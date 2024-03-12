Wednesday, 13 March 2024 07:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

3/12/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ‏‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة فيجاي براشاد‏* - (غلوب تروتر) 5/3/2024
‏مجموعة من الشباب في باريس يستمتعون بمشروب في مقهى في أمسية دافئة في غير موسم الدفء. وينجرف الحديث إلى السياسة، ولكن -كما تقول إحدى الشابات- "دعونا لا نتحدث عن فرنسا". ويومئ الآخرون بالموافقة. يركزون على الانتخابات الرئاسية الأميركية، ويظهر نوع الغطرسة التي تميز أهل بلاد الغال بينما يسخرون من شبه اليقين من أن المرشحين الرئيسيين سيكونان الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. ويبلغ بايدن من العمر 81 عامًا وترامب 77 عامًا. ‏‏ووصف ‏‏مستشار خاص في الولايات المتحدة بايدن بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، وهي بالكاد الكلمات المطلوبة لإلهام الثقة في الرئيس. وفي محاولة للدفاع عن نفسه، ارتكب بايدن نوعًا من زلة اللسان التي أصبحت مادة دسمة لـ"الميمات" عبر الإنترنت، وأكدت التقرير الذي كان يحاول دحضه: ‏‏وصَف‏‏ الرئيسَ المصري عبد الفتاح السيسي بأنه "رئيس المكسيك". وفي الوقت نفسه، لا حاجة إلى أدلة جديدة للتندر بترشيح ترامب. "هل هذا هو أفضل ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة؟" تسأل كلودين، الطالبة الشابة في جامعة باريسية مرموقة.‏
‏تدرك هذه المجموعة من الشباب بما يكفي أن ما يبدو هزليا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي -الانتخابات الرئاسية الأميركية- ليس أقل سخافة، وبالطبع ليس أقل خطورة، مما يحدث في أوروبا. وعندما أسألهم عن رأيهم في القادة الأوروبيين الرئيسيين -أولاف شولتس في ألمانيا؛ وإيمانويل ماكرون في فرنسا- يهزون أكتافهم، وتدخل كلمتا "بُلهاء" و"نكرات" في المناقشة. بالقرب من متنزه "ليس هاليس"، كان هؤلاء الشباب يشاركون للتو في مظاهرة تطالب بإنهاء القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية في غزة. "رفح بمساحة مطار هيثرو"، يقول طالب شاب من إنجلترا يقضي العام 2024 في فرنسا. وحقيقة عدم تحدث أي من القادة الأوروبيين بوضوح عن الموت والدمار في غزة تزعجهم، ويقولون إنهم ليسوا وحدهم في هذه المشاعر. ثمة العديد من زملائهم الطلاب الذين يشعرون بالطريقة نفسها.‏
‏تنخفض معدلات الموافقة الشعبية على شولتس وماكرون مع كل أسبوع. ولا يعتقد الجمهور الألماني ولا الفرنسي أن هؤلاء الرجال قادرون على عكس وجهة التدهور الاقتصادي أو وقف الحروب في غزة أو أوكرانيا. وتشعر كلودين بالاستياء من أن حكومات الشمال العالمي قررت قطع تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، على الرغم من أن شابا آخر، عمر، يتدخل ليقول إن الرئيس البرازيلي لولا ‏‏قال إن‏‏ بلاده ستتبرع بالمال للوكالة. ويومئ الجميع برؤوسهم موافقين.
‏بعد أسبوع، وردت أنباء تفيد بأن جنديا شابا في سلاح الجو الأميركي -آرون بوشنيل- قرر أن ينهي حياته، وقال إنه لن يكون متواطئًا بعد الآن في الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين. وعندما سُئلَت عن وفاة بوشنيل، ‏‏قالت‏‏ السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الرئيس "على علم" بما جرى، وإن هذه كانت "مأساة مروعة". ولكن لم يكن هناك بيان حول سبب انتحار الشاب، ولا شيء لتهدئة الجمهور المتوتر بشأن الآثار المترتبة على هذا الفعل.‏
‏وقال‏‏ الرئيس الأميركي جو بايدن وهو يتناول المثلجات في نيويورك إنه يأمل أن يكون هناك وقف لإطلاق النار "بحلول بداية عطلة نهاية الأسبوع" -لكنه بعد ذلك نقل الموعد ليصبح "بحلول يوم الاثنين المقبل". ومن المؤكد أن التصريحات الملتوية، والتعهد بوقف إطلاق النار إلى جانب المراوغة، وشحنات الأسلحة، لا ترفع ثقة أي شخص في بايدن أو أقرانه في أوروبا.‏
