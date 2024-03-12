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لن يهزم الشر الخير مهما فعل

3/12/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يوسف عبد الله محمود حكاية قرأتها تحكي علاقة غير متكافئة بين سُعاة الخير وسُعاة الشر، أرويها بأمانة.
يحكى أن ابنة هولاكو رأت رجلا قد تحلق حوله الناس، فسألت عنه، قيل لها أنه أحد علماء المسلمين، فقالت لأحد أتباعها: أحضروه إلي مقيدا، ففعل. ولما مثل بين يديها قالت له إن الله يحبنا ولا يحبكم، وقد نصرنا عليكم، فقال لها سأجيبك إن منحتني الأمان، عندها أمرت بفك قيوده، فقال لها: ما رأيك في راعي أغنام شردت أغنامه ولم يستطع ردها إليه، فأجابت: يطلق عليها كلابه لتعود، قال: فإن عادت، فإذا يفعل؟ أجابت: يكفيها شر كلابه. أجابها: وهذه علاقتنا بكم، أنتم الكلاب ونحن الأغنام وقد سلطكم الله علينا لأنكم لم تسمعوا كلامه، فإن تبتم عفا عنكم، وهنا استشاطت غضباً وأمرت بقتله.
ما أشبه اليوم بالبارحة، لن يهزم الشر الخير مهما فعل. غرور الأشرار من الصهاينة واليهود لن يخذل طلاب الحرية الإسرائيليين المتعطشين للدماء يبيدون أحرار غزة من المدنيين بطائراتهم ودباباتهم مدعومين من الإمبريالية العالمية برعاية أميركا.
الإمبرياليون يتحدثون عن الحرية والكرامة الإنسانية بينما أيديهم غارقة في دماء الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. يتحدثون عن قضايا وطنية وهم الكذابون المخاتلون. يتحدثون عن حل الدولتين بينما باتت أرض فلسطين المحتلة مزروعة بالمستوطنات من شرقها إلى غربها ومن شمالها الى جنوبها.
هم يبيعون أوهاما لشعب شرد عن أرضه مهد الآباء والأجداد. أقول لهؤلاء الإمبرياليين إن حبل الكذب قصير. إن تباكيكم على جرائم نتنياهو هو تباك كاذب، أنتم أشبه بالصياد الذي يذبح عصفورا وهو يبكي! الأوهام لم تعد تقنع المقاومين الفلسطينيين.
الرئيس الأميريكي بايدن يتحدث عن أشكال مختلفة من الدول، يريد أن يقنع شعب فلسطين بدولة منزوعة السلاح أشبه بكنتونات لا تليق بالبشر، إلى متى هذا الصمت الرسمي العربي إزاء مما يحدث من إبادة جماعية لشعب غزة والضفة الغربية.
يريدون نفي أهل غزة إلى دول اخرى، يريدون إنهاء القضية الفلسطينية، أتساءل أين الكرامة العربية؟ الصمت العربي بات مدانا من الشعوب العربية. النفاق لم يعد ينطلي على هذه الشعوب، ما يقال في العلن يقال نقيضه في السر.
أين مقولة: بلاد العرب أوطاني من الشام إلى بغداد ومن مصر إلى تطوان؟ أين التضامن العربي الذي طالما تحدثتم عنه، بات هذا التضامن مجرد شقشقة لسان لتهدئة الخواطر!
الجامعة العربية راقدة في نوم عميق، إذا تحدثت جاء حديثها لا يسمن ولا يغني من جوع، بتنا كعرب كالأيتام على مائدة اللئام. يُغار علينا ولا يُراد لنا أن نغير، باتت المقاومة الفلسطينية إرهابية، والعدو الصهيوني المستبيح للحمى الفلسطينية مدافعاً عن أرضه!

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