشهدها الدوري الموسم الحالي، الذي شهد أياما إضافية على فترات التوقف الرسمية " أيام الفيفا"، على حساب الأندية التي طالبت الاتحاد بالحصول على مبلغ مالي كتعويض عن هذه الفترات لكن الاتحاد رفض ذلك.
وكانت فترة التوقف الأولى خلال الفترة من السادس والعشرين من شهر آب (أغسطس) ولغاية الخامس عشر من شهر أيلول (سبتمبر) الماضيين، والفترة الثانية من السابع عشر من أيلول(سبتمبر) ولغاية السادس والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الماضيين، واستمرت 40 يوما، بعد تعليق الأندية المشاركة في الدوري خلال الجولة السادسة، احتجاجا على عدم تلقيها مستحقاتها المالية، بالإضافة إلى توقف الدوري أيضا في جولته السابعة لإتاحة الفرصة للمنتخب الوطني للتجمع للمشاركة في البطولة الودية الرباعية التي أقيمت في عمان.
وشهدت مباريات الدوري توقفا جديدا خلال الفترة من الرابع من تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ولغاية الثالث والعشرين من الشهر نفسه، لمشاركة منتخب "النشامى" في التصفيات الآسيوية المشتركة، وكانت الفترة الأطول في توقف منافسات الدوري خلال تحضيرات ومشاركة المنتخب في نهائيات كاس آسيا 2023 بقطر، حيث امتدت من الثاني والعشرين من شهر كانون الأول (ديسمبر) ولغاية السابع عشر من شهر شباط (فبراير) الماضيين.
وتعيش الأندية حاليا فترة توقف جديدة تمتد من العاشر ولغاية الثامن والعشرين من شهر آذار ( مارس) الحالي، من أجل خوض المنتخب الوطني مواجهتين أمام نظيره المنتخب الباكستاني في التصفيات المشتركة، ومشاركة المنتخب الأولمبي في بطولة غرب آسيا بالسعودية، وسيكون هناك فترة توقف جديدة بعد لعب جولتين من دوري المحترفين وخارج أيام الفيفا، نظرا لمشاركة المنتخب الأولمبي في نهائيات كأس آسيا (قطر 2024)، خلال شهر نيسان (أبريل) المقبل، والتي يطمح من خلالها المنتخب الوطني إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى من أجل خطف إحدى البطاقات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (باريس 2024).
ووسط مسلسل الإيقافات لدوري المحترفين، والذي يعد الأطول في تاريخ الكرة الأردنية، يرى عدد من المدربين أن فترة توقف منافسات الدوري، تعد فرصة لإعادة ترتيب الأوراق الفنية ومعالجة الأخطاء والتقاط الأنفاس وإعادة تصويب المسار، فيما يعتبر عدد آخر أن هذه التوقفات تنعكس سلبيا على مسيرة الفرق خصوصا في ظل الأوضاع المالية والمطالبات من اللاعبين والغيابات عن التدريبات.
ويستفيد عدد من الفرق من فترة التوقف في ظل تجمع فرقها بشكل كامل، وبالتالي إمكانية إجراء التدريبات اليومية بحضور جميع اللاعبين، فيما هناك فرق تتأثر سلبا بفترة التوقف بسبب تواجد عدد كبير من لاعبيها في صفوف المنتخبين الوطنيين الأول وتحت 23 سنة.
ويرى المدير الفني لفريق الأهلي عماد رشاد في حديثه لـ "الغد"، أن فترة توقف منافسات الدوري مضرة للأهلي، وسبب ذلك يعود إلى الأمور المالية الصعبة والمعقدة للأندية، ولو أن هناك حوافز مالية للاعبين لاعتبرت فترة التوقف مفيدة وصحية، لفت رشاد إلى أن توقف الدوري فترة طويلة مرة أخرى، سيجعل جميع الأندية المحلية في وضع مالي صعب".
وتابع: "جميع هذه الأنباء ستجعل الدوري هو الأسوأ والأصعب حال تم إيقافه مجددا، نظرا للتوقفات العديدة التي رافقت البطولة منذ انطلاقتها، لمشاكل مادية في حالات تسببت في إضراب الفرق، وأخرى بسبب التوقفات الرسمية".
فيما يرى المدير الفني لفريق السلط عمار الزريقي في تصريحات إعلامية، أن فترة التوقف المقبلة بعد نهاية الجولة الماضية مفيدة من كل النواحي، وأضاف: "أن أهمية التوقف تعود إلى ضرورة ترتيب الأمور الفنية للفريق والتعرف أكثر على قدرات اللاعبين، مشيرا إلى أنه تسلم مهمته قبل أقل من شهر وفي ظروف صعبة وحرجة ومع ذلك، يثق في تحسن النتائج بفضل تضامن منظومة كرة القدم في نادي السلط ودعم الجماهير".
واعتبر المشجع خالد بيومي، أن الاتحاد ساهم في عدم الاستقرار الفني للأندية، بعد فترات التوقف الطويلة، والتي عمقت أزمات الأندية ماليا، وانعكست على المستوى الفني للاعبين.
وأضاف:"تغيير أجندة الموسم وتغيير الجهاز الفني للمنتخب، وضعف إدارات الأندية، وعدم تعاون اتحاد الكرة مع الإدارات عوامل ساهمت في تراجع قيمة الدوري".

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