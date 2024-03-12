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السلة يبارك الإنجاز العربي للفحيص.. وبطولة مقترحة للسيدات في دبي

3/12/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خالد تيسير العميري عمان – بارك رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، الإنجازات الأخيرة التي حققها نادي شباب الفحيص على صعيد المسابقات المحلية والخارجية، مثمنا الدور الكبير الذي يقدمه النادي في دعم عجلة تطوير كرة السلة النسوية في الأردن.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان إلى مقر نادي شباب الفحيص أول من أمس، ورافقه فيها رئيس لجنة المدربين نديم كيالي ورئيس لجنة المسابقات فارس حجازي ورئيسة لجنة التسويق زين ملحس، فيما كان رئيس نادي الفحيص أيمن سماوي في طليعة المستقبلين لوفد الاتحاد وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي.
وأحرز الفحيص لقب الدوري المحلي للناشئات للفئتين تحت 14 و16 عاما للموسم الحالي، إلى جانب ظفره بلقب النسخة الرابعة من فعاليات بطولة الشارقة الدولية للفئات العمرية للفئة ذاتها، فيما توجت سيدات الفحيص بلقب النسخة السابعة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات "الشارقة 2024"، للمرة الثانية تواليا وفي تاريخهن.
وقال رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان في معرض رده على استفسارات "الغد": "نبارك إنجاز فريق الفحيص المتحقق في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، ونشكرهم على دوره ودعمهم المطلق لكرة السلة النسوية، في سبيل تعزيز عمليتي التطوير والاستدامة".
وأضاف: "فخورون بالإنجاز الخارجي للفحيص، والذي يعد خير سفير لكرة السلة النسوية في المحافل الخارجية"، مؤكدا موافقتهم على استضافة نادي شباب الفحيص لفعاليات النسخة المقبلة من البطولة العربية لأندية السيدات، والتي ستقام في منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل، بانتظار الإعلان الرسمي من قبل "عمومية" الاتحاد العربي مع انتهاء إجازة عيد الفطر السعيد.
من جانبه، ثمن رئيس نادي شباب الفحيص أيمن سماوي، الزيارة التي قام بها رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة محمد عليان والوفد الرسمي المرافق له، وذلك لمباركة الإنجازات الأخيرة لفرق النادي، مؤكدا أن ذلك يعكس حالة التوافق بين الاتحاد ومنظومة اللعبة بشكل عام.
وقال سماوي في حديثه لـ"الغد": "نشكر رئيس الاتحاد محمد عليان والوفد المرافق له على زيارتهم الخاصة إلى نادي الفحيص، والتي نقدرها ونحترمها، تربطنا علاقة قوية مع رئيس الاتحاد، المتفهم للدور المهم الذي يقدمه النادي في دعم مسيرة كرة السلة النسوية، لقد كان فخورا بما حققناه عربيا ومحليا".
وتابع: "تحدثنا خلال الزيارة عن هموم كرة السلة النسوية في الأردن والمعيقات التي تحيل دون عملية تطور اللعبة والارتقاء بها نحو الأفضل"، معربا عن تمنياته بأن يعود دوري السيدات إلى واجهة الأحداث المحلية وتغليب مصلحة اللعبة، تجسيدا لحالة التوافق بين أندية السلة النسوية والاتحاد".
بطولة جديدة للسيدات في "دبي"
علمت "الغد" من مصادر موثوقة، عن توجه إحدى الشركات لتنظيم بطولة دبي الدولية للسيدات بكرة السلة، للمرة الأولى، على أن تقام وفقا للموعد المقترح في أيار (مايو) المقبل.
ووفقا للمصدر الموثوق، فقد تم "جس نبض" العديد من الأندية القوية على مستوى كرة السلة النسوية، من بينها الفحيص الأردني والرياضي اللبناني وبيروت فيرست كلوب اللبناني وهوبس اللبناني والجامعة الأميركية وفريقا من الفلبين، بانتظار مخاطبة الأندية بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، للوقوف على التفاصيل المتعلقة بالمشاركة كافة.

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