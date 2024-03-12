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استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال بالقدس

3/12/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني باستشهاد فلسطينيين اثنين واصابة 3 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلي عند حاجز الجيب العسكري الواقع شمال غرب القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي صوب مركبة فلسطينية وبداخلها 5 شبان فلسطينيين عند الحاجز العسكري الإسرائيلي القريب من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة.
وكانت قوات الاحتلال قد قتلت طفلا فلسطينيا في مخيم شعفاط بالقدس الليلة وبذلك ارتفع عدد الشهداء إلى 3.
كما يرتفع عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا برصاص الاحتلال إلى 431 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إضافة إلى نحو 4 آلاف و700 مصاب.

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