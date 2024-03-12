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تناقض أقوال بايدن مع أفعاله تجاه الاحتلال تحير المحللين

3/12/2024 11:30:14 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - حيرت تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الخبراء التي تبدو في ظاهرها إنسانية تجاه العدد الكبير في ضحايا العدوان الشرس والمتواصل من قبل الاحتلال الذي خلف آلاف الشهداء والجرحى في قطاع غزة، في موازاة استمرار دعمه المطلق بأكثر مما يحتاج الاحتلال بكل ما يحتاجه من أدوات القتل والابادة، الذي بدأ يكدس العتاد الزائد عن الكميات الهائلة التي ألقاها فوق رؤوس المدنيين العزل في قطاع غزة.
حيرة الخبراء ما تزال مستمرة، فقد نقلت أنباء عن مسؤولين أميركيين أن الرئيس الأميركي جو بايدن فقد تقريبا الثقة برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كما أكد أنه ليس هناك موعد محدد بعد للقائه.
ونقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤولين أن بايدن قد يقرر الحد من نقل أسلحة لإسرائيل إذا شنت عملية تعرّض مزيدا من الفلسطينيين للخطر، الا أن مثل تلك التصريحات وإن لم تصدر مسبقا عن الرئيس بايدن الا أن مسؤولين في الادارة الاميركية لوحوا فيها كورقة ضغط على رئيس كيان الاحتلال للتخفيف من حدة العمليات العسكرية واسعة النطاق والتي حصدت مئات الارواح البريئة في القطاع، الا أن ذلك لن يخيف نتنياهو بحسب خبراء فالعتاد الاميركي المكدس في كيان الاحتلال كفيل بتغطية الاحتياجات لفترة طويلة، قبل أن يجد نتنياهو طريقة لاعادة المياه الى مجاريها مع الحليف الاكبر في العالم للاحتلال.
يأتي ذلك في وقت صعّد فيه نتنياهو تصريحاته بشأن المضي قدما في خططه لاجتياح رفح (جنوبي قطاع غزة) حيث يتكدس أكثر من مليوني نازح فلسطيني محاصرين بين التجويع والقصف.
تصريحات نتنياهو أعتبرها خبراء بمثابة تحد للرئيس الأميركي الذي حذر سابقا من أن مثل هذا الهجوم سيكون "خطا أحمر"، إلى جانب تحذيرات أممية عدة من اجتياح المدينة.
في المقابل، رد نتنياهو بالقول إن "الخط الأحمر" بالنسبة له هو "عدم تكرار هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، أي عملية (طوفان الأقصى) التي شنتها المقاومة الفلسطينية.
وفي وقت سابق أول من أمس، قال البيت الأبيض إن الرئيس أوضح أنه لا عملية عسكرية "ما لم تكن هناك خطة لأمن المدنيين" هناك، الا أن تلك التصريحات لا تعني شيئا لحكومة التطرف بقيادة نتنياهو.
ومؤخرا ذكرت عدة وسائل اعلام في العالم، خاصة في الولايات المتحدة، أن بايدن في أكثر من موقع صرح بشيء واما فعل شيئا آخر، أو لم يمض ولو خطوة واحدة فيما قال إنه سيفعل، فقد صرح سابقا إن للفلسطينيين حق تقرير مصيرهم بأنفسهم، الا أن إدارته صوتت يوم 12 كانون الثاني (يناير) الماضي ضد مشروع قرار في الأمم المتحدة يعترف بحق الفلسطينيين في تقرير المصير.
من أمثلة التناقض لبايدن ما يقوله من إن المدنيين في قطاع غزة لا يجب أن يقعوا "أضراراً جانبية" لما يسميه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس"، لكنه في الواقع يواصل إمداد جيش الاحتلال بالذخائر والقذائف والصواريخ التي توقع أعداداً هائلة من الضحايا المدنيين في القطاع.
لكن هذا التناقض بين الأقوال والأفعال يعد السمة الرئيسية للرئيس الأميركي فيما يتعلق بقضية فلسطين بشكل خاص، منذ أن تولى المسؤولية في البيت الأبيض قبل 3 سنوات.
ومن أمثلة التناقض أن بايدن يرفع شعار "حل الدولتين"، وكان يقول إن سياسات سلفه دونالد ترامب الداعمة والمنحازة لإسرائيل تقوّض "حل الدولتين" ولن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، لكنه ما إن تولّى المسؤولية فعلياً وأصّل نفس سياسات ترامب وقدّم لإسرائيل جميع أنواع الدعم، متجاهلاً حقوق الفلسطينيين أو أي عمل من شأنه أن يدعم "حل الدولتين" الذي يتحدث عنه في جميع خطاباته الرسمية.
