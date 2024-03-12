الاحتلال يبرر جريمة جديدة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مسيّرة تابعة له قصفت فلسطينيين اثنين في حي الزيتون بمدينة غزة الأسبوع الماضي اعتقادا بأن أحدهما يحمل قذيفة "آر بي جي"، فيما اتضح أنه كان يدفع دراجة هوائية.
و نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يوثق قيام طائرة مسيرة بقصف فلسطينيين اثنين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة "آر بي جي".
وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال لوكالة الأناضول "بالنسبة للفيديو المشار إليه في الاستفسار، فوفقا للتقرير الأولي الذي تم تلقيه جرى اتخاذ قرار الضربة على أساس أن الأشخاص كانوا نشطاء مسلحين استنادا إلى معلومات مختلفة تم جمعها قبل الغارة".
واستدرك "وعندما تم نشر الفيديو جرى تمييز الدراجة التي كان يدفعها أحدهم، والتي كان يُعتقد عن طريق الخطأ أنها "آر بي جي"، والجيش الإسرائيلي يعتذر عن هذا الخطأ".
MENAFN12032024000072011014ID1107969676
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.