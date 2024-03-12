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استقالة مسؤول إسرائيلي كبير في إدارة المختطفين

3/12/2024 11:29:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الثلاثاء، بأن مسؤولاً كبيرًا في "إدارة المختطفين" التابع للجيش، قدم استقالته، احتجاجًا على "تقاعس الحكومة في التوصل إلى صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس".
وذكرت قالت القناة "13" العبرية أن هذا المسؤول هو ضابط كبير في الاستخبارات العسكرية "أمان"، والتحق بـ"إدارة المختطفين" مع اندلاع الحرب، في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأصبح بمثابة الذراع اليمنى لرئيسها نيتسان ألون.
ونقلت القناة عن مسؤولين أمنيين قولهم إن "هذا الضابط كان يبذل جهدًا مكثفًا، لكنه أُصيب بإحباط شديد عندما شعر أن المستوى السياسي لا يبذل كل ما هو مطلوب لبلورة صفقة لإعادة المختطفين".
لكن القناة، قالت إن رئيس المنظمة لا يعتزم، في الوقت الراهن، الاستقالة من منصبه، رغم خلافاته مع الحكومة بشكل عام، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بشكل خاص.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي تعليقًا على استقالة المسؤول في "إدارة المختطفين" إن "الحديث يدور عن ضابط في الجيش أنهى عمله في إدارة المختطفين لأسباب شخصية، كونه يتعين عليه العودة إلى مكان عمله".
وأُنشئت "إدارة المختطفين" في بداية الحرب، وهي منظومة استخبارية تعمل على تحديد مكان الأسرى الإسرائيليين في غزة، ورئيسها آلون هو ممثل الجيش في طاقم المفاوضات، وفق موقع "والا" العبري.
وفي 10 مارس الجاري، نفت صحيفة "معاريف" العبرية صحة إعلان جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" في بيان، أن "حماس" هي المسؤولة عن عرقلة المفاوضات.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين لم تسمهم إن "الصورة التي تظهر من هذا البيان ليست صحيحة وسلسلة من الأكاذيب".
وقال أحد هؤلاء المسؤولين إن "بيان الموساد يذهب إلى أنه لا يوجد مَن يمكن التحدث معه. هذا غير صحيح، فإذا كان هناك مَن يرفض التحدث الآن فهو الجانب الإسرائيلي".
كما حمّلت "حماس"، مؤخرًا، إسرائيل مسؤولية عدم إحراز تقدم في المفاوضات غبر المباشرة؛ جراء رفضها تقديم ضمانات بإنهاء الحرب أو سحب قواتها من قطاع غزة.

MENAFN12032024000072011014ID1107969668

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