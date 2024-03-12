Wednesday, 13 March 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


برجس: الجوائز تشجع الإبداع لكن على الكاتب ألا يفكر بها لحظة الكتابة

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- قال الروائي والشاعر الأردني جلال برجس، الحاصل على جائزة البوكر العربية للرواية، العام 2021، عن روايته "دفاتر الوراق"، إن الجوائز تشجع على الإبداع، وتحتفي به، وتكرمه، وتشجع عليه. وعلى الكاتب ألا يفكر بالجوائز في لحظة الكتابة.
جاء ذلك في اللقاء الذي أجرته "الغد"، مع برجس، بمناسبة وصول رواية "نشيج الدودوك"، وهي السيرة الروائية، برجس، إلى القائمة القصيرة في جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الثامنة عشرة والتي تضم، إضافة إلى "نشيج الدودوك"، روايتي "الحلواني" للمصرية ريم بسيوني، و"فرصة لغرام أخير" للكاتب اللبناني حسن داود.
وقال برجس عن رواية "نشيج الدودوك"، الصادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، للقائمة القصيرة في جائزة الشيخ "يسعدني هذا الوصول للقائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب، لأنها جائزة على قدر كبير من الأهمية، وتحمل اسم رئيس عربي له محبة في قلوب كل العرب. ومن جهة أخرى، أي جائزة في المحصلة تعد تكريما للكتاب، ولفعل القراءة، وتوسيعا لرقعة المعرفة، التي نحتاجها جدا في هذه المرحلة".
وأضاف برجس "أتشرف بهذا الوصول وهذا الترشيح لجائزة طالما اعتنت بالثقافة العربية، ورسخت جهودها في كثير من هذه المسارات"، لافتا إلى أن سيرته الروائية "يمكن لها أن تكون سيرة كل عربي عاصر المراحل التي مرت بها بلداننا، وشهد كثيرا من المراحل التي عاشها الإنسان العربي؛ فنحن حين نكتب عن الذات، فإننا نكتب عن العام بطبيعة الحال".
وحول دور الجوائز، قال برجس "إن الجوائز تسهم في رفع منسوب القراءة عربيا، وإعادة الكتاب إلى دائرة الاهتمام، رغم التحذير من سطوة الإلكتروني، وبالتالي حدثت تطورات بالغة الأهمية على قطاع النشر، إذ أصبح أكثر مهنية في اعتماده للوكلاء الأدبيين، والمحررين الأدبيين، وكل ما يرتقي بسوية الكتاب، وبمكانة الكاتب".
وأوضح برجس، أن الجوائز تعد تظاهرة ثقافية مهمة، تدفع بالعديد من الكتاب الشباب إلى أن يهتموا جيدًا بمشاريعهم الإبداعية، الأمر الذي قدم للقراء العرب عددًا لا بأس به من الكتاب الذين سيكون لهم مستقبل أدبي مهم. مبينا أنه عندما يمنح الكاتب جائزة ما تكون تقديرًا لإسهاماته الثقافية والفكرية، وهذا بطبيعة الحال يكرسه ككيان مهم في المجتمع، ويكرس دوره الثقافي، والمعرفي، والإنساني، والتنويري.
وحول الإضافة التي حصلت بعد حصوله على جائزة البوكر العربية كمبدع، قال برجس "إن الحصول على جائزة البوكر عرف قراء العالم العربي والقراء الأجانب بي، وبالتالي صار لكلمتي طريق نحوهم؛ فحظيتُ بالنجومية الأدبية".
ويذكر أن رواية "نشيج الدودوك"، جاءت في ثلاثة فصول تتداخل فيها سيرة برجس منذ 1970 سنة ميلاده حتى سن الخمسين، مع سيرة الأمكنة ببعد جمالي فلسفي، ومع سيرة ما كان يقرأ من كتب في رحلاته. وعبر تلك السيرة التي كتبت بلغة ووعي وأسلوب روائي، يطلع برجس القارئ على فهمه للقراءة والكتابة، ويكشف برجس من خلال هذه الرواية عن محطات غير معروفة في حياته، وعن طريقه التي لم تكن سهلة نحو ما وصل إليه من مكانة في عالم الأدب، ويصحبنا برجس في رحلة ممتعة، وعميقة، في تقاطع جميل بين حكايته، وحكاية ثلاث مدن زارها، وحكاية ثلاثة كتب رافقته في السفر. كل ذلك جاء بلغة عالية، كاشفة، فيها مستوى من الاعتراف الجريء الذي نحتاجه في عالمنا العربي.
ويستعرض برجس في هذه الرواية حكايته الخاصة، ويتطرق فيها إلى دور القراءة، والكتابة، والسفر، والحب، والفشل، والنجاح، وفيها مقاربة لأحزان الإنسان، وأفراحه، وكيف تتشكل ابتداء من الطفولة. إن "نشيج الدودوك" حكاية كاتب لا يمتلك من الوقت إلا ثلاث ساعات يوميا، استطاع من خلالها أن يضع اسمه في مصاف الكتاب العالميين.
يذكر أن جلال برجس؛ شاعر وروائي أردني نال جوائز عربية وعالمية مثل: الجائزة العالمية للرواية العربية (بوكر 2021) عن روايته "دفاتر الوراق"، وجائزة "كتارا" للرواية العربية 2014 عن روايته "أفاعي النار"، وجائزة "روكس بن زائد العزيزي" للإبداع 2012 عن مجموعته القصصية "الزلزال"، وجائزة "رفقة دودين" للإبداع 2013 عن روايته "مقصلة الحالم"، كما وصلت روايته "سيدات الحواس الخمس"، إلى القائمة الطويلة للبوكر العربية 2019، ووصلت الترجمة الإنجليزية للقائمة الطويلة في جائزة "بانيال العالمية"، 2024.
وبرجس شاعر وقاص، إلى جانب أنه يكتب في أدب المكان، وله مقالات نقدية وفكرية، ترجمت رواياته إلى الإنجليزية، والفرنسية، والفارسية، والهندية. كما ترجم كتابه "شبابيك مأدبا تحرس القدس"، إلى سبع لغات حية. وعمل في الصحافة الأردنية لعدد من السنين، وترأس عددًا من الهيئات الثقافية، مثل "مختبر السرديات الأردني"، ويترأس الآن هيئة تحرير مجلة "صوت الجيل"، يعد ويقدم برنامجا ثقافيا إذاعيا بعنوان "بيت الرواية".

MENAFN12032024000072011014ID1107969702

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث