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45 ألفا صلوا العشاء والتراويح بالمسجد الأقصى

3/12/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى آلاف المواطنين في القدس المحتلة صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، اليوم الثلاثاء، رغم قيود الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن نحو 45 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال.


وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال منعت عددا من الشبان من الدخول للصلاة في المسجد الأقصى، بالتزامن مع تشديد الإجراءات في الأقصى ومحيطه للشهر الخامس على التوالي.

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