اكتشاف مضادات للأورام في نجم البحر

MENAFN - Alghad Newspaper)ويشير نائب مدير معهد العمل العلمي التابع لفرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى ميخائيل كوسايكن، في حديث لوكالة تاس الروسية للأنباء، إلى أن علماء في معهد المحيط الهادئ للكيمياء العضوية الحيوية اكتشفوا مركبات كيميائية خاصة في مستخلص نجم البحر الغروي من المحتمل أن تساعد على مكافحة الأمراض الالتهابية.



ويقول: "اكتشفت هذه المركبات التي يمكن أن تفيد في مكافحة السرطان فعلا في هذا النوع من نجم البحر. وهذا المشروع الآن في مرحلة البحث العلمي".



ويشير إلى أن المركبات المكتشفة كانت فعالة جدا في تثبيط نمو وتطور مستعمرات خلايا سرطان الثدي البشرية. ومن الناحية النظرية، تفتح هذه الخاصية آفاقا جديدة لاستخدام نجم البحر كمصدر محتمل للأدوية المضادة للسرطان.



وتجدر الإشارة إلى أن حيوانات نجم البحر تعيش في المياه الباردة في الشرق الأقصى وهي قادرة على إنتاج مخاط سميك يصد الحيوانات المفترسة - عادة شوكيات الجلد الأخرى.