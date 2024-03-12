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تحذيرات من تبعات الاستخدام غير الآمن للإنترنت.. الاحتيال والسرقة والتنمر أبرزها

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عمان - حذر خبيرا تكنولوجيا معلومات من خطر كبير يتهدد الأطفال نتيجة الاستخدام غير الآمن للإنترنت لفترت طويلة وبدون رقابة حثيثة من الأهل على بيئة الاستخدام والمجتمعات التي يتفاعلون معها.
وأكد هذان الخبيران ضرورة مشاركة الوالدين لأطفالهما في استخدام الإنترنت والتفاعل معه في عالمه الرقمي، مع توجيههم المستمر وتقديم النصائح حول مخاطر الإنترنت وتوعيتهم حول كيفية الحماية منها، موضحين أن التوعية تشكل الدرع الواقي للحماية من مخاطر الإنترنت في ظل انتشاره الواسع واستخدام الأطفال له على مدار الساعة.
وأشارا الى أن من أبرز مخاطر الفضاء السيبراني التي تتهدد الأطفال، "الاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات والتنمر الإلكتروني والجنس الإلكتروني"، فضلا عن المشاكل الصحية وغيرها من المخاطر.
وقال خبير أمن المعلومات والجرائم الإلكترونية الدكتور عمران سالم، إن الإنترنت يمثل مصدرا غنيا بالمعلومات والترفيه والتعليم للأطفال، حيث يمكن من خلاله الوصول إلى مجموعة واسعة من المعلومات والمحتوى، كما يمكن التواصل مع الآخرين من جميع أنحاء العالم، وتعلم مهارات جديدة، ومع ذلك فإن هناك العديد من المخاطر التي قد تؤثر على سلامتهم وصحتهم النفسية والعقلية وغيرها.
وأضاف، يمكن أن تكون مخاطر الإنترنت خفية ومتراكبة، بحيث لا يدركها الأطفال أو الأهل في البداية ولا تظهر آثارها إلا بعد فترة، موضحا أن الطفل قد يبدأ في التواصل مع شخص غريب عبر الإنترنت دون أن يدرك أن الآخر يسعى إلى استغلاله.
ونوه الى أن غياب الرقابة الأبوية يزيد من مخاطر تعرض الأطفال للاستغلال "والتنمر الإلكتروني والمحتوى غير المناسب والإدمان على الإنترنت ونشر مواد غير أخلاقية للأطفال"، مبينا أن تلك المخاطر يمكن أن تؤدي إلى آثار نفسية سلبية خطيرة على الأطفال.
ولفت سالم الى ان أعراض إدمان الألعاب الإلكترونية تشمل "الانشغال بها بشكل مستمر على حساب الأنشطة الأخرى وعدم القدرة على التحكم بمقدار الوقت الذي يقضيه الطفل في اللعب والشعور بالقلق أو التوتر أو الاكتئاب والكذب على الآخرين حول مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل في اللعب والانسحاب من الأصدقاء والعائلة والمدرسة".
وبين ان إدمان الألعاب الإلكترونية يؤدي الى مشاكل صحية جسدية، مثل السمنة أو مشاكل في العين ومشاكل نفسية مثل الاكتئاب أو القلق أو الاضطرابات السلوكية ومشاكل اجتماعية مثل العزلة الاجتماعية أو المشكلات في المدرسة أو العمل.
ونصح الدكتور سالم بضرورة وضع حدود للطفل حول مقدار الوقت الذي يقضيه في اللعب وتوفير أنشطة أخرى للطفل ليمارسها، مثل الرياضة أو الهوايات، والتحدث مع الطفل حول مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية، ومراقبة سلوك الطفل والبحث عن أي علامات على الإدمان، لافتا الى أهمية طلب الأهل المساعدة من طبيب نفسي او متخصص تربوي في حال اعتقدوا أن طفلهم يعاني من إدمان الألعاب الإلكترونية.
ودعا الى فرض قيود على الوصول إلى المحتوى غير المناسب من قبل الشركات والمؤسسات التي تقدم خدمات الإنترنت وتوفير برامج وأدوات تساعد في حماية الأطفال، مثل برامج الرقابة الأبوية وبرامج التعرف على المحتوى غير المناسب.
