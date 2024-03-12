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مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية شمالي الضفة‎

3/12/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هاجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء قرية بورين جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة وحطموا اثنتين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال القرية من مداخل عدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع.
وفي القرية ذاتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاما في اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال وطفله البالغ من العمر 3 أشهر كان برفقته داخل المركبة، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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