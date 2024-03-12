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هل سيكون الذكاء الاصطناعي نعمة أم نقمة على البشرية؟

3/12/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. محمود أبو فروة الرجبي هناك رعب كبير في أنحاء كثيرة من العالم سببه انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي الـمختلفة، وظهور قدراتها الخارقة في مجالات متعددة، وتتنوع أسباب الخوف، ابتداء من التوقعات بخسارة عدد كبير من الوظائف، مرورا بالتنبؤات التي تتحدث عن اختراقات أخلاقية غير متوقعة قد يسببها الذكاء الاصطناعي، وانتهاء بالمؤشرات التي تدل على زيادة احتكار الثروة، وانعكاس ذلك على الطبقة المتوسطة، والطبقات الفقيرة، الناتج عن انتشار مثل هذه التطبيقات.
عند ظهور أي ابتكار جديد، تسود العالم نظرة متفائلة اتجاهه، تجعل البعض يبشر به، وبنتائجه غير المحدودة على البشرية، وفي الـمقابل هناك من يتشاءم بدرجة عالية، وتسمع من هؤلاء كلاما، تعتقد أن ما سيحل على البشرية من كوارث بسبب هذا الاختراع الجديد قد يفني البشرية عن بكرة أبيها.
وهناك من يتخوف أكثر من الذكاء الفائق، والمقصود به وصول الذكاء الاصطناعي إلى قدرات أكبر من الدماغ البشري، وفي هذه الحالة تنشط مخيلة العديدين من أعداء الذكاء الاصطناعي في العالم للحديث عن مخاطر هذا الأمر الذي سيؤدي إلى نشوء كائنات وربوتات ذكية قد تسيطر على الأرض، وتبيد البشرية، وتتسيد الحياة، في نهاية لمسيرة البشرية التي امتدت لمئات الآلاف من السنين وربما الـملايين.
ربما يعتقد البعض أن هذه النظرة منبثقة من أفلام الخيال العلمي، والسينما العالمية ولكن الحقيقة أن لها أنصارا من مختلف أنحاء العالم، وبعضهم علماء، ومفكرون وازنون، ولكن في الـمقابل هناك من يجد أن الذكاء الاصطناعي نعمة، ستشكل رافعة للبشرية، وتتقدم معها، ومنهم مؤلفا كتاب (نواسين – عصر الذكاء الفائق القادم) يقدم ‏جايمس لولوك، ومساعده براين آيليارد رؤية لمستقبل الذكاء الاصطناعي قائمة على أن الأرض قادمة على حقبة زمنية أطلقا عليها اسم (حقبة النواسين) خلاصتها أن الأرض على موعد مع كائنات جديدة قائمة على الذكاء الاصطناعي التي اخترعها البشر، ولديها سرعة تفكير أكبر بعشرة آلاف مرة عن الإنسان العادي، وعلى عكس ما يرد في أفلام الخيال العلمي، يعتقد لولوك ومساعده أن مصلحة هذه الكائنات والبشر ستلتقيان من أجل العمل على سلامة الأرض خاصة من الناحية البيئة، وسيحصل بينهم تعاون للوصول إلى حياة أفضل، وهذا فيه قمة التفاؤل، على عكس المتشائمين الذين يرون بالذكاء الاصطناعي نقمة لا حدود لها.
لنعد إلى تاريخ ظهور الذكاء الاصطناعي الذي يعود إلى سنوات الخمسينيات من القرن الـماضي، فقد استخدم هذا المصطلح للمرة الأولى خلال مؤتمر جامعة دارتمورث في العام 1956، وتسارع الاهتمام به بعد ذلك، ولكن تطور التقنيات الرقمية، ووجود كميات بيانات غير مسبوقة سببها انتشار الإنترنت، جعل الذكاء الاصطناعي يعود بقوة للواجهة، وضمن اختراعات، وابتكار وجدت طريقها إلى رجل الشارع العادي، نتيجة ارتباط الناس كلهم بالإنترنت، وتأثرهم الـمباشر بما يعمل من خلاله، ومن ضمنها تقنيات الذكاء الاصطناعي.
نريد في هذا المقال أن نكون متوازنين، وأن نمسك العصا من الـمنتصف، ونحاول أن نقرأ الـمشهد بحيادية، لعلنا نصل إلى مقاربة أفضل حول هذا الـموضوع.
حسب اعتقادي، وبناء على تتبع أخبار الاختراعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال تجربتي للتطبيقات التي لها علاقة بالصحافة والإعلام، وتدريسي لبعض الـمواد التي لها علاقة مباشرة بذلك، فأرى أن الذكاء الاصطناعي سيكون نعمة للإنسان في بعض جوانب الحياة، ومنها الإعلام، مع علمي ويقيني أن هناك تهديدات حقيقية لبعض الوظائف في هذا الـمجال، ولكن الإعلاميين الذين سيتأقلمون معه، ويحصلون على مهارات كافية فيه سيتمكنون من العمل من خلاله، وقد شبهت أمر التطبيقات التي لها علاقة بتوليد النصوص برئيس تحرير الصحيفة، والصحفي العادي.
في هذا التشبيه أقول أن الإعلامي يمكن أن يستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عمله، ولكن ليس كتابع لها، بل مثل رئيس التحرير الذي يعرف كيف يراجع النصوص، ويصوبها، ويستبعد غير الـمناسب منها، أما الإعلامي نصف المؤهل فلن يكون له مكان في عالم الصحافة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لأن هذا الذكاء ما زال كثير الأخطاء، ويحتاج إلى صاحب عقلية وخبرة ليفرق في محتواه بين الغث والسمين، وليصحح أخطاءه، ويكتشف عثراته.
وفي المجالات الأخرى هناك اسهامات ملحوظة للذكاء الاصطناعي، وخاصة في مجال قراءة صور الأشعة، وإعطاء الرأي الطبي في بعض المجالات، واعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون عونا للأطباء للوصول إلى تشخيص أكثر دقة للحالات الطبية، وهذا فيه فائدة للبشرية.
وفي الزراعة مثلًا سيتمكن الذكاء الاصطناعي من زيادة المحاصيل الزراعية في المساحات المزروعة، وفي عالم الجريمة سيساعد الذكاء الاصطناعي على الربط بين الأحداث، وزيادة القدرة على تتبيع الـمجرمين المحتملين، وغيرها من الأعمال.
مع مرور الوقت سيدخل الذكاء الاصطناعي في المجالات كلها، واعتقد أن التخوفات من زيادة الاحتكارات العالمية، وذوبان الطبقة الوسطى، وتضخم الطبقات الفقيرة في محله، ولكن في الوقت نفسه قد يصل الإنسان إلى صيغة أكثر أخلاقية تحكم انتشاره، وتقلل من خطره على الفئات الأقل حظًا.
وبخصوص أمتنا العربية، فيزداد خطر الذكاء الاصطناعي لعدم قدرتنا للآن على مجاراة الآخرين في تطويره، والاستفادة منه، ورغم أن البعض يعتقد أن هذا الذكاء سيردم الفجوة العلمية بيننا وبين الآخرين، ومع هذا تبقى التخوفات من التحيزات، والـمحتوى المسيء للعرب، وعدم تبني القضايا العربية العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية مجالًا خصباً للتخوفات.
العالم مقبل على مرحلة جديدة، قد تحمل بشائر في عالم أكثر عدلاً، ومساواة، وربما يكون العكس هو الصحيح وهذا ما لا نتمناه أبدا.

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