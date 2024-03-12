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نتنياهو بايدن: مشاحنات مصلحية وهدف مستحيل

3/12/2024 11:29:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

هل تمتلك الولايات المتحدة الأميركية من الأدوات ما يمكن استخدامها في الضغط على إسرائيل للامتثال إلى بعض المطالب التي تراها ضرورية؟
ومن يملك القدرة على التأثير في قرارات وتوجهات الطرف الآخر؟ إسرائيل أم الولايات المتحدة؟
وهل أسست تلك الخلافات إلى نوع من كسر العظم بين الطرفين، أو على الأقل الفصل بين مسارين يعتقد المتابع أنهما يقفان عند مفترق طرق؟
بعض من أسئلة عديدة تفرض نفسها في ضوء ما يتم رصده من تمرد يمارسه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الرئيس الأميركي فيما يخص الحرب على غزة. وتطورات تلك الحالة التي تحولت إلى نقد شخصي مارسه بايدن ضد نتنياهو.
فالرئيس بايدن يواصل تقديم الدعم المطلق سياسيا وعسكريا واقتصاديا لإسرائيل، في حين يواصل نتنياهو توجيه ما هو أقسى من النقد للرئيس بايدن.
فآخر تهمة وجهها الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي أن الأخير يعمل ضد مصالح الدولة التي يرأس حكومتها. وآخر جواب بعث به نتنياهو للرئيس بايدن أن غالبية الشعب الإسرائيلي يتفقون معه على موقفه الذي يتبناه فيما يخص حرب غزة.
وقبل ذلك وصلت المشاحنات بين بايدن ونتنياهو حد التشكيك بمدى قبول الأول في الشارع الأميركي مدعيا بأن 80 بالمائة من الشعب الأميركي يؤيدون نتنياهو.
وبين هذه وتلك تطورات لافتة وصلت حد تجاوز نتنياهو والتنسيق مع الوزير غانتس حول تطورات الموقف في القطاع، وإبلاغه بشكوى البيت الأبيض من عناد نتنياهو ورفضه الاستجابة للنصائح الأميركية بخصوص حرب التجويع التي يشنها نتنياهو على الغزيين عموما، وأبناء شمالي القطاع بشكل خاص. وهي الحرب التي أعلن بايدن عن قراره بحلها من خلال إقامة ميناء بحري على شاطئ غزة، ومحطة تدقيق للشحنات المرسلة في أحد موانئ قبرص قبل إرسالها الى سكان القطاع لحل مشكلة التجويع التي يمارسها نتنياهو ضد الغزيين.
وهو القرار الذي أثار استهجان المتابعين لجهة أن المشكلة ليست في نقص المعابر التي يمكن إرسال المساعدات من خلالها. وإنما في الإجراءات الإسرائيلية التي تمنع دخول المساعدات من مغبر رفح الحدودي ومن المعابر الإسرائيلية مع القطاع. وتعمد الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على طالبي المساعدات عند تجمعهم للحصول على ما يسد رمق أطفالهم.
فالميناء الذي يحتاج الى إكثر من شهرين لإنجازه والذي يكلف عشرات الملايين من الدولارات لن يحل المشكلة المستعجلة، حيث قضى عشرات الأطفال بسبب نقص الغذاء والدواء، وما زال مئات الالاف في خطر نتيجة لذلك النقص، وحيث أنيطت مهمة حماية المواد الاغاثية بعد خروجها من البحر ودخولها القطاع بالجيش الإسرائيلي. الذي من غير المستبعد أن يكرر عملية إطلاق النار على المتجمهرين طلبا للمعونة.
فحل المسالة ـ بإجماع الأطراف ـ أن تمارس واشنطن ضغوطاتها على تل أبيب ودفعها إلى الالتزام بضوابط معينة من شأنها أن تيسر دخول المساعدات المتراكمة في معبر رفح إلى سكان القطاع.
بالتوازي، هناك كم من القضايا الخلافية، يتبناها بايدن ويرفضها نتنياهو. من بينها حل الدولتين، التي يراها بايدن حلال أساسيا للملف الفلسطيني، ويرفضها نتنياهو. ومثل ذلك مستقبل قطاع غزة” ما بعد حماس”.
فآخر التقارير تؤكد ان تعليمات نتنياهو بإعادة احتلال غزة أوشكت على الجهوزية. حيث نفذت الأجهزة العسكرية مجموعة من الشوارع والبنى التحتية التي تقسم القطاع إلى قسمين شمالي وجنوبي، وعاد الجيش الإسرائيلي إلى الجزء الشمالي من القطاع لتدمير ما تبقى من أبنيته. واطلق سياسة التجويع ضد من تبقى من سكانه. ويستعد الجيش لتنفيذ عملية الاقتحام لمنطقة رفح وطرد سكانها إلى مناطق أخرى من بينها تهجير عدد منهم الى سيناء.
وكشفت تصريحات أطلقها نتنياهو النقاب عن بعض ملامح تلك الخطة أن القطاع لن يعود إلى حكم السلطة الفلسطينية. في إشارة واضحة إلى نيته إعادة احتلالها. وإخراج الهيئات الدولية منها وبخاصة الأونروا.
كل ذلك وبايدن يؤكد تمسكه بدعم إسرائيل وعدم التخلي عنها. وسط تسريبات تؤكد أن كل ما وجهه من نقد وصل حد الهجوم ضده كان محكوما بمخرجات الحملة الانتخابية لبايدن التي كشفت عن تراجع لشعبيته في الكثير من الولايات التي يقطنها مؤيدون للشعب الفلسطيني.
وفي المقابل تسريبات تؤكد أن نتنياهو يتمسك بركوب موجة التطرف لحماية نفسه وحكومته من تبعات من المؤكد أنها ستطيح به.
ويبدو ـ وفقا لذلك ـ فإن الطرفين يتفقان على هدف واحد، ويختلفان في بعض المجالات المصلحية. وأن ما يفكر به نتنياهو ليس واقعيا في الكثير من عناصره. فمهما يكن الوضع صعبا لن يكون بمقدور إسرائيل تدمير حماس، ولن يكون بمقدورها حكم قطاع غزة الذي اضطرت للتخلي عنه من طرف واحد.

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