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‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

3/12/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة رمزي بارود‏* - (كاونتربنش) 2024/3/6

‏عندما رفعت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد يدها، للمرة الرابعة، مستخدمة‏‏ حق النقض مرة أخرى لإحباط الدعوة الجزائرية إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، انهارت ركيزة أخرى للشرعية الدولية.‏
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في‏‏ محادثة في العام‏‏ 2020 مع الأستاذ الفخري في جامعة برينستون، ريتشارد فولك، أخبرني أنه تاريخيا، فازت الدول الخاضعة للاستعمار التي انتصرت في حرب الشرعية دائما بحريتها.‏
‏ومن غير المرجح أن تكون فلسطين هي الاستثناء. لكن حرب غزة تواجِه العالم بتحد غير مسبوق؛ تحديدًا علاقة الحكومات بالقانون الدولي والتزاماتها تجاه المؤسسات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وغيرها.‏
في القرن السابع عشر، قال‏‏ الفيلسوف الإنجليزين جون لوك: ‏"الحكومة ليست شرعية ما لم تقم بتنفيذ مهامها بموافقة المحكومين". ليست هذه مجرد نظرية، وستكون قابلة للتطبيق على الدوام.‏
‏مع ذلك، لا تعكس الموافقة نفسها دائمًا في شكل الانتخابات الشفافة والديمقراطية. يمكن التعبير عن الشرعية والولاء للحكومات بطرق أخرى أيضًا. وقد يجد أولئك الذين لا يحترمون هذا المبدأ أنفسهم متورطين بسهولة في الاضطرابات السياسية والتمردات العنيفة الناتجة عن المعارضة الشعبية.‏
للحفاظ على درجة من توافق الآراء الدولي،‏‏ تأسست‏‏ الأمم المتحدة في العام 1945. وكان واضحًا، منذ البداية، أن الأمم المتحدة لا تعكس حقا الرغبات العالمية لجميع الناس. بل على العكس من ذلك؛ تم تنظيمها على أساس نموذج السلطة الهرمي، حيث ظهر المنتصرون في الحرب العالمية الثانية كسادة، ومنحوا أنفسهم حق النقض والعضوية الدائمة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. أما الأقنان، فخُصِّصت لهم مقاعد أقل أهمية بكثير، في "الجمعية العامة".‏
وفّرت الأمم المتحدة الحد الأدنى المطلق من الشرعية الدولية، لكن هيكلها غير المتكافئ صنع صراعًا آخر، عبرت عنه كلمات الباحث البريطاني آدم غروفز، الذي‏‏ وصف‏‏ "الوضع المتميز للخمسة الدائمين" في مجلس الأمن الدولي بأنه "أثر قديم متمحور حول الغرب من الماضي، لكن الأسوأ من ذلك هو أنه وسيلة لقوى الوضع الراهن للحد من نفوذ وتطور الدول الأخرى".‏
‏للنجاة من اللامساواة السائدة في النظام الدولي الجديد، عملت البلدان الأصغر معًا لإنشاء هيئات سياسية بديلة، وإن كانت أصغر، داخل المؤسسات الأكبر. وقد استخدمت أعدادها الكبيرة للتغلب على القوة المركزة في أيدي القلة. واستغلت كل هامش ممكن لتمثيل حقوق أكثر دول العالم فقرًا وأكثرها معاناة من الاضطهاد.‏
وكانت "حركة عدم الانحياز"،‏‏ التي تأسست‏‏ في العام 1961، أحد الأمثلة العديدة التي سجلت قصة نجاح، وإن كان ذلك بمعنى نسبي.
‏على مر السنين، صاغت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون نسختهم الخاصة من "الشرعية" من خلال الطريقة التي فسروا بها القانون الدولي، وفي الطريقة التي استخدموا بها حق النقض ضد قرارات الأمم المتحدة كلما كانت لا تخدم مصالحهم، وفي الطريقة التي عزلوا بها الأعضاء الجسورين.‏
خلال الحقبة السوفياتية، بدت الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات الصلة متوازنة اسميا، حيث كان العالم منقسمًا بالفعل بين شرق وغرب، وهو ما أعطى "حركة عدم الانحياز" وغيرها من المنظمات والتحالفات المنتمية إلى الجنوب العالمي قيمة سياسية أكبر.‏
‏في ذلك الوقت، لم تكن قوة الصين الاقتصادية تسمح لها بفرض نسختها من الشرعية على بقية العالم.‏ لكن الأمور تغيرت الآن.‏‏ فقد تحطمت الجبهة السوفياتية‏‏ في أوائل تسعينيات القرن العشرين، وكُسر نموذج القوة الذي سمح لموسكو بالحفاظ على التوازن. ومن ناحية أخرى، صعدت الصين في القوة، واكتسبت ببطء نفوذًا أكبر، وبالتالي شرعية من الدول التي أصبحت تعتمد على المحرك الاقتصادي الصيني.‏
وثمة تحول آخر جار. عندما يستمع المرء إلى الخطب الحماسية لممثلي روسيا والصين والبرازيل وجنوب إفريقيا والأيرلنديين والمصريين والسعوديين والإماراتيين، فإنه يمكن أن يرى أن الإجماع الدولي يتجمع بقوة حول شرعية القوانين الدولية والإنسانية -وليس في ما يتعلق بالحرب المستمرة على غزة فقط، ولكن في مسائل أخرى تتعلق بالسلام والعدالة الدوليين أيضًا.‏
‏ومع ذلك، عندما رفعت السفيرة الأميركية، ليندا توماس غرينفيلد يدها، للمرة الرابعة، في 20 شباط (فبراير)،‏‏ مستخدمة‏‏ حق النقض مرة أخرى، وبالتالي إحباط الدعوة الجزائرية إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، انهارت ركيزة أخرى للشرعية الدولية.‏
‏وحتى في "محكمة العدل الدولية"، عندما دافع العالم كله عن الحرية الفلسطينية، عارضت الولايات المتحدة. ‏وقال‏‏ القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية، ريتشارد فيسيك، في 21 شباط (فبراير): "على المحكمة ألا تجد أن إسرائيل ملزمة قانونًا بالانسحاب الفوري وغير المشروط من الأراضي المحتلة".‏
‏من عجيب المفارقات هنا أن الولايات المتحدة كانت قد لجأت هي نفسها إلى هذه المؤسسات المختلفة، بما في ذلك "المحكمة الجنائية الدولية"، التي ليست الولايات المتحدة عضوًا فيها، لتبرير تصرفاتها في العراق وصربيا وليبيا وأوكرانيا والعديد من مناطق الصراع الأخرى.‏
من المؤكد أنها ‏ستكون هناك عواقب لكل ذلك، وستثبت السنوات المقبلة أن أزمة الشرعية الدولية، الناتجة عن إساءة استخدام السلطة، لن يتم تصحيحها بتغييرات وإصلاحات سطحية. لقد أصبحت المشكلة الآن أكثر عمقًا وتدميرًا، والثمن ببساطة باهظ للغاية بحيث لا يمكن تحمله.‏
‏إن القوة العسكرية وحدها بالكاد تكفي لإكساب أي بلد شرعيته وتمكينه من الحفاظ عليها. كما أن النفوذ الاقتصادي أو الدبلوماسية الذكية لا يكفيان أيضًا. للحفاظ على الشرعية، يتطلب الأمر أكثر من ذلك بكثير، بدءًا من الفرضية الأساسية المتمثلة في أن روح القانون الدولي لم يكن المقصود منها إطالة أمد الحرب، وإنما إنهاؤها.‏

*‏د. رمزي بارود Ramzy Baroud: صحفي ورئيس تحرير مجلة وقائع فلسطينية. وهو مؤلف لخمسة كتب. أحدث أعماله هو "‏‏هذه السلاسل سوف تُكسر‏‏: قصص فلسطينية عن النضال والتحدي في السجون الإسرائيلية" (كلاريتي برس، أتلانتا). وهو زميل باحث أول غير مقيم في مركز الإسلام والشؤون الدولية (CIGA)، جامعة زعيم إسطنبول (IZU).
*نشر هذا المقال تحت عنوان: To Save Israel: The US is Destroying the International System It Once Constructed

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