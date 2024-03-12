مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية شمالي الضفة‎

(MENAFN
- Alghad Newspaper) هاجم المستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس الثلاثاء قرية بورين جنوب نابلس، وأحرقوا مركبة وحطموا اثنتين.
كما اقتحمت قوات الاحتلال القرية من مداخل عدة، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المدمع.
وفي القرية ذاتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إصابة شاب يبلغ من العمر 35 عاما في اعتداء بالضرب من قبل جيش الاحتلال وطفله البالغ من العمر 3 أشهر كان برفقته داخل المركبة، وتم نقلهما إلى المستشفى.
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