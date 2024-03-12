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المتطرفون يسعون لإشعال الأوضاع بـالأقصى

3/12/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان- ينوي المتطرفون إشعال الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك، بالحشد لاقتحام حائط البراق وتسهيل صلاة اليهود بمنبره، في ظل قيود الاحتلال على دخول المصلين لباحاته وتحديد أعمارهم، بما يلقي بإثاره السلبية على جهود الوسطاء الدبلوماسية لتكثيف مساعي وقف إطلاق النار في قطاع النار على وقع مفاوضات تبادل الأسرى المتعثرة.
وبالتزامن مع إحاطة الاحتلال السور المحاذي "للأقصى" في منطقة باب الأسباط بالأسلاك الشائكة لمنع دخول الملصين لباحاته؛ ينسق الوزير المتطرف "ايتمار بن غفير" مع ما يسمى "اتحاد جماعات الهيكل"، المزعوم، لاقتحام حائط البراق تحت مظلة إجراء "زيارة" استفزازية لمقر شرطة الاحتلال بالقرب منه في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.
وتأتي خطوة "بن غفير" الاستفزازية وسط التحذير من تصعيد الاحتلال في مدينة القدس خلال شهر رمضان، في ظل الانتشار الأمني العسكري الإسرائيلي الكثيف بمحيط المسجد الأقصى وداخل باحاته وبأحياء القدس المحتلة، بما يشمل قوات خاصة وقوات "يمام" عند باب المغاربة، والتي يمكن دفعها إلى باحات "الأقصى" أو لانحاء البلدة القديمة لتأمين اقتحام المتطرفين، مما يشعل الأوضاع في القدس المحتلة.
جاء ذلك بالتزامن مع سلسلة اقتحامات كثيفة للمسجد الأقصى واعتداءات المستوطنين على المصلين والمعتكفين، أسوة بما حدث أمس، فضلاً عن اعتقال عشرات الفلسطينيين وإبعادهم عن دخول المسجد، وسط تهديد الجماعات اليهودية المتطرفة بما يسمى "ذبح القرابين" في باحات "الأقصى".
فيما فرضت حكومة الاحتلال قيوداً خانقة على خول المصلين من الضفة الغربية للمسجد الأقصى في أيام الجمعة طيلة شهر رمضان الفضيل، بحيث سمحت للرجال من سن 55 وما فوق، وللنساء من سن 50 وما فوق، ودون سن 10 للأطفال، شريطة حيازة التصريح الأمني.
وأمام الإجراءات والقيود المشددة على دخول المصلين للأقصى؛ فقد قامت قوات الاحتلال بتأمين اقتحام مئات المستوطنين للمسجد من جهة باب المغاربة، بحجة الاحتفاء بمطلع الشهر العبري، وبدعوة من جماعات الهيكل، المزعوم، التي طالبت بتكثيف الاقتحامات خلال شهر رمضان.
وتشهد مدينة القدس توتراً منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، والاعتداء على المصلين داخله بالضرب وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، ومنعهم من الاعتكاف فيه.
من جانبه، قال قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن القيود التي أعلنها الاحتلال على الدخول للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان مرفوضة جملة وتفصيلا وتمثل اعتداء صارخاً على المقدسات وانتهاكاً للقانون الدولي.
وأضاف الهباش، في تصريح له أمس، أن سياسة الاحتلال تمثل عامل توتر وشرارة تنذر بتفجر الأوضاع برمتها إن لم يتراجع عنها فوراً، مؤكداً أن سلطات الاحتلال ملزمة بضمان حرية الوصول لجميع المسلمين للمسجد الإقصى، وأداء عبادتهم بكل حرية وأمان.
وأضاف، أن حكومة الاحتلال التي يقودها مجموعة من الإرهابيين والقتلة تسعى لإشعال فتيل الحرب الدينية عبر تصعيد عدوانها على المسجد الأقصى، وفرض الحصار المطبق عليه، ومنع إعماره والرباط فيه، لتنفيذ مخطط التهويد بالتعاون مع المنظمات اليهودية المتطرفة، داعيا المجتمع الدولي للتدخل للجم هذه المجموعة المتطرفة.
وفي غضون ذلك؛ تتواصل جهود الوسطاء الدبلوماسية لوقف عدوان الاحتلال في قطاع غزة، بالرغم من تعثر مفاوضات تبادل الأسرى بسبب التعنت الإسرائيلي في رفض وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال بالكامل من القطاع وضمان وصول المساعدات الإنسانية لغزة بدون عراقيل.
وفي حين أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو لاستضافة اجتماع جديد للفصائل الفلسطينية لحل مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، في ظل وجود رغبة مشتركة لكافة الأطراف، وفق قولها، فإن عدوان الاحتلال يتصاعد في الضفة الغربية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني توفيق عائد حسين (25 عاماً) برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها شمال طولكرم، ومداهمة منازل الفلسطينيين وتخريب محتوياتها، وذلك بعد استشهاد الشاب محمد جعفر جبر، في الليلة الماضية، خلال مواجهات عنيفة أدت لوقوع الجرحى والاعتقالات بين صفوف الفلسطينيين.
وفي غزة تواصل قصف الاحتلال لعدد من المواقع ، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس ارتفاع عدد القتلى في غزة منذ بدء العملية البرية للاحتلال إلى أكثر من 31 ألف قتيل، من بينهم 27 قتلوا بسبب سوء التغذية والجفاف.
وقالت الوزارة في بيان أمس إن قوات الاحتلال ارتكبت 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 72 قتيلا و129 جريحا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت أن "حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفعت إلى 31184 شهيدا و72889 إصابة منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي"، مشيرة إلى إنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات وأن جيش الاحتلال يمنع وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
وقالت الوزارة إن غالبية الضحايا من النساء والأطفال، حيث أوضحت أنهم يشكلون ما نسبته 72 % من الضحايا.

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