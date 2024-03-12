موعد حساس.. أربع ساحات متصادمة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: أريك باربينغ 12/3/2024

شهر رمضان هو موعد حساس على نحو خاص بالنسبة لجهاز الأمن. اما هذه السنة فهو حساس اكثر بأضعاف بسبب أربع ساحات هي خطوط متوازية واحيانا يلتقي الواحد بالآخر: الحرب ضد حماس في غزة، التوتر الهائل في يهودا والسامرة، محاولة التأثير على عرب إسرائيل والخطاب المتوتر بين الحكومة وبين ادارة بايدن.

القرار بعدم المنع الجارف للحجيج الى الحرم من جانب العرب مواطني إسرائيل وعرب القدس ذوي الإقامة الإسرائيلية هو قرار مهم للغاية. في السنوات الأخيرة شهدنا اعمال شغب كثيرة، واساسا في النصف الثاني من رمضان، يقوم بها شبان متدينون من مخيم اللاجئين شعفاط ومن جبل المكبر وصور باهر (ذوو هوية حماسية)، وكذا مجموعات كفاحية مستقلة يأتي معظمها من البلدة القديمة، تتشكل من شبان يُهربون قبل رمضان العاب نارية، زجاجات حارقة بل وحتى انابيب مليئة بالبارود تشبه العبوات الناسفة، ينامون في المسجد ويرابطون فيه. ومن هنا قصيرة الطريق الى الاضطرابات والى المواجهات مع قوات الشرطة.

المهمة الأساس لشرطة إسرائيل في الحرم هي منع المشاغبين من رشق الحجارة او الأغراض الخطيرة نحو المبكى ما من شأنه أن يؤدي الى اخلاء المنطقة من المصلين. هذه صورة نصر من ناحية الجهات الإسلامية وبالتأكيد حماس.

في شرطة إسرائيل توجد تجربة عظيمة في التصدي لإحداث من هذا النوع. واضح لكل من يعمل في هذا المجال بأن صور واشرطة افراد الشرطة وهم يدوسون سجادات الصلاة ويصطدمون مع المتواجدين في داخل الأقصى تنقل بالبث الحي الى العالم العربي، تزيد التوتر وتنتج تنديدات عديدة، وبالتالي محظور ان يكون الاقتحام للمسجد الذي يشعل المنطقة الا كخيار أخير بالتأكيد.

ان اقتحام المسجد ليس حدثا تكتيكيا بل حدث ذو معان استراتيجية واسعة من ناحية سياسية وامنية، ولهذا فقد كان قرار رئيس الوزراء في أن يكون هذا العمل بعلمه وبمصادقته هاما. في الوضع الحالي لا يوجد خيار آخر. فالأحداث في الحرم ترتبط بما يجري في قطاع غزة، بينما الحديث عن عملية محتملة في رفح تحوم في الهواء.

ان استمرار الضرب الشديد لحماس وبناها العسكرية والمدنية واغتيال القيادة السياسة الدينية والمدنية فيها، يتطلب من الجيش عملا مكثفا في رفح لاحتلال المنطقة وتطهيرها واصابة المئات وربما الآلاف من المخربين المختبئين في المباني، في المساجد وفي مؤسسات التعليم والصحة. ومعالجة العنصر الأصعب – الانفاق.

فرضية العمل المركزية هي ان نشطاء حماس في رفح أزالوا إشارات التعريف وهم يختبئون تحت غطاء مدني، يتسلحون ولا يترددون في استخدام المدنيين كدرع بشري. محظور المخاطرة بجنود الجيش ولأجل المحاولة قدر الإمكان لتقليص المس بالمدنيين الفلسطينيين، ومن المهم العمل على ابعادهم من مراكز المعركة. لكن يجدر أيضا بالذكر ان اختلاط المخربين بالمدنيين يجعل العمل معقدا وصعبا.

تعقيدات أخرى هي مسألة الرصيف البحري الذي تقيمه الولايات المتحدة، وبخاصة مسألة من يتلقى أكياس الغذاء المخصصة للسكان المدنيين. الفكرة الأكثر تعقيدا وخطورة ستكون السماح للعشائر او للعائلات الكبرى لادارة توزيع الغذاء. من جهة لا يمكن لموظفي السلطة الفلسطينية ان ينفذوا هذا في المرحلة الحالية. حماس مغروسة بقوة في الميدان وهي ستهدد كل جهة تعمل مكانها بل وستمس بها. وعليه فمطلوب دمج لقوات من دول عربية واستخدام مدنيين غزيين مثلما هي أيضا مشاركة وتدخل إسرائيلي عسكري. هذا بالطبع ليس حلا لمسألة اليوم التالي، التي هي الأكثر حرجا لاجل إيجاد جهة سلطوية – مدنية مستقرة بدلا من حماس.

* رئيس منطقة القدس في الشرطة ورئيس قسم السايبر في الشباك سابقا