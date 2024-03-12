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النوايسة: الأردن مستمر بحشد موقف دولي لحماية المدنيين في غزة

3/12/2024 11:30:27 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سماح بيبرس عمان - أكد أمين عام وزارة الاتصال الحكومي زيد النوايسة، أن الأردن مستمر بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لحشد موقف عربي ودولي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأضاف في لقاء مع اعلاميين في منتدى التواصل الحكومي امس، وكان حول تقرير (حالة البلاد.. الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل) مع رئيس المجلس موسى شتيوي، أن الأردن مستمر بحشد موقف دولي لحماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، وايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.
وأشاد النوايسة بحوارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع الأطراف والجهات ذات العلاقة حول السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي.
رئيس المجلس د. موسى شتيوي، بين ان المجلس بصدد اجراء دراسة تكشف عما يحمله العدوان الاسرائيلي على غزة من انعكاسات على الأردن، مشيرا الى ان الدراسة ستركز على التأثيرات المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد.
وحول تقرير حالة البلاد ذكر الشتيوي، ان المجلس طور فكرة التقرير والتغيير في منهجية إعداده، اذ اختير موضوع محدد والتوسع بدراسته وتحليله تفصيليا وربطه بالأولويات الوطنية، اذ اختيرت الثورة الصناعية الرابعة وسوق العمل الأردني.
واضاف ان التركيز على هذا الموضوع كان منبعه التطورات التكنولوجية المتسارعة وتسابق الدول في تبنيها، وبسبب ارتباطها الوثيق بالأولويات الوطنية التي حددتها رؤية التحديث الاقتصادي.
واشار الى أن المجلس سعى عبر هذا التقرير الى إبراز أهمية الثورة الصناعية، وتأثيرها على سوق العمل، عبر تحليل سوق العمل والتعليم والوقوف على مدى القطاعات المختلفة للاستفادة منها، مضيفا ان التقرير يصدر بجهود من القطاعين العام والخاص لمواكبة التحولات والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية الرقمية الحديثة.
وبين الشتيوي أن هذا التقرير يمتاز بتقديم تشخيص للواقع الحالي للقطاعات والمهارات المطلوبة في المستقبل وحاجة سوق العمل لها. اذ تكمن أهميته في الحاجة لإيجاد إطار وطني استراتيجي للولوج للثورة الصناعية، وتحديد السياسات او التغيرات المطلوبة في القطاعات.
وقال ان الثورة الصناعية الرابعة، عملية طويلة، مبينة على الثورة الصناعية الثالثة، وتتميز بالسرعة غير المسبوقة وتحولاتها الجذرية، وتغطي مرتكزات واسعة كالذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء والطباعة الثلاثية الأبعاد، والدرونز والبلوكشين والحوسبة السحابية والكمية، والمركبات الذاتية وتكنولوجيا النانو والتكنولوجيا الحيوية، وعلوم المواد وتخزين الطاقة.
وأهم ما يميزها، أنها تدمج بين العالم الطبيعي والرقمي والبيولوجي، كما أنها مبنية على الثورة الرقمية وتجمع بين تقنيات متعددة، تؤدي إلى تحولات جوهرية لم يسبق لها مثيل في الاقتصاد والأعمال التجارية والعمل.
وقال هناك تحديات لتبني الثورة الصناعية الرابعة من الدول النامية، ومن بينها الأردن، كالبنية التحتية الشبكية وتوفّر وشمولية الإنترنت والمهارات والتقنيات الضرورية للصناعات والتكنولوجيا الحديثة. ويتطلب تبني الدول لها، توفير الموارد المالية اللازمة للإستثمار في الابتكار والبحث والتطوير.
واضاف انه برغم أنها تنطوي على فوائد ومكاسب، وتحسين مستوى المعيشة ونوعية الحياة وإيجاد الحلول للمشاكل والتحديات المعاصرة. فإنها في المقابل، ونتيجة لتغييراتها الجذرية المتوقعة ستترك آثاراً اقتصادية واجتماعية سلبية واضحة نتيجة لانقراض مهن ووظائف، وتعمق الفجوة بين الطبقات، وانتشار الفقر وعدم المساواة الاجتماعية وغيرها.
أما بشأن سوق العمل الأردني والتعليم، فبدأت بنيته بخاصة العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بالتغيير باتجاه الاستفادة من المنصات الرقمية، اذ توفر التكنولوجيا مرونة في العمل، وتوفير فرص عمل بخاصة للإناث، لكن ما يزال سوق العمل يواجه تحديات مزمنة، أبرزها تدني معدلات المشاركة الاقتصادية وتراجعها السنوي للذكور والإناث، إذ تراجعت من
40 % عام 2000 إلى 33 % عام 2022، وارتفاع معدلات البطالة، اذ تزيد على خمس القوى العاملة وارتفاعها لدى الشباب ولحملة شهادات ما بعد التوجيهي، وللإناث.
واكد على ان سوق العمل، يعاني من وجود نسبة كبيرة من العاملين في الاقتصاد غير الرسمي. كما يوجد فيه عدد كبير من العمالة الوافدة أو غير الأردنية، سواء نتيجة لهجرة العمالة التقليدية، أو لوجود اللاجئين السوريين، برغم تركز العمالة الوافدة في القطاعات غير المنظمة، لكنها تشكل اليوم شريحة مهمة في الاقتصاد المنظم، إذ تصل نسبة المشتركين بالضمان الاجتماعي من غير الأردنيين عام 2022 الى 13 %، تتركز نسبة كبيرة منها بعدد من القطاعات أهمها التحويلية.
