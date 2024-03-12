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أطعمة غنية بالكولاجين تعزز صحة البشرة والأمعاء

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك عدد لا يحصى من المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي حول المظهر الجيد وكيفية الحفاظ على صحتك العامة، وخاصة أهمية الكولاجين لمحاربة الشيخوخة.
وبهذا الصدد، شارك خبير التغذية كايل كراولي، كيف يمكن إدخال الكولاجين المهم لصحة البشرة والأمعاء (البروتين الذي يشكل بنية أو إطار الخلايا والأنسجة) في نظامك الغذائي. بحسب ما نشر موقع "روسيا اليوم"
وقال كراولي: "أصبح البروتين شائعا بشكل خاص لدى النساء الراغبات في تحسين صحة بشرتهن، لأنه مع تقدم العمر، ينتج الجسم كمية أقل من الكولاجين، ما قد يؤدي إلى تكوّن التجاعيد. وأظهرت الدراسات أن الكولاجين قد يساعد في إبطاء شيخوخة الجلد عن طريق تقليل الجفاف".
كيفية إضافة الكولاجين إلى نظامك الغذائي
- مرق العظام: قال كراولي: "يعد مرق العظام أحد أسهل الطرق وأكثرها فعالية للأشخاص الذين يتطلعون إلى زيادة استهلاك البروتين وإضافة البروبيوتيك إلى نظامهم الغذائي، حيث يعد الكولاجين أحد البروتينات الرئيسية في المرق، ويوجد في العظام والأوتار والأربطة، لذا أثناء طهي المرق، تتحلل هذه الأجزاء إلى جيلاتين مشتق من الكولاجين، ما يساعد في صحة العظام بشكل عام". وأضاف: "يحتوي المرق على البروبيوتيك الذي يساعد على إعادة بناء بطانة الأمعاء بالبكتيريا المفيدة التي يخلفها الجيلاتين الموجود في العظام المسلوقة".
- الدجاج: قال كراولي: "يعد الدجاج مصدرا رائعا للكولاجين، حيث يحتوي الجلد والأنسجة الضامة على الكثير من البروتين. وتعد الدواجن مصدرا غنيا بالكولاجين الغذائي وطريقة سهلة لإدخال البروتين في النظام الغذائي. وبما أن الدجاج مصدر جيد للبروتين، فهو مفيد أيضا للمساعدة في تعزيز نمو العضلات".
- السمك: أوضح كراولي: "الأسماك مصدر كبير للكولاجين، ولكن على عكس الأطعمة الأخرى، فهي تحتوي على الكولاجين البحري المميز بخصائصه المضادة للشيخوخة حيث يتم امتصاصه في الجسم بكفاءة تصل إلى 1.5 مرة أكثر من الكولاجين البقري والمشتق من البقر".
ومع ذلك، إذا كنت نباتيا، فهناك أطعمة يمكن أن تساعد في تعزيز مستويات الكولاجين لديك أيضا.
وأضاف كراولي: "الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل التوت والثوم والخضر الورقية والحمضيات والفاصوليا والبرتقال والطماطم والحبوب الكاملة والمكسرات هي المفتاح لمساعدة الجسم على إنتاج الكولاجين بشكل أفضل".

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