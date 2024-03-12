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‏التأشيرة تحرم مدرب منتخب الكراتيه من التواجد في الدوري العالمي

3/12/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب عمان - يغيب المنتخب المدير الفني للمنتخبات الوطنية المصري محمد إبراهيم عن الجولة الثانية من الدوري العالمي التي تنطلق منافساتها يوم الجمعة المقبل في مدينة أنطاليا التركية بسبب تعذر الحصول على تأشيرات السفر إلى تركيا.
وأعلن اتحاد الكراتيه في وقت سابق غياب لاعب المنتخب الوطني عبد الرحمن المصاطفة، عن البطولة بسبب الإصابة في منطقة (الكوع) خلال مشاركته مؤخرا في دورة الألعاب الآسيوية ليقرر الجهاز الطبي وللمحافظة على سلامته، تجنب مشاركته في البطولة، ووفقا لطبيب المنتخب الوطني، سيكون المصاطفة جاهزا للمشاركة في بطولة الدوري العالمي التي تقام في مصر التي ستقام في شهر نيسان (أبريل) المقبل.
وكان المنتخب الوطني غادر إلى تركيا الثلاثاء الماضي للمشاركة في البطولة.
وأكد اتحاد الكراتيه عدم حصول المدير الفني للمنتخبات الوطنية محمد إبراهيم على تأشيرة الدخول إلى تركيا، ما يعني احتجابه عن الجولة الثانية من الدوري العالمي، رغم الجهد الذي بذله اتحاد اللعبة لضمان الحصول على تأشيرة، دون أن يحول ذلك في نجاحه بهذا المسعى.
وسيتولى مهمة الإشراف على المنتخب في البطولة المدرب محمد فتيان، من خلال توجيهات المدير الفني محمد إبراهيم.
ويترأس وفد المنتخب إلى تركيا الحكم الدولي إبراهيم الدقس. وتجدر الإشارة إلى أن كافة بطولات الدوري العالمي للعام الحالي، مؤهلة للاعبين للمشاركة في بطولة العالم، التي ستقام في مصر العام المقبل، وإلى جائزة "الفائزون الكبار" حيث يجب على اللاعبين المشاركة في 3 بطولات على الأقل.
وأقيمت الجولة الأولى في باريس وحصل فيها نجم المنتخب الوطني عفيف غيث على الميدالية البرونزية لوزن تحت 67 كغم.

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