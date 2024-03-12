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المشاريع الريفية بعجلون.. بدايات وأفكار متواضعة تواصل التألق والنجاح

3/12/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - رغم أنها بدأت بأعداد محدودة لا تتجاوز عدد أصابع اليد، باتت تجارب الأسر المنتجة في عجلون، تنتشر في مختلف المناطق وبأعداد تقدر بالمئات، لا سيما وأن كثيرا من تلك القصص حققت نجاحات واستطاع أصحابها من إيجاد مصدر دخل جيد مكنهم من الإنفاق على أنفسهم وسد احتياجات عوائلهم.
ويركز هؤلاء في مشاريعهم على إنتاج أنواع من الأطعمة البلدية التي تلقى رواجا جيدا كصناعة مشتقات الألبان والمخللات وأنواع من الخبز والفطائر، فيما تجاوز بعضهم ذلك لإنتاج مشغولات وتحف يدوية.
ويقول رئيس لجنة السياحة والآثار في مجلس محافظة عجلون، وهو المنسق لعدد كبير من المعارض الإنتاجية لتلك الأسر منذر الزغول، كم أشعر بالفخر والاعتزاز وأنا أرى وأشاهد، كيف بدأت الأسر العجلونية تُطور من عملها ومنتجاتها، فكل يوم أرى كل جديد في عمل هذه الأسر، حتى أصبحت أشعر أن منتجات هذه الأسر بدأت تُنافس أكبر المنتجات العالمية الطبيعية، وخاصة في الجودة وطريق التعبئة والتغليف والعرض، وهو الأمر الذي أصبح يُثلج صدورنا جميعا.
وتابع أن عدد الأسر العاملة في مجال المنتجات الريفية والحرف اليدوية العجلونية بدأ يزداد بشكل لافت جدا، حيث كان عدد هذه الأسر قبل بضع سنوات لا يتجاوز عدد أصابع اليدين، وكنا قبل عشر سنوات على سبيل المثال نجد صعوبة كبيرة حينما كنا ننظم معارض المنتجات الريفية العجلونية، لأننا لم نكن نجد الأعداد الكافية للمشاركة في هذه المهرجانات، في حين أصبح عدد الأسر العاملة في هذا المجال اليوم يقدر بالمئات، وفي كل عام يزداد العدد ويتطور الأداء والجودة، وهذا الأمر يُبشر بالخير، لأن ازدياد عدد الأسر العاملة في مجال المنتجات الريفية من شأنه الاستغلال الأمثل لخيرات محافظتنا الجميلة التي لا تعد ولا تحصى، وهذا من شأنه أيضاً توفير مئات فرص العمل الجديدة وتحسين دخول هذه الأسر التي في غالبيتها تعاني الأمرين في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة جداً التي نمر فيها جميعا.
وزاد أن قصص نجاح هذه الأسر العجلونية المنتجة بدأت تكبر وتكبر، وسيكون لهذه الأسر شأناً كبيرا في تنمية المحافظة وازدهارها، فإننا نتطلّع أن تكون المنتجات العجلونية الطبيعية المقصد الأخر الهام لكافة زوار الأردن والمحافظة.
وأكد الزغول أنه ومن من أجل ذلك كله ومن أجل أن تستمر مسيرة الخير لهذه الأسر العجلونية الطيبة فإنه يتوجب علينا جميعاً دعم هذه الأسر بشتى الطرق والسبل وخاصة من خلال تسويق منتجاتهم وتسهيل إقامة معارض المنتجات الريفية العجلونية داخل وخارج المحافظة، لأن هذا سيساهم إلى حد كبير بدعم هذه الأسر واستمرار عملها على الوجه الأمثل الذي نتطلع إليه جميعاً.
ويقول أحد أصحاب هذه المشاريع ماجد الغزو، إنه بدأ مشروعه للألبان لتحسين دخله وتلبية متطلبات أسرته المتزايدة، لكنها ما لبثت أن تطورت يوما بعد يوم، للتحول إلى استثمار مكنه من تأمين دخل ثابت لأسرته في واحدة من قصص النجاح التي تبدأ بمشروع إنتاج متواضع وتصل إلى الريادة في الإنتاج.
وأكد أنه بدأ قبل سنوات بتنفيذ فكرة شراء كميات متواضعة من حليب الأغنام والأبقار من المزارعين لغايات تصنيع مشتقات الحليب وبيعها للأقارب ليطور عمله بعد ذلك وبات اليوم يشكل له مصدر دخل ثابت، موضحا أنه بدأ العمل في إحدى غرف المنزل، والآن يمتلك معملا، ويقوم وبمساعدة من أفراد أسرته بتصنيع كافة منتجات الحليب، ناصحا الأسر العجلونية في ظل محدودية فرص العمل بالمحافظة، باستثمار الفرص المتاحة كتصنيع وبيع أنواع من المنتجات المحلية الزراعية والحيوانية، فهي تشكل فرص عمل وباب رزق يحقق مردودا جيدا يمكن الأسر من تحقيق دخل مناسب.
ويقول محمد القضاة إن هناك الكثير مما تجود به الأراضي الزراعية في مختلف مواسم السنة من خيرات طبيعية، بحيث يشكل استثمارها بتربية النحل أو الاتجار بها باب رزق، ويستطيع من يعملون بهذا المجال الاعتماد على مردودها في دفع نفقات مشاريعهم، وتلبية احتياجات أسرهم المتزايدة.
