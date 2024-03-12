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شركات الشباب.. ريادة في التعامل مع تداعيات المناخ

3/12/2024 11:30:29 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرح عطيات عمان – تلعب شركات ناشئة يقودها شبان أردنيون، دورا في تبني حلول للتعامل مع تداعيات التغيرات المُناخية، التي باتت انعكاساتها السلبية المتطرفة تزداد يوماً بعد يوم.
وبرغم حلول هذه الشركات التكنولوجية المبتكرة في مواجهة التغيرات المُناخية، إلا أنها ما تزال تواجه معيقات بشأن كيفية إقناع المجتمع المحلي باستخدام ما تقدمه من تكنولوجيات صُممت بأيد أردنية، في ضوء منافسة تلك المقدمة من المؤسسات الأجنبية العالمية على حد قول بعض مالكيها. وتمكنت هبة أسعد، مديرة تنفيذية لشركة ناشئة، من وضع حلول لمواجهة التداعيات المُناخية، بتسخير الذكاء الاصطناعي في ابتكار أنظمة مياه حديثة وبأيد أردنية تهدف لحل مشكلات في القطاع المائي.
ولأن الأردن يعتبر من أفقر الدول في مصادر المياه، فإن "تقديم تكنولوجيا تساعد بإيجاد حلول لها، وخفض تكاليف الكهرباء لتحقيق مبادئ الاستدامة البيئية، بات ضرورياً، وفق أسعد. لكن هذه التقنيات تتطلب إقناع المجتمع المحلي باستخدامها، في ظل أنها صُممت من قبل شركات ناشئة أردنية، ما دفع بـأسعد للانخراط بورش للاستدلال على كيفية تسويق هذه الحلول محليا.
وبرأي مدير أحد البرامج في مؤسسة شبابية ميسم العتوم، فإن "هنالك تحديات تواجه عمل الشركات الناشئة المعنية بالعمل البيئي والمُناخي، وإيجاد حلول مستدامة لقضايا"، مبينا أن "المؤسسات الحكومية يجب أن تعمل بشكل فاعل على مراجعة ما يعوق عمل الشركات الناشئة من سياسات. ورغم كل تلك التحديات يسعى يزن النوباني، وهو أحد المديرين الفنيين في إحدى الشركات الناشئة، لـ"تسخير التكنولوجيا في مجال الطاقة المتجددة لمواجهة التحديات المُناخية في الأردن".
ولكن كان لا بد، بحسبه أن "يتلقى تدريبات تساعده في فهم السوق، والأعمال في هذا المجال في الأردن، وصولا إلى تسويق ما يتم تقديمه من خدمات على أياد أردنية في شأن الطاقة المتجددة".

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