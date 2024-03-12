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شرف الأمة احتفاء بنساء غزة وصمودهن بوجه الحرب الطاحنة

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي عمان- بمناسبة يوم المرأة العالمي، نظم منتدى الرواد الكبار لقاء بعنوان غزة "شرف الأمة"، ركز فيه على دور المرأة الغزاوية، في هذه الحرب، ومدى معاناتها وصمودها في هذه الحرب الطاحنة.
وقالت رئيسة جمعية الأسرة البيضاء هيفاء البشير في كلمتها الترحيبية: "ارتأينا أن يكون الاحتفال بالمرأة الغزية تلك الخنساء الصابرة التي أرضعت أطفالها حليب الإباء وربتهم على الحق، آزرت زوجها ووقفت معه في السراء والضراء".
واضافت، "تحملت ترملها صابرة محتسبة وودعت الشهداء من أولادها حزينة مكلومة ثم عاشت مع ما تبقى لها من أولاد في خيمة تلهو بها الرياح، ويجلدها المطر متحملة الجوع رافضة الذل، والتنازل عن شبر من أرضها إنهن نساء غزة اللواتي ضربن أروع الأمثلة في صبرهن وصمودهن والدفاع عن الأرض كل ذلك لإعلاء كلمة الله ورفع راية الحق، ليكن نموذجاً للمرأة صانعة الحياة".
وتابعت: "نحتفي بيوم المرأة أي نحتفي بالإنسانية إذ لا يخف على أحد مدى تأثير المرأة في هذه الحياة أما وزوجة حاملة الهم الإنساني وقضيتها وحقها في العيش في وطن آمن".
من جانبها تحدثت رجاء السقا، أنها كانت في زيارة لوالدتها المريضة، فقد نزلت في حي الرمال في غزة، ثم طلب الجيش الإسرائيلي الخروج وإخلاء المنزل، وتقول: "إن إحدى النساء استشهدت بالقصف ودفنت في الليل تحت شجرة في بيتها"، مشيرة إلى أنه جاء قريب لها واصطحبها إلى خان يونس، حيث جلست في بيت مع النازحين الذين بلغ عددهم حوالي خمسين شخصاً، وكانت المعاناة في العيش واستخدام المرافق، أما عن القصف فكان مرعباً يفوق كل وصف وسط شح الماء والطعام والبيوت المهدمة، والجثث المتناثرة، كان الموت والرعب يخيمان على كل مكان".
وأضافت السقا التي تحمل جنسية كولومبية، قمت بالاتصال مع السفارة الأردنية وجاءوا لإخراجي وقد قضيت خمسة وعشرين يوماً وقد حاولت عبور المعبر ثلاث مرات دون أن أتمكن من ذلك، وسط مخاطرة كبيرة ووابل من القصف العنيف، وفي المرة الرابعة اتصل بي موظف من الخارجية الأردنية عند الساعة الواحدة والنصف فجراً كي أذهب للمعبر وأكون هناك عند السابعة والنصف صباحاً، وبعد عبور المعبر المصري، وجدنا أعضاء السفارة الأردنية في انتظارنا مرحبين وعدنا إلى الأردن.
وعما شاهدته خلال مدة "25" يوماً قالت: "لا يمكن لعقل إنساني تصور أو تحمل ما رأيته من قتل للنساء والأطفال وتهديم البيوت، فمثلاً عائلة شعبان استشهد منهم ثلاثون شخصاً، وقد تم هدم 70 % من الوحدات السكنية، إضافة إلى التشريد والجوع".
وقالت غادة طرزي: "إنها عاشت في الأردن وأنهت المرحلة الدراسية والجامعية بعمان، وقد تزوجت من طبيب فلسطيني وحصلت على لم شمل بغزة وعاشت هناك، وهي تعمل مديرة إدارية في مؤسسة خيرية دولية، وتحدثت عن الحياة بغزة وطبيعة الشعب الطيب وعن كل الاعتداءات على غزة من قبل جيش الاحتلال، ونوهت إلى أن الحرب استهدفت فيها قوات الاحتلال المدنيين وأصبحت المباني السكنية مهددة بالقصف كاملة على سكان غزة".
وأشارت إلى أن هذه الحرب لم يشهد لها مثيل بحجم العنف والدمار وقد طلب جيش الاحتلال من سكان المنطقة الشمالية والتي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليون و250 ألف نسمة، أن يتركوا منازلهم ويتوجهوا إلى المنطقة الجنوبية الآمنة ظناً منهم أنهم سيجدون الأمان ولكن كانت الآلة الحربية لهم بالمرصاد.
وأوضحت، الكل يعاني في الحرب، ولكن الأغلب هم الأطفال والنساء خاصة الحوامل والمرضعات، ويحاولن بكل الطرق الاقتصادية توفير الطعام المفيد والكافي لسد جوع عائلاتهن، وهناك اللواتي يقبع أزواجهن في المعتقلات، لقد تزامنت هذه المعاناة مع دخول فصل الشتاء أول شهر من الحرب، وأصيب العديد من الأطفال بالأمراض بسبب قلة الطعام والماء والحليب.
أما بالنسبة لتجربتي الشخصية، "فقد كانت الطائرات الحربية تقصف عددا من المباني المجاورة لمنطقة سكنية في الرمال منقطة النصر، ومنذ الأسبوع الأول نفدت المواد الغذائية من المحلات المجاورة وقطعت الكهرباء والماء، وقصفت مراكز الإيواء والمدارس والجامعات والمستشفيات، وانقطع الوقود وضربت البنية التحتية".
تابعت، وقد استهدفت الأشجار المثمرة والمناطق الزراعية بالفسفور الأبيض، وانقطعت الأدوية وتلوث مياه الشرب بالمياه العادمة، واضطر الناس للاستحمام بالبحر خوفا من الإصابة بالجرب، وقد تم قتل العديد من العائلات وشطبت من السجل المدني كاملة. إن ما يجري في غزة من حرب ضارية وعنف يفوق الخيال.

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