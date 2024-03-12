شهداء وجرحى في قصف للاحتلال على دير البلح

(MENAFN
- Alghad Newspaper) استشهد 10 فلسطينيين ، وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف إسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.
حيث استهدفت قوات الاحتلال منزلا بمنطقة المحطة في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وإصابة آخرين.
ويواصل
الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من
شهر تشرين أول/ اكتوبر الماضي، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 31112 فلسطينيا،
غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 72760 آخرين، في حصيلة غير
نهائية. - وفا
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