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الحظ يحالف ترامب من جديد

3/12/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) جون سوبيل* - (إندبندنت عربية) 2024/3/5 قضى الرئيس السابق على أي منافسة حقيقية ضده ولا شيء يستطيع حالياً إيقافه سوى صناديق الاقتراع.
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يصب خروج ميتش ماكدونيل من الكونغرس وتأخر صدور حكم المحكمة العليا بقوة في مصلحة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وهناك عبارة أعتقد أن كل والد يستخدمها حين يحاول إقناع ابنه بالتراجع عن بهجة مبالغ فيها أو بتجاوز إحباط يبدو كارثياً: ليست الأشياء بالجودة التي تبدو عليها أو بالسوء الظاهر.
لكن دونالد ترامب شهد يوم الأربعاء، الأول من آذار (مارس) يومًا مشرقًا في واشنطن. كانت الفرحة رائعة وصرفة، وتجلت في صورتين على بعد جغرافي لا يتجاوز 200 متر من بعضهما بعضا.
تتعلق الفرحة الأولى بالمحكمة العليا. فقد قرر قضاتها التسعة بعد كثير من التداول أنهم سيحكمون في ما إذا كان دونالد ترامب يتمتع بالحصانة من المقاضاة بشأن محاولة التمرد في السادس من كانون الثاني (يناير) 2021 وما إذا كان له دور فيها. هل تآمر بغرض الاحتيال على الولايات المتحدة من خلال عرقلة العملية الانتخابية، كما يتهمه المدعي الخاص جاك سميث، وهل محاكمته بهذه التهمة ممكنة؟
يبدو من الطبيعي والمناسب تماماً أن تحكم المحكمة العليا في هذا الأمر. ولكن، بعد التعمق في المعطيات، ليست الأشياء كما تبدو.
أولاً، تباطأ القضاة في الاتفاق على تولي القضية. وثانياً، قالوا إنهم لن ينظروا في القضية حتى نيسان (أبريل)، مما يعني أن أقرب وقت لصدور حكم سيوافق منتصف حزيران (يونيو)، وهو ما يعني بدوره أن أقرب موعد لبدء المحاكمة يتزامن مع أواخر أيلول (سبتمبر). وفي ضوء تعقيد الاتهامات، والمدة الطويلة التي يستغرقها تشكيل هيئة محلفين وتقديم الدفوع السابقة لبدء المحاكمة، لن يصدر حكم قبل نهاية العام. بل قد تستغرق العملية برمتها وقتاً أطول، حتى لو سار كل شيء بانتظام.
بعبارة أخرى، قامت المحكمة، المؤلفة من ستة قضاة محافظين من أصل تسعة، عين ترامب نفسه ثلاثة منهم، بإبطاء العملية إلى درجة أن أي محاكمة (إذا دعت الحاجة إلى إجرائها) لن تصل إلى نتيجة قبل موعد الانتخابات الرئاسية.
وهذه بالضبط هي الاستراتيجية التي يتبعها فريق ترامب القانوني: التسويف والعرقلة والجدل وشراء الوقت وإثارة أي فكرة زائفة لإبطاء العملية.
إنني لا أشير قطعاً إلى أن القضاة المحافظين الستة في المحكمة العليا الأميركية تحلقوا حول روزنامة ليقرروا السبيل الأمثل لمساعدة ترامب على أفضل وجه من دون الإضرار بسمعتهم. لكنهم لو رغبوا في هذه النتيجة، لوضعوا ذلك الجدول الزمني نفسه. ومن نافل القول إن البعض، الأكثر تشكيكاً في نوايا الآخرين مني بكثير، يروجون لهذه النظرية.
وثمة أمر آخر: لم يكن على القضاة تولي القضية قط، لأن حكم محكمة الاستئناف القاضي بعدم حصانة ترامب مؤكد وحاسم إلى درجة أن المحكمة العليا كانت تستطيع الاكتفاء برفض النظر في القضية وقول إن المحكمة الأدنى درجة بتت بها.
