Wednesday, 13 March 2024 07:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


واشنطن ترسل سفناً لشرق المتوسط لإنشاء رصيف ميناء غزة

3/12/2024 11:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت القيادة المركزية للجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن سفناً تابعة للجيش الأمريكي توجهت لشرق المتوسط، الثلاثاء، لإنشاء رصيف بحري يسمح بإيصال المساعدات لغزة.
وذكرت في بيان لها، أن سفناً من لواء النقل السابع غادرت قيادة الدعم الاستكشافية الثالثة، الفيلق الثامن عشر المحمول جواً، قاعدة "لانغلي-يوستيس" المشتركة في طريقها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضافت أن السفن تحمل معدات وإمدادات لازمة لإنشاء رصيف بحري مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية الحيوية لغزة.
وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إجراء عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية في شمال غزة بالتعاون مع القوات الجوية الملكية الأردنية.
وأسقطت طائرة أمريكية من طراز C-130 ما يقرب من 5280 رطلاً من المواد الغذائية، بما في ذلك الأرز والدقيق والمعكرونة والأغذية المعلبة، بحسب بيان.

MENAFN12032024000072011014ID1107969667

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث