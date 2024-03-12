MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: رون تيرا 12/3/2024

تطرح الحرب عدة اختبارات يجب اجتيازها بالتوازي. فقد فشلت إسرائيل في اختبار الشرعية، ومن شأن هذا الفشل ان يلحق اضرارا جسيمة وبعيدة المدى، وان يكلف فشلا في الاختبار الأساس – اسقاط حكم حماس. أحيانا يكون واجبا التضحية باختبار ما لأجل اجتياز اختبار آخر لكن ليست هذه هي الحالة.

التحدي المفهوم من تلقاء ذاته في موضوع الشرعية هو المس المباشر بغير المشاركين. في هذا الموضوع اسرائيل محقة، ليس لها بديل، والقانون الدولي الى جانبها. 7 أكتوبر يبرر حربا هدفها اسقاط حكم حماس. ولما كانت حماس هي التي اختارت عن قصد الانتشار من خلف مواطنيها، فهي التي جلبت الحرب لمواطنيها. ليس لإسرائيل بديل غير القتال ضد حماس في الأماكن التي يمكن ايجادها فيها.

القانون الدولي يسمح بمهاجمة هدف مدني جرى فيه استخدام عسكري، لغاية عسكرية، وبقدر متوازن. إسرائيل تحذر السكان المدنيين وتوفر محاور اخلاء. وبهذا تستوفي إسرائيل مطالب القانون الدولي. بقدر ما سجلت حالات شاذة، بخلاف أوامر الجيش، على سلطات القانون الإسرائيلية ان تعمل في الموضوع (وهكذا أيضا تمتنع عن خلق ذريعة لإجراءات قانونية دولية).

من الصعب معرفة النسبة بين المقاتلين والمدنيين المقتولين، حتى لو اخذنا بادعاء حماس بـ30 الف قتل (مقاتلين ومدنيين) والتقدير الحذر للجيش الإسرائيلي بشأن 13 الف مقاتل عدو قتلى، فان نسبة القتلى بين مقاتلي العدو والمدنيين تشبه تلك التي حققتها الولايات المتحدة وبريطانيا في حرب المدن في العقود الأخيرة. بالذات، بسبب هدف الحرب (الطموح لكن المبرر)، والمس المباشر بالمدنيين (الواسع لكن المبرر)، كانت إسرائيل ملزمة بان تتبنى خطا معتدلا على الأقل في مجالين: الرسائل والمساعدات الإنسانية. لكن رسائل الائتلاف بشأن الابعاد، الاستيطان، القنابل الذرية والثأر تمس بشرعية إسرائيل. ليس فيها أي فضل إذ هي على أي حال لا تصبح استراتيجية او أوامر عسكرية، لكن ضررها هائل.

اخطر من هذا هو جر الارجل في الموضوع الإنساني. إسرائيل كانت ملزمة بان تتبنى من اليوم الأول للحرب سياسة إنسانية واسعة ستوفر لغزة، بمبادرتها وبسرعة مساعدات إنسانية اكثر مما تحتاج غزة. المساعدات الإنسانية هي ما يحقق الشرعية الأساس، الزيت الذي في دواليب السياسة. لقد كان يمكن للمساعدات الإنسانية ان تستخدم لتوجيه السكان الغزيين الى المناطق التي فيها لا يعودوا يعرقلون الخطة العملياتية وكان يمكن لهذا ان يمنع تجميع النازحين في رفح. اما غياب المساعدات الإنسانية كجزء من الخطة العامة فهو الذي خلق التحدي الدولي والعملياتي للعملية في رفح. صفحة رسائل معتدلة ومساعدات إنسانية سخية ما كانت لتكلف إسرائيل شيئا. هذه ليست أمورا تصعب تحقيق اهداف الحرب. بل العكس. رسائل معتدلة ومساعدات إنسانية واسعة كانت ستخلق الظروف لتحقيق اهداف الحرب.

بن غفير وسموتريتش ليسا ناضجين بما يكفي كي يفهما الأمور، ونتنياهو فقط يسير معهما على الخط. لقد أدت الإدارة غير الموضوعية بالحرب التي نشبت بمستوى شرعية عال للغاية ان تتدهور الى أزمة شرعية هي الأخطر في تاريخ الدولة. من السابق لاوانه جدا تقدير الاثمان التي ستدفعها إسرائيل على الرسائل والمسألة الإنسانية. يحتمل الا تحقق اهداف الحرب، او تدفع اثمانا باهظة في علاقاتها مع الولايات المتحدة والغرب، اقتصاديا وقانونيا. كل هذا عبثا، دون سبب جدي. فقط بسبب ضعف نتنياهو.