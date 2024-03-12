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إنقاذ الطفل: قدرة أطفال غزة على تصور مستقبل خال من الحرب اختفت تقريبا

3/12/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) خمسة أشهر من العنف والتشريد والتجويع والأمراض، تضاف لــ17 عاما من الحصار، تسببت بندوب نفسية لا يمكن الخلاص منها بسهولة للأطفال في غزة.
ويرصد تقرير بحثي أصدرته منظمة“إنقاذ الطفل” حول تقرير واقع الصحة النفسية لأطفال غزة خلال الحرب وما قبلها، إذ يقول الأهالي ومقدمي الرعاية للأطفال بأن قدرة الأطفال على تصور مستقبل خال من الحرب قد اختفت تقريبا.
وأشار التقرير الذي صدر عن مقر المنظمة في رام الله أمس وتلقت“الغد” نسخة منه، إلى أن ظروف الحرب أدت للضغط النفسي الناتج عن المحاولة المستمرة للهروب من القنابل والرصاص، وفقدان الأحباء، والاضطرار للفرار عبر شوارع مليئة بالحطام والجثث، والاستيقاظ كل صباح دون معرفة إن كانوا سيتمكنون من تناول طعامهم أم لا، إلى جانب فقدان قدرة الأهالي على مواجهة الأحداث من حولهم، مع الضعف المتزايد في الوصول للخدمات والأدوات التي يحتاجونها لرعاية أطفالهم.
وفي نتائج البحث الذي نشرته المنظمة اليوم، قالت داليا، وهي أم في غزة:“عاش أطفالنا من قبل حروب مختلفة.، لم يعد بمقدورهم التحمل أكثر من ذلك، الأطفال خائفون وغاضبون ولا يستطيعون التوقف عن البكاء”.
تشكل هذه الاستنتاجات ملحقا للبحث الذي قامت به إنقاذ الطفل في عام 2022 والذي رصد الآثار العميقة للحصار الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية لمدة 15 عامًا حينها على الصحة النفسية للأطفال، إذ يقول خبراء الصحة النفسية وحماية الطفل العاملون مع إنقاذ الطفل في غزة، إنه بدون عمل حقيقي يبدأ من وقف فوري وحاسم لإطلاق النار والوصول الإنساني الآمن وغير المقيد، ستلحق الحرب أضرارا نفسية خطيرة على الأطفال على مدى الحياة.
يقول سامر وهو أب لأطفال”: كان أحد أبنائي يحلم بأن يصبح مهندسا والآخر شرطيا، الآن يريد أحدهم أن يقود عربة يجرها حمار لأنه يرى هذا الواقع، حلم [ابني الآخر] هو بيع البسكويت أمام المنزل.
وتقول أمل، وهي أم لأربعة أطفال في غزة تتراوح أعمارهم بين 7 و14 عامًا:“لم يعد أطفالي قادرين على التركيز على المهام الأساسية، ينسون الأشياء التي أخبرتهم بها على الفور ولا يمكنهم تذكر الأشياء التي حدثت للتو، لا أستطيع القول أن صحتهم النفسية تدهورت، بل دمرت تماما.
وتأتي هذه النتائج في الوقت الذي أفادت فيه وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 30,717 شخصا، من بينهم 12,550 طفلا، قتلوا منذ التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة الذي بدأ في الــ 7 تشرين الأول(أكتوبر).
ويؤدي نقص الغذاء والمياه النظيفة أيضا لخلق أزمة جوع كارثية، حيث يتعرض كل طفل تقريبا في غزة لخطر المجاعة، توفي نحو 20 طفلا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة، وفقا لوزارة الصحة.
وقالت المنظمة، إنه مع عدم وجود أي مرافق صحية تعمل تقريبًا وانقطاع الخدمات الطبية عن الأسر، فمن المرجح أن يكون الرقم الحقيقي أعلى بكثير وكل هذا يسبب ارتفاعا كبيرا في القلق والتوتر لدى الأطفال والأسر.
حتى قبل الــ 7 أكتوبر، كان الأطفال في غزة يعيشون بصحة نفسية سيئة للغاية بسبب التصعيد الدوري للعنف، وتأثيرات الحصار بما في ذلك القيود المفروضة على حرية الحركة والوصول للخدمات الأساسية، والانهيار الاقتصادي، والانفصال عن العائلة والأصدقاء.
وقال الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع لإعداد التقرير الجديد إنهم شهدوا تدهورا كبيرا في الصحة النفسية للأطفال وهو أسوأ بكثير مما كان عليه خلال التصعيد السابق للعنف، والذي تجلى في الخوف والقلق واضطرابات الأكل والتبول اللاإرادي واليقظة المفرطة، ومشاكل في النوم، فضلا عن التغيرات السلوكية مثل طريقة التعلق بالوالدين والنكوص (الانتكاس) والسلوكيات العدوانية.
ويقول وسيم، وهو أب:“لقد رأى أطفالنا هنا كل شيء، لقد رأوا القنابل والموتى والجثث، ولم يعد بإمكاننا تجميل الواقع أمامهم بعد الآن، الآن فهموا ورأوا كل شيء. والآن، أصبح بإمكان ابني أن يعرف أنواع المتفجرات التي تسقط وأصبح بإمكانه تمييز الفرق بين أنواعها.”
وقالت منظمة إنقاذ الطفل إنه بينما تتزايد الاحتياجات، فقد تسبب التصعيد الأخير في أعمال العنف والحصار في انهيار كامل لخدمات الصحة النفسية في غزة، حيث لم تعد مراكز الصحة النفسية المجتمعية العامة الستة ومستشفى الطب النفسي الوحيد في غزة يعملان.

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