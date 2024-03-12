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الأردن ينفذ 5 إنزالات جديدة على غزة

3/12/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفّذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي اليوم الثلاثاء، 5 إنزالات جوية مشتركة مع دول شقيقة وصديقة.
واستهدفت الإنزالات عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية للتخفيف من آثار الحرب على القطاع.

وشاركت في العملية طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة للولايات المتحدة الأمريكية، إضافةً إلى طائرة تابعة لجمهورية مصر العربية، وأخرى تابعة لمملكة بلجيكيا.

وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

ويأتي ذلك ضمن المساعي التي تقودها المملكة للتخفيف من معاناة الأشقاء في القطاع، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين، ودعماً لصمود الأشقاء في مواجهة الظروف الصعبة التي تفرضها الحرب الإسرائيلية على غزة منذ السابع من تشرين أول العام الماضي.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع 40 إنزالاً جوياً أردنياً، و49 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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