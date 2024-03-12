45 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أدى آلاف المواطنين في القدس المحتلة صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء
والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.
وأفاد
شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في
المسجد الأقصى، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس
على التوالي.
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