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مُتع منقوصة

3/12/2024 11:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. رشا سلامة الأصل، ألا يكون تذوق العمل الفني مُحتكما لميول سياسية. ألا يكون تذوق الجمال، عموما، محتكم لميول سياسية. غير أن التنظير يبدو بعيدا عن الواقع حين يتعلق الأمر بكونك فلسطيني.
أذكر أن إخبار والدي لي، إبان عمر المراهقة، بأن مطربي الأميركي المفضل فرانك سيناترا هو من كبار داعمي كيان الاحتلال الإسرائيلي، كان قاسيا وصادما. امتنعت عن سماع سيناترا لأعوام عدة بعد أن عرفت الحقيقة، غير أني بمرور الوقت عدت إلى نقطة التوازن؛ إذ أستمع لأغنياته، من دون أن أنسى ولو للحظة واحدة موقفه السياسي، وفي هذا انتقاص من متعة السماع أعترف به.
ولم يحدث أن تأملت في لوحات بقدر ما تأملت في إبداعات الفنان السوريالي الإسباني سلفادور دالي. الساعات الذائبة والأفكار الغرائبية والأجساد المثقوبة بالأنفاق، وقد توجهت من برشلونة إلى فيغيرس في إقليم كاتلونيا، ذات يوم، لما يزيد على الساعتين؛ لأحظى برؤية متحف دالي هناك. وقد كنت غارقة في لجة من الجمال في ردهات ذلك المعرض، حتى ولجت إحدى القاعات لأجدها مكرسة لرسومات دالي الخاصة بكيان الاحتلال الإسرائيلي غداة إنشائه.
ما يزال دالي واحدا من الذين وصلوا حد الجنون بإبداعاتهم، من وجهة نظري، وما يزال لأعماله وقعها العميق في نفسي، على منحى جمالي، بيد أن وقوفه إلى جانب كيان الاحتلال الإسرائيلي يبقى نصب عيني كلما طالعت صورته أو رأيت لوحة له، وفي هذا انتقاص كبير من متعة التذوق.
يهجس الفلسطيني بفكرة اصطفاف، هذا أو ذاك، مع أو ضد، قضيته، حتى في مواقف يومية عفوية لا تتطلب الاحتكام للسياسة. في أزقة عمان القديمة، كنت ألجُ إلى مطعم صغير، يُعلق لوحات جميلة لمبدعين لبنانيين، بيد أني في كل مرة كنت أذهب فيها إلى هناك، كنت أدس في صندوق الشكاوى ورقة احتجاج على الشاعر اللبناني سعيد عقل الذي تتصدر صورته الجمع. كنت أكتب في تلك الورقة أن عقل تورط في خطاب كراهية مرعب ضد الفلسطينيين إبان غزو بيروت في العام 1982، وأنه تمنى آنذاك، في تسجيل متلفز، لو أن بوسعه قتل الفلسطينيين بيديه عوضا عن أن يقتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي. مرة تلو مرة، كنت أدس تلك الورقة، حتى قدمت صبيحة ذات يوم للمطعم، فلم أجد الصورة هناك.
على الطرف المقابل، ثمة فنانون انتزعوا اعترافا شعبيا بهم، انتزاعا وجدانيا قبل أن يكون محتكما لذائقة فنية؛ لمواقفهم الإيجابية من القضية الفلسطينية. الطريف في الأمر أنه قد يكون هناك كثر من الفلسطينيين لم يشاهدوا ولو حتى عملا واحدا لهؤلاء الفنانين، منهم على سبيل المثال لا الحصر الممثلة البريطانية فانيسا ريدغريف، التي كانت تتوسط المقاتلين الفلسطينيين في بيروت وترقص هناك رافعة البندقية اعتزازا بها.
فنانون عرب أيضا حظوا بجماهيرية لافتة بين الفلسطينيين منهم الممثلة المصرية نادية لطفي، التي أصرت على التواجد بين المقاتلين الفلسطينيين في بيروت، والرحيل معهم عبر باخرة كانت ضمن بواخر عدة أقلتهم نحو المنافي.
في زمان مضى، كان المبدع العربي، على وجه التحديد، يحرص أشد الحرص على أن يبرهن على وقوفه إلى جانب القضايا الإنسانية العادلة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية. يبدو للمتأمل في صور الفنانين المخضرمين أن كلا منهم كان حريصا على وجود صورة مع الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في أرشيفه. إبان حصار بيروت، حرص كثر منهم على خرق الحصار والقدوم لدعم المقاتلين الفلسطينيين. لاحقا، كان منهم كثر يتواجدون إبان إعلان الجزائر الشهير. ومن عمِل منهم في مسلسل يتناول بطولات عربية في اختراق جهاز الموساد الإسرائيلي كان ينتشي فخرا ويضمن بهذا أنه ترك في أرشيفه مدعاة للفخر حتى بعد رحيله.
عود على بدء، يمسح الفلسطيني وجهه؛ كي يصحو من أفكار كهذه، في تقييم من معه ومن ضده، محاوِلا تذوق العمل الفني العربي أو العالمي بمنأى عن هذه الاعتبارية، بيد أن الحكاية القديمة المتجددة، بأحداثها المتلاحقة، تعيده إلى مربع البدء: إحصاء من ربت على كتفه خلال الرحلة المضنية، وفي الطرف المقابل، من رقص على جراحه وأسقطه في بئر التناسي.

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