بدورها، أشارت عضو هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية والمتخصصة في علم النفس التربوي الدكتورة منى أبو طه، إلى أن مخاطر الإنترنت التي يتعرض لها الأطفال قد تتضمن المحتوى غير المناسب، الذي يمكن أن يصادفوه عن طريق الخطأ أو عبر الألعاب، أو بعض أشكال العنف التي يمكن أن يتعرضوا لها عن طريق المحاكاة.
وقالت، إن من بين المخاطر أيضًا تواصل الأطفال مع أشخاص غرباء عبر الإنترنت، حيث من الممكن أن يتم اقناعهم بمشاركة معلوماتهم الشخصية أو تقديم تفاصيل الاتصال بعد النقر على الروابط المنبثقة أو الالتقاء بشخصيات غريبة عبر الإنترنت، كما تشمل المخاطر تصرف الأطفال بطرق قد تؤذي الآخرين أو أن يقعوا ضحية لسلوك غير لائق.
وأشارت أبو طه، إلى مخاطر شراء الطفل أو تسجيله لبنود عقد بشروط غير عادلة قد لا يكون على علم بها أو يفهمها، واحتمال أن يقوم الطفل بعملية شراء داخل التطبيق عن طريق الخطأ مثل النقر على زر يسمح للشركة بإرسال رسائل تسويقية تحتوي على محتوى غير مناسب أو يعرضه للاحتيال.
وأكدت أن الطفل قد يواجه العديد من المشاكل في العالم الافتراضي، ما يُشتت انتباهه ويبعده عن العالم الحقيقي الذي يعيش فيه، ومن هنا، يتعين على الأهل فهم القوانين والأنظمة المتعلقة بمراقبة وحماية أبنائهم في هذا العالم الرقمي المتقدم، وتذكيرهم بأهمية الإشراف والدعم في تنمية مهارات التصرف الآمن عبر الإنترنت.
ويعمل المركز الوطني للأمن السيبراني من خلال منصة "سيف اونلاين التوعوية" وحملة "تلميحة رقمية" على نشر التوعية بكل ما يتعلق بالأمن السيبراني، ويقدم النصائح التي يتوجب اتباعها لزيادة وعي الأطفال فيما يتعلق بالمخاطر التي قد يتعرضون لها عبر الإنترنت والإرشادات التي من شأنها حمايتهم في الفضاء السيبراني وتحصينهم من التعرض للاحتيال الإلكتروني وسرقة المعلومات والبيانات وغيرها الكثير.
وتضمنت النصائح التي يقدمها المركز، الحديث مع الأطفال حول الاتصال الآمن بالإنترنت فور بدء استخدامهم للشبكة من خلال أجهزتهم الذكية مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، وتوعيتهم بفوائد استخدامه وأضراره والحرص على تزويدهم بالوعي الكامل عن خصوصية معلوماتهم وكيفية استخدامها بشكل صحيح، وكيف يُمكن استغلالها من قبل الآخرين بشكل خاطئ.
ودعا المركز الوالدين الى استعراض قصص من الواقع حول عمليات الاختراق والاحتيال والاستغلال المختلفة التي تحدث عبر الإنترنت، كما دعا الى مشاركة الطفل باستخدام الإنترنت والتفاعل معه عبر عالمه الرقمي من خلال الاهتمام الإيجابي بأصدقائه عبر الشبكة العالمية والتبه إلى بيئة الاستخدام العامة التي ينخرط بها والمجتمعات التي يتفاعل معها، ومن ثم توجيه النصح للطفل تبعاً لما تتم ملاحظته وتوعيته بما تصفحه أو نشره خاصة أن النشر الخاطئ يُمكن أن يعرضهم للعقوبات أو التنمر من الأقران من خلال الشبكة.
واكد ضرورة التأكد من تفعيل نظام الرقابة الأبوية على جميع الأجهزة الذكية التي يستخدمها الأطفال، للحد من تعرضهم للمحتوى غير اللائق أو الدخول للمواقع غير الموثوقة، وضرورة التأكد من توعيتهم عن مخاطر تقليد كل ما يتم نشره على الإنترنت من تحديات وغيرها من أنواع المحتوى التي من شأنها تعريضهم للخطر وإيذاء النفس.- (بترا)

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