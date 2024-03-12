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المحتجزون عالقون بين إسرائيل وحماس

3/12/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: تسفي برئيل 12/3/2024

هذا تحليل نصي ضروري لإعلان الموساد الاستثنائي في نهاية الاسبوع والذي جاء فيه أن "حماس تتمترس في موقفها وكأنها لا تهتم بالصفقة وتعمل بجهد لإشعال المنطقة في شهر رمضان على حساب السكان في قطاع غزة. ويجب التأكيد على أن المحادثات والتعاون مع الوسطاء مستمرة طوال الوقت في محاولة لتقليص الفجوة والدفع بالاتفاق قدما.
للوهلة الاولى، مثلما في كل لغز، قسمي الاعلان غير مرتبطين ببعضهما. اذا كانت حماس لا تهتم بعقد الصفقة فعلى ماذا تجري المفاوضات مع الوسطاء؟ ولكن اذا كانت فقط "تتصرف وكأنها غير معنية بالصفقة" فعندها يكون الحديث بتحليل، الذي يمكن أن يكون صحيح حتى بالنسبة للطريقة التي يتصرف فيها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
ولكن الجانب الادبي في اعلان الموساد ليس الموضوع الرئيسي، حيث أنه منذ بداية المفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين اسرائيل تجري مفاوضات مزدوجة، المفاوضات العلنية التي فيها البيانات لوسائل الاعلام مخصصة للجمهور الاسرائيلي والاعداء والشركاء السياسيين، وربما ايضا الرأي العام العالمي؛ والمفاوضات السرية، الاكثر اهمية، التي اثمرت عن الصفقة الاولى والتي يمكن أن تثمر ايضا عن الصفقة القادمة.
لا يوجد لاسرائيل، حتى عندما تعطي بيانا دراماتيكيا على لسان رئيس الموساد دافيد برنياع، أي احتكار على ادارة مجال الحوار العلني. هذا ملعب مفتوح يلعب فيه كل من حماس؛ الرئيس الاميركي جو بايدن؛ "المصادر المصرية المجهولة" التي اصبحت مصدر ثابت للمعلومات والمخصص في الحقيقة لوسائل الاعلام العربية، لكن من خلال المعرفة المؤكدة بأنه سيتم اقتباسها على الفور من قبل وسائل الاعلام الاسرائيلية وتشكل الرأي العام؛ وسائل الاعلام الاميركية التي على الاغلب يمكن تشخيص فيها مصدر المعلومات التي تصل اليها ورسم بناء عليها خريطة المصالح السياسية لمطلقي المعلومات.
هكذا، بعد يومين على اسهام الموساد في التحليل بخصوص موقف حماس، جاء أمس دور حماس كي ترد. اسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحماس، قدم بالتفصيل المبادئ الموجهة لطلبات حماس. ايضا هذه المبادئ بحاجة الى تحليل نصي: "اذا توصلنا الى التزام الاحتلال (اسرائيل كما تسميها حماس، بوقف الحرب واعادة النازحين من الجنوب الى الشمال والانسحاب من القطاع، نكون مستعدين لعقد الصفقة)".
هنية قال بشكل صريح "اسرائيل لم تلتزم بعد بأي طلب من هذه الطلبات". وقد عمل بجهد على التأكيد بأنه قبل بضع ساعات على القاء خطابه كان على اتصال مع الوسطاء من اجل أن يسمع اذا كان هناك أي شيء جديد في موقف اسرائيل. "لكننا لم نحصل على أي التزام بوقف النار، أي أن اسرائيل تريد استعادة المخطوفين واستئناف الحرب على شعبنا وعلى القطاع".
وأوضح ايضا بأن حماس تصمم على أن يكون الاتفاق شاملا وأن ينفذ على ثلاثة مراحل وأن يرتكز الى ضمانات دولية تلزم اسرائيل بكل ما يتم الاتفاق عليه. مراحل تنفيذ الاتفاق يمكن أن تلبي الاسس الثلاثة التي تشكل مضمونا واحدا: وقف اطلاق النار، "ترجمة صمود شعبنا وبطولته الى انجازات"، "وقف كل الخطة المشبوهة ضد غزة، التي تسمى اليوم التالي". هذا الجزء الذي فيه اضافة الى وقف اطلاق النار حماس تنشر الضباب الكثيف حول جوهر طلباتها. من غير الواضح ما هي الانجازات التي تسعى حماس اليها وما هي خطة "اليوم التالي"، غير المقبولة عليها. قضية اطلاق سراح السجناء مقابل المخطوفين يضعها هنية في مكانة ثانوية، ويقول إن "موضوع اطلاق سراح السجناء هو موضوع مهم، لكن على رأس سلم الاولويات تقف حماية شعبنا ووقف العدوان". وقد أكد هنية على أن اسرائيل لن تستطيع اعادة المخطوفين إلا عن طريق الاتفاق.
طالما استمرت جهود الوساطة، كما اوضح رئيس الموساد برنياع، فانه مطلوب قرار اسرائيلي بخصوص المبادئ التي تعرضها حماس. في خطة المراحل التي عرضها هنية لا يوجد أي تطرق مفصل لـ"خطة باريس"، التي تشمل مراحل التحرير المتدرجة للمخطوفين مقابل وقف اطلاق النار واطلاق سراح سجناء فلسطينيين. ولكن من الطريقة التي يربط فيها هنية بين المبادئ يمكن الاستنتاج أن حماس تعارض الاتفاقات الجزئية، حتى لو أدت الى اطلاق سراح سجناء. من هنا فإن وقف مؤقت لاطلاق النار لستة اسابيع كما تم الاتفاق عليه في باريس مقابل اطلاق سراح عدد متفق عليه من المخطوفين والسجناء الفلسطينيين، لا يمكن أن يكون منفصلا عن الاتفاق الشامل الذي تعتبره حماس الانجاز الجوهري.
هنا تكمن الفجوة الكبيرة بين موقف اسرائيل، المعنية باتفاق منفصل على اطلاق سراح المخطوفين ولكنها ترفض في هذه الاثناء أي اتفاق بعيد المدى يشمل وقف دائم لإطلاق النار وموقف حماس. يبدو مع ذلك أن حماس مستعدة لأن يتم تنفيذ الاجزاء الاخرى في الاتفاق الشامل بشكل تدريجي، شريطة أن تستطيع الحصول على ضمانات مرضية لتنفيذها. هنا يكمن عائق مهم آخر تضعه حماس منذ بداية المفاوضات: حتى لو وافقت اسرائيل على كل طلبات حماس فانه من غير الواضح ما هي الضمانات التي يمكن أن ترضيها وما هي الجهات أو الدول التي يمكن أن توفرها.

MENAFN12032024000072011014ID1107969681

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