‏مع وجود أمير قطر إلى جانبه، ‏‏دعا‏‏ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى "وقف دائم لإطلاق النار". وقد تم تداول هذه العبارات -"وقف دائم لإطلاق النار" و"وقف إطلاق نار مستدام"- بهذه الصفات (دائم ومستدام)، المصممة لتخفيف التزام قائليها بتحقيق وقف لإطلاق النار، والتظاهر بأنهم في الواقع يؤيدون إنهاء الحرب بينما يستمرون في التصريح بأنهم يقفون خلف جولات القصف الإسرائيلية.‏
‏في لندن، شهد البرلمان البريطاني انهيارا هزليا في مواجهة مشروع قرار تقدم به "الحزب الوطني الاسكتلندي" لوقف إطلاق النار في غزة. وبدلاً من السماح للتصويت بإظهار الآراء الفعلية لأعضائهما، أدخل كل من "حزب العمال" و"حزب المحافظين" جلسة المناقشة في حالة من الفوضى، وقام رئيس البرلمان بخرق القواعد لضمان عدم اضطرار المسؤولين المنتخبين إلى تسجيل معارضتهم لوقف إطلاق النار. كان بريندان أوهارا، من "الحزب الوطني الاسكتلندي"، قد وضع القضية ‏‏بوضوح‏‏ أمام البرلمان قبل أن يتم وضع كلماته ومشروع القرار الذي تقدم به الحزب الوطني الاسكتلندي جانبا: "سيتعين على البعض أن يقولوا إنهم اختاروا الدخول في نقاش حول دلالات كلمات التوقفات "المستدامة" أو "الإنسانية"، بينما سيقول آخرون إنهم اختاروا منح نتنياهو السلاح والغطاء السياسي الذي يحتاجه لمواصلة حربه المستمرة على غزة بلا هوادة".‏
‏لقد أصبحت الرغبة العالمية في الوقف الفوري للقصف الإسرائيلي لغزة الآن في أعلى مستوياتها على الإطلاق. وللمرة الثالثة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار للأمم المتحدة في مجلس الأمن لإجبار الإسرائيليين على وقف القصف. وسوف يؤدي استمرار الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين في دعم إسرائيل، على الرغم من الاشمئزاز واسع النطاق من هذه الحرب -الذي تجسد في وفاة آرون بوشنيل- إلى زيادة مشاعر الإحباط من نوعية قيادة الشمال العالمي.‏
‏لعل الأمر المحير بشكل خاص هو أن قطاعات كبيرة من السكان في بلدان الشمال تريد وقفا فوريا لإطلاق النار، ومع ذلك يتجاهل قادتهم آراءهم. ويُظهر أحد ‏‏الاستطلاعات‏‏ أن ثلثي الناخبين في الولايات المتحدة -بما في ذلك أغلبية من الديمقراطيين (77 في المائة)، والمستقلين (69 في المائة)، والجمهوريين (56 في المائة)- يؤيدون وقف إطلاق النار في غزة. ومن اللافت أن 59 في المائة من الناخبين الأميركيين يقولون إنه يجب ضمان حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم في غزة، بينما قال 52 في المائة إنه يجب إجراء محادثات سلام من أجل التوصل إلى حل دولتين. وهذه كلها مواقف تتجاهلها الطبقة السياسية الرئيسية على جانبي المحيط الأطلسي. ولا تفعل تقديرات "الدائم" و"المستدام" سوى أن تزيد فقط من التشاؤم بين السكان الذين يشاهدون قياداتهم السياسية وهي تتجاهل إصرارهم على وقف فوري لإطلاق النار.‏
‏لا ينبغي البحث عن الوضوح في البيت الأبيض أو في "10 داونينغ ستريت" أو في قصر الإليزيه. إنه موجود ويمكن العثور عليه في كلمات الناس العاديين في هذه البلدان، الذين يشعرون بالغثيان من كل هذا العنف. ويبدو أن الاحتجاجات تزداد حدة مع ارتفاع عدد القتلى في غزة. فما هو رد الفعل على هذه الاحتجاجات؟ في المملكة المتحدة، ‏‏اشتكى‏‏ أعضاء البرلمان من أن هذه الاحتجاجات تضع الشرطة تحت "ضغط مستمر". ربما كان هذا هو الهدف من الاحتجاجات.‏

‏*فيجاي براشاد Vijay Prashad: كاتب مولود بالهند، وأستاذ كرسي إدوارد سعيد للدراسات الأميركية في الجامعة الأميركية ببيروت، ويدس العلالقات الدولية في كلية ترينيتي، بهارتفورد، الولايات المتحدة الأميركية. له مؤلفات عدة في قضايا التحرر الوطني والاجتماعي واليسار ينشرها في موقع "القارت الثلاث". آخر كتبه، (مع نعوم تشومسكي)، هو "الانسحاب: العراق وليبيا وأفغانستان وهشاشة القوة الأميركية" (نيو برس، آب (أغسطس) 2022) The Withdrawal: Iraq, Libya, Afghanistan and the Fragility of US Power.‏
*نشر هذا المقال في موقع ‏‏Globetrotter تحت عنوان: The Remarkable Decline in the Global North's Leadership

MENAFN12032024000072011014ID1107969671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث