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سهرتان كرويتان رمضانيتان تحددان مسار المنافسات بدوري المحترفين

3/12/2024 11:31:07 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات عمان – مواجهتان ناريتان يشهدهما شهر رمضان المبارك، ضمن منافسات دوري المحترفين لكرة القدم، سيحددان بنسبة كبيرة هوية الأقرب للظفر بلقب الدوري.
ويلتقي في المواجهتين الفيصلي مع الوحدات يوم الـ31 من الشهر الحالي، فيما يلعب الوحدات مع الحسين إربد يوم الـ5 الشهر المقبل.
وتتجه أنظار الجماهير نحو هاتين المواجهتين لمعرفة خريطة طريق اللقب قبل أسابيع من ختام أطول دوري في تاريخ الكرة الأردنية، وقبل توقف جديد لمنافسات الدوري من أجل منح الفرصة للمنتخب الأولمبي للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23، والتي تقام في العاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من الخامس عشر من نيسان (أبريل) ولغاية الثالث من أيار (مايو) المقبلين.
السهرة الرمضانية الأولى تجمع القطبين الفيصلي صاحب المركز الثاني برصيد 33 مع ضيفه الوحدات صاحب المركز الثالث برصيد 31، عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الـ31 من الشهر الحالي، على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الأسبوع الخامس عشر من الدوري، وبعد 4 أيام فقط من عودة لاعبي المنتخب الوطني للتدريبات مع الفريقين عقب المشاركة مع "النشامى" في مواجهتي باكستان ضمن التصفيات الأسيوية المشتركة، إضافة إلى لاعبي المنتخب الأولمبي واللاعبين الأجانب الذين التحقوا بمنتخباتهم الوطنية. وهذا يشكل عقبة فنية للجهازين الفنيين في التدريبات الحالية، وعدم القدرة على تحقيق الانسجام الكامل بين اللاعبين، حيث يغيب عن الفيصلي حاليا، سالم العجالين، براء مرعي، إحسان حداد، يوسف أبو جلبوش " صيصا"، رزق بني هاني، فيصل أبو شنب، عارف الحاج، بكر كلبونة، محمد كحلان، العماني حاتم الروشدي، السوري أحمد مدنية، والفلسطيني مصعب البطاط.
فيما يغيب عن الوحدات اللاعبون: فراس شلباية، محمود شوكت، محمد أبو زريق، صالح راتب، عبدالله الفاخوري، أنس العوضات، عرفات الحاج، عامر جاموس، مهند أبو طه، دانيال عفانة، أحمد الجعيدي، والمحترف السوري خالد كردغلي.
ويدرك المدير الفني لفريق الفيصلي أحمد هايل، والمدير الفني القادم للوحدات بديلا عن المدرب المستقيل أمجد أبو طعيمه، أن آمال المنافسة على اللقب حتى اللحظات الأخيرة تحتاج إلى تحقيق الفوز في مباراة الديربي والاستمرار في الضغط وملاحقة المتصدر الحسين إربد، والذي يسير بخطوات واثقة تحو تحقيق اللقب الأول في تاريخه، فيما يرنو ويتمنى فريق الحسين وجماهيره أن تنتهي مباراة القطبين بالتعادل وزيادة الفارق النقطي لصالح "الأصفر".
وفي حال فوز أحد القطبين في المباراة، ستزيد الإثارة والندية والتنافس في القمة الرمضانية الثانية والتي تجمع متصدر الدوري فريق الحسين إربد برصيد 40 نقطة، مع فريق الوحدات الباحث عن استرداد لقب الدوري الغائب منذ موسمين، المباراة التي ستقام عند الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الجمعة الخامس من شهر نيسان (أبريل) المقبل، وينتظر عشاق الفريقين اللقاء بكل شغف.
ويعرف المدير الفني للحسين "ابن الوحدات" جمال محمود أن القمة المقبلة ستكون مختلفة عن المباراة السابقة والمؤجلة، والتي انتهت بفوز صعب للحسين بهدفين لهدف، وشهدت أكثر من احتجاج من الوحدات على حكم اللقاء، وربما تكون القمة الرمضانية مفتاح الطريق للحسين نحو تحقيق الإنجاز غير المسبوق في تاريخه بنقل كأس الدوري إلى مدينة إربد "عروس الشمال".
ويرى المشجع الفيصلاوي سالم الدبوبي، أن فريقه يسير بشكل جيد نحو المحافظة على لقب الدوري موسما آخرا، على الرغم من صعوبة المهمة في ظل الفارق النقطي مع فريق الحسين المتصدر.
وقال: "الفيصلي في مرحلة الإياب مختلف مع أحمد هايل خصوصا في ظل التعاقدات الجديدة المميزة، والتناسق بين عاملي الخبرة والشباب، الفيصلي سيفوز على الوحدات، والوحدات سيقدم خدمة للفيصلي بالفوز على الحسين، وستكون مباراة الفيصلي والحسين نارية ومثيرة في حسم لقب الدوري".
وطلب الدبوبي من إدارات أندية الفيصلي والوحدات والحسين إربد، الاتفاق والتنسيق مع اتحاد الكرة على ضرورة استقطاب حكام من الخارج لإدارة المباريات الحاسمة؟.
ويؤكد المشجع الوحداتي سمير الشمالي، أن "الأخضر" يحتاج إلى معجزة للفوز بلقب الدوري، في ظل عدم الاستقرار الفني والفارق النقطي وقوة فريق الحسين إربد الذي يملك كل مقومات شخصية البطل، وأضاف:"لكن مباراة الديربي تبقى بطولة منفصلة، وستكون لوحة جميلة ورائعة خصوصا أنها تقام في سهرة رمضانية".
ويرى مشجع الحسين إربد محمد الحموري، أن المواجهتين في شهر رمضان ستحسمان الأمور بشكل نهائي وتعطي الحسين اللقب مبكرا بنسبة كبيرة، وقال:"الأصفر جاهز فنيا وبدنيا والجماهير خلفه، والإدارة وفرت كل وسائل الإبداع للاعبين، الفريق عرف طريقه نحو اللقب ويدرك أن الأمور كافة بيده، ولا يحتاج إلى الهدايا من فرق أخرى، إقامة المباريات في أيام الشهر الفيصل تزيد جمالها وقوتها".

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