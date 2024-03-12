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الاحتلال يبرر جريمة جديدة في غزة

3/12/2024 11:30:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن مسيّرة تابعة له قصفت فلسطينيين اثنين في حي الزيتون بمدينة غزة الأسبوع الماضي اعتقادا بأن أحدهما يحمل قذيفة "آر بي جي"، فيما اتضح أنه كان يدفع دراجة هوائية.
و نشر جيش الاحتلال مقطع فيديو يوثق قيام طائرة مسيرة بقصف فلسطينيين اثنين على طريق في غزة، وقال في تعليق إن أحدهما كان يحمل قذيفة "آر بي جي".
وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال لوكالة الأناضول "بالنسبة للفيديو المشار إليه في الاستفسار، فوفقا للتقرير الأولي الذي تم تلقيه جرى اتخاذ قرار الضربة على أساس أن الأشخاص كانوا نشطاء مسلحين استنادا إلى معلومات مختلفة تم جمعها قبل الغارة".
واستدرك "وعندما تم نشر الفيديو جرى تمييز الدراجة التي كان يدفعها أحدهم، والتي كان يُعتقد عن طريق الخطأ أنها "آر بي جي"، والجيش الإسرائيلي يعتذر عن هذا الخطأ".

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