ويؤكد أن الكثير من المواطنين وجدوا في خيرات عجلون فرصة جيدة لتأمين مصدر دخل، فيما يعتمد أغلبهم على تسويق منتجاتهم عبر بيعها لتجار الجملة أو من خلال بيعها للسكان بعد عرضها في الأسواق، فيما تباع أغلب الكميات عبر الطلبات المباشرة خاصة مشتقات الحليب.
ويقول المزارع أحمد يوسف إن زراعة بعض الأراضي بالبقوليات كالفول والبازيلا بات يشكل مصادر رزق جيدة، بحيث يمكن المزارعين من رعاية أراضيهم ويوفر لهم مبالغ جيدة تعينهم على قضاء حوائج أسرهم المتزايدة.
وتقول السيدة أم أحمد إن سيدات وفتيات استطعن إنشاء مشاريعهن الخاصة وتطويرها، وتمكن من خلالها من إعالة أنفسهن وأسرهن، مشيرة إلى أن بعضهن يعملن في صناعة وبيع المواد الغذائية بأنفسهن أو من خلال الجمعيات، فيما استطاعت آخريات من تحويل أجزاء من المنازل إلى مطاعم ريفية تقدم أكلات شعبية من المنتجات المحلية الريفية، بحيث باتت تلقى رواجا وإقبالا من قبل الزبائن، وتدر دخلا جيدا.
وبينت أن مجموعة من الفتيات في المحافظة، اندفعن نحو تحسين أوضاعهن، عن طريق الحصول على التدريب في التصنيع الغذائي، مستفيدات من البيئة العجلونية الزراعية المنتجة لمحاصيل زراعية، التي يمكن أن تستغل في التصنيع الغذائي على نحو جيد.
وتؤكد أن مثل هذه المشاريع تحقق لهن فرص عمل كريمة في منازلهن، وتقيهن الجلوس بلا عمل، ويساعدن أسرهن على تأمين لقمة العيش.
يذكر أن جمعيات خيرية كانت قدمت دعما لزهاء 20 مشروعا منزليا إنتاجيا للسيدات بهدف تشجيعهن على تطوير أعمالهن لإعالة أسرهن.
وأكد رؤساء جمعيات تعاونية، والقائمون على معهد التدريب والشركة الوطنية للتدريب والتشغيل في المحافظة، أهمية برامج التدريب على التصنيع الغذائي، كونها تسهم في خلق مناخ إنتاجي في المحافظة، وتسويق المنتجات الزراعية في إطار جديد، يحقق إقبالا من المواطنين، والزوار لما تتميز به المنتجات الزراعية العجلونية من جودة.
وأكد علي الصمادي أن الإسراع بإنجاز السوق الريفي في عجلون، سيكون له أثر كبير على الأسر المنتجة التي تعاني من صعوبات التسويق، إضافة إلى أن هذا السوق، سيوفر عشرات فرص العمل الدائمة والموسمية لأبناء المحافظة.
وأكد أن المشروع سيتيح للكثيرين من المزارعين وأصحاب الحرف اليدوية والتقليدية والمنتجات الغذائية من مضاعفة تسويق منتجاتهم التي يعتمدون عليها في إعالة أسرهم، وإدامة مشاريعهم، مؤكدا أن الكثير منهم استفاد في أوقات سابقة من معارض مؤقتة أقيمت لبضعة أيام، إلا أنها لا تقارن بوجود معرض دائم.
وتشتهر المحافظة بمنتجات شعبية منتجة محليا، كالفطائر والزلابيا وأنواع أخرى كالعسل ودبس الرمان والعنب والخروب ومنتجات ذات جودة عالية كالزيت والعسل والثمار المجففة والأعشاب الطبية، إضافة إلى الحرف التقليدية.
من جهته، أكد رئيس بلدية عجلون الكبرى حمزة الزغول، أن البلدية تعمل حاليا بمشروع سوق ريف عجلون السياحي بقيمة 700 ألف دينار وهو مبنى يتكون من 3 طوابق؛ الطابق الأول يتضمن سوقا دائما للمنتجات اليدوية والتراثية ومنصة إلكترونية لتسويق المنتجات ومنصة إلكترونية للتغليف والطابق الثاني يضم مطعما وكوفي شوب (بانوراما) مطل على قلعة عجلون، فيما يتكون الطابق الثالث من قاعة مخصصة لجلسات تصوير المناسبات، وحفلات التخرج.
وقال إن خصوصية المحافظة السياحية، ينبغي أن تسهم كثيرا بتسويق منتجات المحافظة المختلفة، واستثمار زيارة الوفود السياحية والمتنزهين إليها، ما يتيح لهم المرور بالسوق الدائم للمنتجات العجلونية، مؤكدا أنه سيوفر فرص عمل جيدة لأبناء المحافظة، وسيشكل فرصة للمزارعين وجمعيات المحافظة، لترويج وتسويق أنواع عديدة من فائض المنتجات الزراعية والغذائية والحرفية.
وزاد أن أهمية المعرض تكمن في إسهامه بالحد من البسطات، التي يضطر المزارعون إلى عرضها على الأرصفة وفي مناطق مواقف الحافلات.

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