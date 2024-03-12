Wednesday, 13 March 2024 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في رمضان.. عادات استهلاكية تتناقض مع قيم الصوم

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الشوابكة مادبا- ما تزال العديد من العادات الاستهلاكية التي تتسم بالتكلف والإفراط بصحة الصائمين تسيطر خلال شهر رمضان، إلا أن الصوم فرصة حقيقية لصحة الجسم من خلال اتباع عادات غذائية سليمة، وفق ما يؤكده خبراء.
النصائح الفقهية تدعو إلى الترشيد، وجعل هذه الشعيرة الدينية مناسبة للمصالحة مع الجسم والنفس والارتقاء بالروح، بعيدا عن الأنماط الاستهلاكية في الشهر الفضيل وتفاقمها.
وينتقد الخبراء، الأسر التي تضطر في الشهر المبارك إلى إلقاء كميات كبيرة من الطعام المتبقي في مائدة الإفطار، وذلك بسبب كثرة تحضير الوجبات الشهية، وتقدير كميات الطعام بشكل خاطئ عند الطبخ، حيث يزداد هدر الطعام عند استقبال الضيوف، أو عند محاولة تحضير أكلات مختلفة، إرضاء لجميع أفراد العائلة، كل واحد حسب ما اشتهت نفسه للإفطار.
ويشيرون إلى أهمية تحكم الصائم في نمط ووتيرة الاستهلاك، إذ إن الإنسان الذي يتمتع بنظام التنظيم الذاتي، يمكنه توجيه سلوكه بشكل عام وسلوكه الاستهلاكي بشكل خاص نحو تحقيق أهداف الصحة الجسدية والنفسية المتوخاة من الصوم.
من جانبه، يقول مدير أوقاف محافظة مادبا الدكتور عيسى مصبح البواريد "نغتنم رمضان المبارك وما فيه من الخيرات وأعمال الخير والإحسان أن نذكر أهل الإيمان والإسلام بأهمية معالجة مظاهر كثيرة وسلبية من الإسراف والتبذير، وخصوصا في إعداد موائد الإفطار العامة والخاصة".
ويبين أنه في شهر رمضان المبارك تظهر آثار نعم الله تعالى على عباده كي يشكروه، ويسألوه المزيد من فضله وكرمه وعطائه، قال الله تعالى: "شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ"، فالواجب على كل مسلم أن يسعى في هذا الشهر الكريم إلى الاستكثار من الطاعات والقربات، وأن يجتنب السيئات والمحرمات، وقد أمرنا الله تعالى بذلك في قوله عز وجل: "فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ".
ويشير البواريد إلى أنه ضرورة التركيز على الأخلاق الحميدة التي نتعلمها في الصيام والصلاة والقيام والصدقات، وذلك خلال دروس يومية حاضرة في جميع المساجد.
ويقول إمام مسجد جرينة الكبير في محافظة مادبا الشيخ محمد العنيبان، إن الإسراف في الطعام منهي عنه بنص القرآن الكريم "وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين"، ولكن نجد ظاهرة الإسراف في الطعام في شهر رمضان المبارك تزداد بحيث يكون هناك تبذير بلا وعي، وحبذا لو فكر الصائم أن شهر رمضان ليس من أجل الإسراف والأكل، وإنما هو شهر عبادة، لكن للأسف هذه الظاهرة عادة سيئة نهى الشرع عنها، وغير حضارية ومرفوضة دينيا.
ويؤكد أن من المظاهر الملاحظة عند بعض الناس الإسراف والتبذير في الطعام، مشيراً إلى أن الإسراف سلوك مذموم يرفضه الإسلام، ولا يليق بالعبد المؤمن أن يكون مسرفاً، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين، يقول تعالى: "وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ".
ويقول "ينبغي على الصائم عدم إعداد كميات كبيرة من الطعام تزيد عن حاجته، فإن زاد عن حاجته شيء، فإنّ النبي صلى الله عليه وسلم قد وجهنا بقوله: "وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، فَلْيَعُدْ بِهِ عَلَى مَنْ لَا زَادَ لَهُ"، قال راوي الحديث: "حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ لَا حَقَّ لِأَحَدٍ مِنَّا فِي الْفَضْلِ" رواه أبو داود. والله تعالى أعلم".

MENAFN12032024000072011014ID1107969699

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث