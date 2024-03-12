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بايدن يضمن ترشيح الحزب الديمقراطي لمنافسة ترامب في الانتخابات

3/12/2024 11:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على عدد كاف من أصوات المندوبين، الثلاثاء، ليضمن ترشيح الحزب الديمقراطي له، مع اقتراب مواجهة سلفه دونالد ترامب، فيما ستكون أول مواجهة للمرة الثانية على التوالي في لانتخابات الرئاسية الأمريكية منذ نحو 70 عاما.

وكان بايدن بحاجة إلى أصوات 1968 مندوبا للفوز بالترشيح، وقالت شركة إديسون للأبحاث إنه تجاوز هذا الرقم مساء الثلاثاء، مع بدء ظهور نتائج الانتخابات التمهيدية في جورجيا، قبل النتائج المتوقعة من مسيسيبي وولاية واشنطن وجزر ماريانا الشمالية والديمقراطيين الذين يعيشون في الخارج.

ومن المتوقع أن يفوز ترامب بترشيح الحزب الجمهوري في وقت لاحق، إذ تجري أربع ولايات انتخابات، بما فيها جورجيا التي يواجه فيها ترامب اتهامات جنائية بسبب مساعيه لإلغاء نتائج الولاية في اقتراع 2020.

والنتيجة محددة سلفا بشكل أساسي، بعد أن أنهى آخر منافسي ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري، السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، حملتها الرئاسية بعد أداء ترامب المهيمن الأسبوع الماضي، عندما فاز في 14 من أصل 15 انتخابات على مستوى الولاية.

وتعهد ترامب بالإفراج عن "الرهائن" من مهاجمي مبنى الكابيتول مطلع العام 2021، بحال فوزه بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكتب ترامب عبر منصته "تروث سوشال" الاثنين: "إن الإجراءات الأولى التي سأتخذها بصفتي الرئيس المقبل ستكون إغلاق الحدود" مع المكسيك، و"الإفراج عن رهائن السادس من كانون الثاني/ يناير المسجونين ظلما".


واقتحم أنصار الرئيس السابق مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من كانون الثاني/ يناير 2021، بدفع من اتهاماته بحصول عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسرها لصالح منافسه الديمقراطي جو بايدن، وسعيا لعدم تثبيت نتائج هذه الانتخابات رسميا.

وتمّ توجيه الاتهام إلى أكثر من 1350 شخصا بالضلوع في الاعتداءات على الكابيتول، وفق آخر الأرقام الصادرة عن وزارة العدل الأسبوع الماضي. وصدرت أحكام بالسجن بحق نحو 500 منهم.

وسبق لترامب (77 عاما) أن تطرّق إلى يومه الأول المفترض في البيت الأبيض بعد انتخابات 2024، متعهدا خلال لقاء تلفزيوني في كانون الأول/ ديسمبر بألا يتصرف كديكتاتور "سوى في اليوم الأول" من ولايته الرئاسية الجديدة.

كما أنها ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها ترامب المسجونين على خلفية هجوم الكابيتول بمثابة "رهائن"، أو يعتبر أنه يجب أن يتم الإفراج عنهم.

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