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كوبونات رمضانية تسهل فعل الخير وتلبي احتياجات المعوزين

3/12/2024 11:30:49 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) منى أبوحمور عمان - العديد من المحال والمراكز التجارية والهايبر ماركت بدأت تعلن عن توافر كوبونات خيرية بقيم شرائية مختلفة مع بدء شهر رمضان المبارك، بما يسهل من فعل الخير على الراغبين بذلك، من خلال شراء طرود غذائية رمضانية وتقديمها للمحتاجين.
بمبالغ مختلفة يعلن أحد المحال التجارية عن توفر الطرود الرمضانية، حيث لفتت تلك الإعلانات انتباه عشرات المرتادين لهذه المحلات الذي يرغبون بشراء هذه الكوبونات وتوزيعها على عائلات محتاجه قبيل شهر رمضان المبارك وأثنائه.
أثار فضول خالد القيسي إعلان أحد المحلات التجارية عن توفر كوبونات شراء للطرود الرمضانية بمبالغ تناسب جميع الفئات، حيث تنوعت القيمة ما بين 10 دنانير و100 دينار، الأمر الذي سهل على كثير من الناس شرائها وتوزيعها.
وهو ما أكدته رجاء البدوي التي اعتادت خلال شهر رمضان على الذهاب إلى هايبر ماركت القريب من منزلها وشراء مجموعة من طرود الخير الجاهزة وتوزيعها على الأسر العفيفة خلال شهر رمضان.
وتلفت البدوي إلى أن وجود كوبونات بقيم مختلفة تمنح الفرصة لجميع الناس على فعل الخير مهما اختلف وضعهم المادي، كما أن تجهيز طرود غذائية في المحلات بقيم منطقية تسهل شرائها وتوزيعها خلال وقت قصير دون أي مجهود.
وتقول البدوي، فكرة الكوبونات لاقت إقبالا واستحسانا كبيرا لدى الكثير من الناس الذين اعتبروها فرصة تمكن العائلات المستورة من انتقاء احتياجاتهم بأنفسهم وشراء ما يحتاجون ويرغبون به لشهر رمضان المبارك.
ليالي اتجهت هذا العام لشراء مجموعة من الكوبونات وتوزيعها على بعض العائلات المستورة قبل وخلال شهر رمضان المبارك.
وتقول، "اعتادت العائلات على الطرود الرمضانية التي تقتصر على الحبوب والمواد التموينية وربما في نفس العائلات أمور أخرى"، لافتة إلى أن الكوبونات تمكن العائلات من شراء الدجاج واللحوم وحتى السمك وقد يطرأ على بال أحدهم شراء مكونات وجبة إفطار متكاملة لأسرته.
في إطار التواصل والتراحم والتعبير عن رمضان بأشكاله المختلفة ومساعدة محدودي الدخل والفقراء والمحتاجين؛ يشير خبير علم الاجتماع الاقتصادي حسام عايش إلى وجود اقتصاد يتعلق بهذه النوعية من تعزيز العلاقات الاجتماعية يتم التعبير عنها بموائد الرحمن والطرود الخيرية والكوبونات وغيرها.
في الحقيقة أن الكوبونات تهدف من بين الأمور الأخرى إلى إعطاء المستفيد الفرصة لأن تكون فائدة مباشرة وذات نتيجة، لأنه في ممارسات سابقة كما أشار البعض لم تكن الطرود تلعب الدور المطلوب منها بالشكل الذي يؤمن الاحتياجات كما يجب.
هذه الكوبونات وطرود الخير المرافقة لها يفترض أن تكون مفيدة ومجدية وتخدم المعنى الحقيقي بشهر رمضان وإعطاء الفقراء احتياجاتهم من المستلزمات الأساسية.
ويتفق عايش مع فكرة الكوبونات التي تسمح للعائلات المستورة شراء الأصناف التي تحتاجها وتحبها كما تحفظ لهم كرامتها وتشعرها بمتعة التسوق لرمضان.
ويميل عايش إلى فكرة الكوبونات باعتبارها تسهل على الأسر العفيفة تحضير وجبات افطار متكاملة بعيدا عن تكديس صنف دون غيره في المنزل بسبب الطرود الغذائية.
من جهة أخرى، الإعلان عن هذه الكوبونات والطرود الخيرية في مراكز التسوق والمولات لها أهدافها الأخرى أيضا، حيث تستقطب الناس الذين يبحثون عن هذه الأساليب الخيرية، كما وتستخدم هذه الكوبونات كنوع من التسويق بهذه المولات ومراكز التسوق.
في الجانب الآخر يبين عايش أن هذه النشاطات توفر حركة تجارية تتفاوت بين منطقة وأخرى، وتعطي فرصة للناس الراغبين في التبرع في هذا الشهر الكريم من خلال شراء الاحتياجات أو التبرع بالمبلغ مباشرة للمستفيدين.
وتسهم الطرود الخيرية والكوبونات وفق عايش تحريك العجلة الاقتصادية وتسهم بزيادة النشاط التجاري، ولكن التعويل عليها كأداة محركة للسوق يبقى ضمن الحدود المعقولة.
ويذهب عايش إلى أهمية أن يكون النهج الاقتصادي في رمضان مختلفا فيما يتعلق بالضرائب خاصة ضريبة المبيعات على سلع واحتياجات تخص على وجه التحديد الفئات الفقيرة والمحدودة وتمكنهم من شراء احتياجاتهم بالشكل الذي يرغبون به من خلال الكوبونات.
ويقول عايش، "من المهم توفر آلية لتطبيق اقتصاديات شهر رمضان"، تحديدا ما يخص أصحاب الدخل المنخفض والفقراء والمحتاجين وهذا الأمر لا يتم بالمبادرات الفردية أو المبادرات التي تقوم عليها بعض الشركات والمؤسسات وإنما يفترض أن تكون من خلال الحكومة التي يفترض أن توفر الحد الأدنى المعقول من الأسعار للفقراء والمحتاجين للحصول على احتياجاتهم الأولية، كذلك تخفيض الأسعار ووضع ضوابط بالفعل ليستفيد المعنيين بها بشكل يؤمن لهم القدرة على قضاء شهر رمضان بما يوفر لهم نوعا من الأمان الاجتماعي الذي يفترض أن يكون في أعلى مستوياته في هذا الشهر.

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