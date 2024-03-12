استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين اثنين واصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجيب العسكري الواقع شمال غرب القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة فلسطينية وبداخلها 5 شبان فلسطينيين عند الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الليلة وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 3.
كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال إلى 431 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و700 مصاب.
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