بالترافق مع صدور هذا القرار، فقط في الجهة المقابلة من الشارع الأول في الجنوب الغربي لواشنطن العاصمة، في قاعة مجلس الشيوخ، كان الزعيم الجمهوري القديم المؤمن بالمكيافيللية، ميتش ماكدونيل، يصدر إعلاناً ذا دلالة: كان الرجل البالغ من العمر 82 سنة يعلن تقاعده. ويكن ترامب وماكدونيل لبعضهما بعضاً كراهية شديدة، لأن ماكدونيل لم يفعل دائماً ما كان ترامب يريد منه أن يفعل.
بعد التصويت لصالح "بريكست" مباشرة، في حزيران (يونيو) 2016، كان قد رافق ترامب في إحدى أكثر رحلاته جنوناً. سافر جواً إلى إسكتلندا لتفقد ملاعب الغولف التي يملكها هناك. وقرب الملاعب الواقعة خارج أبردين مباشرة؛ وهي ملاعب تخترق الكثبان، يملك ترامب العقارات كلها -باستثناء بيت رفض مالكه بيعه له. كان الرجل يشبه شخصية في فيلم "البطل المحلي" Local Hero. وكان ترامب يكن له كراهية شديدة. وللإنصاف، كانت الكراهية متبادلة. بل إن هذا العجوز الإسكتلندي رفع العلم المكسيكي يوم جاء ترامب، في استفزاز مسل.
إلى درجة ما، كان ماكدونيل الشخصية المقاوِمة في مجلس الشيوخ الأميركي، على الرغم من أنه مثَّل مقاومة أكثر أهمية وقوة مقارنة بالرجل الإسكتلندي. فقد تمكن ترامب من تعيين قضاته الثلاثة خلال ولايته التي امتدت لأربع سنوات بفضل ذكاء ماكدونيل بوصف الرجل خبيراً في التكتيك السياسي. ويعود إليه أيضاً فشل أوباما في تعيين مرشحه بعد وفاة أنتونين سكاليا.
قد تظنون إذن أن هذا سبب لكي يحبه ترامب. لكن ماكدونيل كثيراً ما كان مستقلاً. وعلى الرغم من أنه أكبر من ترامب ببضع سنوات، فإنه بدا منتمياً إلى جيل سياسي مختلف.
ولد ماكدونيل في شباط (فبراير) 1942، بعد شهرين فقط من كارثة "بيرل هاربر"، وانتخب عضواً في مجلس الشيوخ قبل أربع سنوات من سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي. وكان رجلاً يؤمن بتقليص دور الحكومة في بلاده وتعزيز القوة الأميركية في الخارج، واعتبَر ولع ترامب ببوتين أمراً محيراً.
لكن السادس من كانون الثاني (يناير) كان اليوم الذي أصبحت فيه الهوة بين الرجلين دائمة. فقد انتقد ماكدونيل ترامب بقوة. ولكن، على الرغم من خطابه الناري كله، كانت آخر محاكمة لدونالد ترامب في مجلس الشيوخ بعد اتهامه للمرة الثانية، قد سمحت لماكدونيل بالتخلص من المسؤولية عن الأمر، بقوله إن المجلس لا يستطيع التصويت على إدانة لأن ولاية ترامب انتهت بالفعل، تاركاً للمحاكم أن تتخذ في وقت لاحق ما قرارًا بشأن مصير الرئيس السابق.
من يقول إن التاريخ لا يعيد نفسه؟ ثمة سؤال مثير للاهتمام سيكون محور مناقشة لفترة من الوقت، ويتعلق بما إذا كان ماكدونيل قد عرقل عمل ترامب أو سهله.
ولكن، أياً يكن من سيحل محله، فإنه سيكون شخصاً أكثر تعاطفاً مع ترامب. وهذا يعني أن استيلاء حركة "ماغا" (جعل أميركا عظيمة مرة أخرى) على البلاد سيكتمل، حيث لدينا رئيس مجلس النواب، مايك جونسون، في منصبه بفضل رعاية ترامب له. وتغادر رئيسة اللجنة الوطنية الجمهورية منصبها، وقد تكون زوجة أحد أبنائه، لارا ترامب، في طريقها إلى الحلول محلها.
لقد انتهت أي مقاومة في وجهه. وأصبحت مواقع القوى كلها تحت سيطرته. ولن أقول إنه يضمن ولاء المحكمة العليا، ولكن...

*جون سوبيل محرر الشؤون الأميركية الشمالية السابق في "هيئة الإذاعة البريطانية" (بي بي سي) ويقدم الآن بودكاست "وكلاء الأخبار" عبر الوسيلة الإعلامية "غلوبال".

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