وعندما أعلنت حكومة بنيامين نتنياهو، مطلع العام الحالي، عن خطط توسيع المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية المحتلة، قال بايدن إنه يعارض تلك المخططات شكلاً ومضموناً لأنها تقوّض حل الدولتين، وأرسل وزير خارجيته إلى إسرائيل للتأكيد على تلك الرسالة، الا أن زيارته وكأنها كانت ضوء أخضر ساطع للمزيد من النهب للاراضي الفلسطينية والاعلان عن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة بالضفة الغربية المحتلة.
ماذا فعل بايدن؟ بعد ذلك، لقد بذل جهوداً مكثفة لا لمعاقبة دولة الاحتلال على تحدي القانون الدولي والنظام العالمي الذي يقول بايدن إنه يقوده، ولكن للضغط على السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس لسحب مشروع قرار أممي لإدانة الاستيطان الإسرائيلي مرة أخرى، وهو ما حدث فعلاً، وسحبت السلطة مشروع القرار على وعد من بايدن بتجميد خطط توسيع المستوطنات، لكن نتنياهو خرج علناً ليؤكد أنه لا يوجد أي تجميد لتلك المستوطنات.
جاء موقف بايدن الداعم لإسرائيل، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مثيراً للانتقادات حتى من داخل بعض التيارات في حزبه الديمقراطي وفي إدارته.
ذرف الرئيس الأميركي الدموع أمام العدسات، زاعماً أنه شاهد صوراً "بشعة"، ومكرراً الروايات الإسرائيلية الهادفة إلى شيطنة الفلسطينيين، ليعود لاحقاً إلى الاعتذار وإنكار أنه "شاهد" تلك الصور، لكنه لم يتراجع عن دعمه المطلق لإسرائيل رغم ذلك الاعتذار.
كما صرح بايدن بأنه على إسرائيل أن "تحترم القانون الدولي" في حربها على غزة، لكن جيش الاحتلال انتهك ولا يزال ينتهك جميع القوانين الدولية والإنسانية، ويركز قصفه الهمجي والعشوائي لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية في القطاع، في ظل فشله في تحقيق أي من أهدافه العسكرية من العدوان، وهي القضاء على حركة حماس وتحرير الأسرى.
ولم يتخذ بايدن عملياً أي إجراء لكبح جماح جنون الإحتلال المستمر، والذي يهدد بانفجار المنطقة بالكامل، رغم أنه يقول منذ البداية ويكرر أن هدفه الرئيسي هو منع توسع الحرب لصراع أوسع في المنطقة، في تأكيد آخر على التناقض بين ما يقوله وما يفعله.
ويؤكد محللون أن الساسة الاسرائيليون وبشكل خاص نتنياهو يعرفون شخصية بايدن حق المعرفة، ويعلمون أن تصريحاته لا تعني شيئا لذلك خالفوا ما كان يقوله بصورة فجه، لانهم يعرفون حق المعرفة أنه لن تكون عواقب لمخالفته، ويعلمون أن معظمها للاستهلاك المحلي الاميركي والعالمي، وهدفها الاول والاخير مسكنات يأمل أن لا تعيق سعيه لولاية أميركية ثانية.
ومن تصريحات بايدن المتناقضة "إسرائيل سوف تتصرف طبقاً لقواعد الحرب. إرسال قوات أميركية إلى المنطقة ليس ضرورياً. احتلال إسرائيل قطاع غزة سيكون خطأً كبيراً"، كانت هذه تصريحات بايدن يوم 15 شرين الأول (أكتوبر) الماضي خلال لقاء مطول له مع برنامج 60 دقيقة على قناة CBS الأميركية، لكن بعد أكثر من 5 أشهر من تصريحاته تلك، ناقض بايدن تلك المواقف بشكل صارخ، إذ أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى المنطقة، ما أعطى الاحتلال ضوءا اخضر اخر لشن هجوم بري واسع معتمدا بشكل أساسي على الدعم الأميركي العسكري واللوجستي والمالي، وليس فقط الدعم السياسي من خلال الفيتو الأميركي الذي وظفه بايدن في مجلس الأمن الدولي 3 مرات لخدمة تل أبيب لتواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتسبب الموقف الأميركي الداعم بشكل مطلق للاحتلال وعدوانه الغاشم على قطاع غزة بإضرار كبيرة بمصداقية الولايات المتحدة كقوة عظمى ترفع شعارات احترام القانون الدولي في العلاقات بين الدول. إذ إن رفع إدارة جو بايدن شعار أن إسرائيل تمتلك "حق الدفاع عن النفس" لا ينطبق على دولة محتلة تمارس جميع أنواع القمع بحق الشعب الفلسطيني المحتل، بحسب القانون الدولي الذي يؤكد على حق المحتل في المقاومة.-(وكالات)

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