وذكر الشتيوي ان سوق العمل، يواجه تحد رئيس لوجود فجوة كبيرة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل، اذ يشكل الطلب في سوق العمل 30% من العرض، وحملة الدبلوم المتوسط والبكالوريوس 20 % من فائض العرض.
وبين أن الثورة الصناعية سيكون لها أثر كبير على سوق العمل من حيث اختفاء عدد من الوظائف، وظهور مهن ووظائف جديدة، ما يؤدي لاضطرابات بين المتطلبات الجديدة ومخرجات منظومة التعليم. ويتوقع بأن يواجه السوق تحديات كبيرة في ظل هذه الثورة، تتمثل بعدم تحقيق نمو اقتصادي مستدام لخلق فرص عمل تمكن من الحد من البطالة.
وبشأن الجاهزية للثورة الصناعية الرابعة تعتبر رؤية التحديث الاقتصادي ركيزة أساسية في التحضير لاستقبالها، بتركيزها على الصناعات عالية القيمة والمدن الذكية والريادة والإبداع والبحث والتطوير والابتكار وريادة الأعمال والشركات الناشئة.
وقال إن الحكومة بدأت بالاستجابة لمكوناتها، إذ أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وثيقة سياسات الذكاء الاصطناعي عام 2020 وأقرت استراتيجية الذكاء الإصطناعي للأعوام 2027-2023، كما أقرت الميثاق الأخلاقي للذكاء الإصطناعي عام 2023، وأنشأت المركز الوطني للأمن السيبرالي، وبدأت شركات الاتصالات بتقديم خدمة G5 ( في بعض المناطق).
الشتيوي عاد ولفت لوجود ضعف كبير في القطاع العام من حيث الجاهزية للذكاء الاصطناعي في البيانات والتحليل والمهارات والبنية التحتية والسياسات والعمليات. وفي التعليم العالي، بدأت جامعات باستحداث تخصصات تعتبر ركائز الثورة الصناعية الرابعة، ويلتحق بها أعداد كبيرة من الطلبة، لكنها ما تزال ترتكز على الجوانب النظرية وندرة وجود المراكز البحثية، وهنالك نقص بالأساتذة المتخصصين، بالإضافة إلى أن العلاقة المؤسسية مع القطاع الخاص، ما تزال ضعيفة إن وجدت.
أما بالنسبة للبحث العلمي، فكان عدد المشاريع المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي متواضعا، حيث تم دعم 539 في كافة التخصصات منذ عام 2008-2022، ونشر أو قيد النشر منها 264 بكلفة إجمالية 32 مليون دينار، بمعدل 2.2 مليون سنويا، بالإضافة لدعم 14 مشروعا ابتكاريا بين العامين 2022-2019.
وفي المقابل، حسب قواعد البيانات العالمية، هناك ارتفاعا كبيرا في الأنشطة البحثية في مجال الذكاء الإصطناعي للباحثين الأردنيين، حيث شهدت هذه الأبحاث ارتفاعا من 38 بحثا عام 2000 لـ1727 بحث عام 2022.
واكد شتيوي ان الأردن احرز مؤخرا تقدما بالمؤشرات الدولية، فسجل تحسنا في مؤشر جاهزية الشبكة من المرتبة 72 عام 2021، الى 68 العام الماضي.
وتقدم الأردن في مؤشر الابتكار العالمي، فحقق المرتبة (71) بين 132 دولة، متقدما بـ7 نقاط عن العام 2021. وتقدم ترتيب المملكة لمؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الإصطناعي إلى المرتبة 55 عالميا مقارنة بـ80 عام 2021، برغم التقدم بهذه المؤشرات عالميا، إلا أن ترتيب الأردن عربيا بقي يتراوح بين الـ7 والـ8، اذ تتقدم دول الخليج على بقية الدول العربية بهذه المؤشرات.
وساهمت أزمة كورونا بالتعجيل بالتحول الرقمي لدى القطاعات الاقتصادية والإستفادة من مكونات الثورة الصناعية الرابعة كقطاع تكنولوجيا المعلومات الذي شهد نموا ملموسا، وقطاع البنوك والقطاع التجاري، لكن ما تزال استجابة القطاع الصناعي لعملية التحول الرقمي والاستفادة مما تقدمه الثورة الصناعية الرابعة متواضعاً، وما تزال أدوات الثورة الصناعية الثالثة هي السائدة.
وكان التقرير أوصى في سياق التحضير للإستفادة من الثورة الصناعية الرابعة بتحقيق الاهداف والأولويات الوطنية ضمن 9 محاور، ونادى بضرورة تعزيز وتطوير المدن الذكية والتخطيط العمراني لأهميتها في الربط والارتباط والفعالية والاستدامة، وتبني العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في كافة مراحل العملية التعليمية، وتبني وتعزيز ثقافة التعليم المستمر ودعم البحث والتطوير لتشجيع الإبداع في ما توفره تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة من حلول للمشاكل والتحديات الاقتصادية المحلية. وإنشاء مركز للثورة الصناعية الرابعة عبر شراكات عالمية وإقليمية لمعالجة التحديات والفرص الناجمة عنها، بمشاركة القطاع العام والخاص والأكاديمي.

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