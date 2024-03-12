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الميناء الأميركي العائم.. مزايا للاحتلال أبرزها رخصة لمواصلة العدوان على غزة

3/12/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عواصم - أثار إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن بناء ميناء عائم قبالة سواحل غزة لإيصال المساعدات لسكان قطاع غزة، جدلا واسعا بين جمهور منصات التواصل حول الغاية من الميناء البحري.
وقال بايدن إن جيش بلاده سيبني ميناء مؤقتا على ساحل قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية عن طريق البحر، ويفترض أن يتم ذلك انطلاقا من جزيرة قبرص بعد أن تخضع المساعدات لتفتيش دقيق من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وتسلك بعدها السفن طريقا إلى الميناء العائم، بحماية إسرائيلية وهو عبارة عن منصة في البحر الأبيض المتوسط وسيتولى قرابة ألف جندي أميركي العمل على بنائه، وسيستغرق البناء نحو 60 يوما.
وأصدرت المفوضية الأوروبية والإمارات والولايات المتحدة وقبرص السبت الماضي بيانا مشتركا بشأن تفعيل ممر بحري لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومع انتشار هذه التفاصيل بدأ جمهور منصات التواصل بطرح كثير من الأسئلة عن الهدف من الميناء البحري، وعن سبب هذا التوقيت.
وأجاب مغردون عن بعض الأسئلة بحسب قراءتهم لحرب الإحتلال على غزة ودعم أميركا المطلق لتل أبيب بالقول إن فكرة إنشاء ميناء بحري عائم قُبالة قطاع غزة تُعبِّر عن رؤية توافقية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، فلكل منهما أهدافه الخاصة حول هذا المشروع، إلى جانب الأهداف العامة التي تخدم هذا المحور.
وأضاف آخرون أن الميناء العائم يمنح إسرائيل القدرة على مواصلة الحرب على غزة، بمستويات متعددة، وبلا سقوف زمنية، وتحقيق الهدف الثاني للحرب بعد إنهاء حُكم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو تفكيك قوى المقاومة، أو إضعافها إلى الحد الذي تصبح فيه غير قادرة على أي تأثير ميداني.
وأشار مدونون إلى أن الهدف المعلن من بناء الميناء هو إيصال المساعدات ولكن هناك كثير من الأهداف السيئة وغير المعلنة لوجود الرصيف البحري على سواحل غزة؛ منها إيجاد بديل لمعبر رفح الذي قد يتعرض للإغلاق أثناء الهجوم على رفح، وأن أجهزة المخابرات الأميركية والموساد ستتخذ الميناء لتجنيد عملاء لهم وفرض السلطة البديلة لحماس من عشائر غزة، بحسب قول أحدهم.
وقال مغردون إن الميناء العائم في غزة إلى جانب كونه نقطة مراقبة لتهريب السلاح إلى غزة سيكون أيضا نقطة عبور التهجير القسري والطوعي للغزيين إلى قبرص خاصة بعد عجز الاحتلال وأميركا والغرب عن تهجيرهم بالقوة والجوع وبكل الأساليب، بحسب أحد المغردين.
ورأى آخرون أن الهدف من الميناء هو إيصال رسالة للشعب الفلسطيني ترسلها الدول المشاركة في المشروع الذي اقترحه رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ليست ضد الشعب الفلسطيني بل ضد حماس فقط.
وعلق بعض المتابعين بالقول إن المغزى الأساسي هو نهب الثروة النفطية والغاز الطبيعي حيث إنه يوجد حقل للغاز في البحر على بعد كيلومترات من شاطئ غزه.
ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية صورة لوزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت من أمام شواطئ غزة، بالإضافة إلى تصريحه أن مسير المساعدات البحرية سوف يعجل بانهيار حكم حماس وأنهم سيتأكدون من أن المساعدة ستصل فقط إلى من يحتاجها.
ولم يتم تحديد الموقع الدقيق لمكان الرصيف البحري، لكن تقديرات تشير إلى أنه سيبنى على بعد نحو 600 متر قبالة شواطئ غزة بما يتيح لسفن الشحن الاقتراب منه، حيث المياه العميقة تسمح للسفن الكبيرة بالاقتراب بدون تهديد سلامة الملاحة.
ونشرت وكالة رويترز صورا لسفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" المملوكة لمنظمة غير حكومية إسبانية، تغادر محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة من ميناء لارنكا القبرصي، أمس في تجربة أولى لممر بحري جديد لإيصال المواد الإغاثية إلى سكان القطاع الذين يواجهون الحرب والتجويع، وسط تشكيك منظمات إنسانية بجدوى هذا المسار تزامنا مع تقييد المساعدات عبر الطرق البرية.
وقالت لورا لانوزا، المتحدثة باسم منظمة "أوبن آرمز" (الأذرع المفتوحة)، إن سفينة المنظمة التي تحمل على متنها 200 طن من المساعدات الغذائية انطلقت صباح أمس.
وكانت المتحدثة قد أشارت سابقا إلى أن جهات إسرائيلية قامت بتفتيش شحنة السفينة السبت الماضي.-(وكالات)

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