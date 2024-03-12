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بعد ردود دولية غاضبة.. الشرطة تنسحب من الأقصى

3/12/2024 11:30:15 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: نير حسون 12/3/2024

مثلما في كل سنة، ثلاث طلقات رمزت أول من أمس الى بداية شهر رمضان في القدس. الرصاصات اطلقت بعد أن أكد مفتي القدس بأنه تمت رؤية هلال شهر رمضان في القدس، وأن شهر رمضان قد بدأ. المدفع يوجد في مقبرة صغيرة قرب البلدة القديمة ويعود لعائلة صندوقة، المسؤولة منذ العهد العثماني عن تبشير الصائمين بالطلقة المدوية في كل مساء عن انتهاء يوم الصوم، وعشية بداية الشهر يبشر بقدوم شهر رمضان بإطلاق ثلاث طلقات.
من نسي المدفع أو من لم يتعود عليه انكمش خوفا بسبب صوت الانفجارات. بعد فترة قصيرة بدأ الجمهور يتدفق نحو المسجد الاقصى لأداء صلاة التراويح الاولى. الوضع على بوابات الحرم لم يبشر بالخير. فرجال الشرطة قاموا بمنع مئات الشباب من الدخول الى الحرم. الشباب خائبو الأمل أحاطوا الحرم وحاولوا الدخول في كل الابواب، على الاغلب لم ينجحوا. في بعض الحالات كان هناك ضغط على حواجز الشرطة ورجال الشرطة استخدموا الهراوات من اجل تفريق الجمهور. الفيلم الذي نشر على باب القطانين الذي ظهر فيه رجال الشرطة وهم يضربون بالهراوات المصلين، بما في ذلك نساء، أثار ردود فعل غاضبة في ارجاء العالم.
هذا بدا كخطأ هدّام من قبل اسرائيل. فمثل هذه الافلام بالضبط هي التي افادت حماس، التي منذ 7 تشرين الاول تسعى الى تحويل الحرب في غزة الى "طوفان الاقصى" الذي سيجرف الضفة الغربية والقدس والدول المجاورة.
يبدو أن لا أحد في شرطة القدس أو فوقها أدرك عظم الخطر. مساء أمس كانت الصورة مختلفة كليا. رجال الشرطة تراجعوا. في معظم البوابات سمحوا للجمهور بالدخول من اجل الصلاة بدون قيود. بين حين وآخر تم ابعاد شباب أو طلب منهم ترك بطاقات الهوية من اجل الدخول. ولكنهم كانوا اقلية صغيرة. آلاف كثيرة، عائلات، كبار سن، شباب، اولاد ونساء، دخلوا الى الحرم.
في الاوقاف الاسلامية قدروا بأنه دخل الى الحرم أمس 35 ألف شخص. وفي الشرطة قدروا أن 16 ألف شخص أو اكثر بقليل دخلوا الى الحرم. مهما كان العدد فهو اكبر بكثير مما كان في الصلوات في الايام الاولى من شهر رمضان في السنوات الماضية، على الاغلب عدد المصلين يزداد كلما مرت ايام الشهر. لذلك فان هذا العدد يتم احصاؤه في نهاية الشهر وليس في بدايته. الحضور الكبير يدل حسب مصدر في الاوقاف على رغبة المسلمين في "اظهار للشرطة بأنهم لا يتنازلون عن المسجد الاقصى".
إن مرونة الشرطة تم التوصل اليها ايضا بفضل الحوار بين جهات محلية في البلدة القديمة وبين الشرطة، وفي الاوقاف الاسلامية وعدوا بأن يعملوا كل ما في استطاعتهم لمنع اطلاق الشعارات الوطنية والاخلال بالنظام في الحرم. الصلاة مرت بهدوء، وبعد ذلك تجمع الآلاف في منطقة باب العامود. ايضا هناك ظهر أن الشرطة فضلت الابتعاد، خلافا لسنوات سابقة هي لم تعزز تواجدها في الساحة. الفلسطينيون ايضا كانوا حذرين اكثر. حتى الساعة التاسعة لم تسمع أي شعارات وطنية أو اناشيد مؤيدة لحماس مثلما كانت الحال في السنوات السابقة.
هناك اشارات مشجعة بمناسبة شهر رمضان جاءت من الادارة المدنية. فمساء أمس نشرت الادارة المدنية تعليمات فيما يتعلق بامكانية الدخول من الضفة الغربية لأداء صلاة يوم الجمعة في الحرم. فقط قبل اسبوعين كانوا ما يزالون يتناقشون في الكابنت اذا كانوا سيسمحون بدخول عرب اسرائيل بدون قيود، وفي الفترة الاخيرة ناقشوا ادخال سكان الضفة الغربية. حسب التعليمات فانه سيسمح بدخول الرجال فوق جيل 55، والنساء فوق جيل 50، والاولاد حتى عمر العاشرة. في سنوات سابقة جاء في كل يوم جمعة عشرات آلاف المصلين من الضفة الغربية الى الحرم. وفي جهاز الامن تفاخروا بعملية احضار المصلين.
رغم الهدوء النسبي واشارات التشجيع من قبل اسرائيل فان من يعرف ليالي رمضان في البلدة القديمة في القدس لا يمكنه عدم الشعور بأن هناك شيء ليس كالعادة في هذه السنة. فلا أحد علق الزينة والاضواء، لم تكن موسيقا، وعلى البسطات بيعت فقط السلع الاساسية وليس المأكولات الاحتفالية لشهر رمضان. "من لديه القوة للاحتفال"، قال احد سكان القدس. "في غزة انتهى يوم الصوم ولكنهم يستمرون في الصوم، من لديه شهية للأكل؟".

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