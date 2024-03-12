شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح



حيث استهدفت قوات الاحتلال منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.



ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيا، غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير نهائية. - وفا

