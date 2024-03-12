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الكرك.. شوارع ضيقة تتحول لمواقف وتخرج عن الخدمة

3/12/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هشال العضايلة الكرك – على نحو بات يشكل معاناة وضررا للسكان، تخرج العديد من الشوارع في مدن وبلدات بالكرك من الخدمة، نتيجة الاعتداء عليها من قبل البعض وتحويلها إلى مواقف لمركباتهم بشكل دائم أو مؤقت، ما يعيق استخدامها، ويجبر سائقين على استخدام أخرى بديلة غالبا ما تكون ترابية وغير مرسمة من قبل البلديات.
وبحسب سكان بالكرك فإن جميع بلدات وقرى المحافظة لا تخلو من حالات اعتداء تحدث في ظل غياب الرقابة من البلديات، وخاصة في بعض الحالات، مع تبريرات سكان معتدين على بعض الشوارع والطرق بأن هناك خللا في ترسيم الطرق والشوارع على أرض الواقع خلافا للمخططات التنظيمية رسميا.
ويضطر سائقون إلى استخدام شوارع وطرق ترابية بديلة عن الشوارع الرئيسة التي تم إغلاقها بواسطة مركبات البعض، وهي غالبا ما تكون مهترئة ومليئة بالحفر وغير معبدة نهائيا، وخاصة وأن خيارات المواطنين في غالبية شوارع البلدات والقرى باستخدام الشوارع الداخلية محدودة.
ويؤكد سكان بالكرك بأن حال شوارع المحافظة بغالبية البلدات تماثل بعضها وتعاني من الضيق الشديد بسعة لا تزيد عن أربعة أمتار، وبلا أكتاف وأرصفة وتشكل للمعتدين مواقف مثالية لمركباتهم، ولا يتم اتخاذ أي إجراءات رسمية بحقهم من قبل البلديات.
وقال طارق المبيضين من سكان بلدة الثنية إن معاناة الأهالي المستمرة من سنوات لا يبدو لها حل في الأفق، ولا يوجد أي أمل بالانتهاء من حالة الاعتداءات المتكررة على الشوارع والطرق الفرعية بين الأحياء في مختلف المناطق والشوارع والطرق الداخلية.
وأكد أن الاعتداء على الشوارع وتحويلها لمواقف للمركبات باتت حالة عامة وتظهر في مختلف المواقع، ما يضطر السكان إلى استخدام الطرق الترابية ما يزيد معاناتهم، وخاصة وأن آثار تردي أحوال تلك الطرق والشوارع يظهر جليا في مركبات المواطنين.
وبين أنه وبسبب كثرة حالات الاعتداء على الشوارع وإغلاق بعضها أحيانا بشكل نهائي، تنتشر في غالبية بلدات المحافظة الشوارع غير المعبدة كبديل، والتي اضطرت البلديات إلى فتحها وتركها على حالها الترابي، لكونها غير مرسمة على المخططات التنظيمية، ما يجعلها مصائد للمركبات في موسم الأمطار حيث تتراكم كميات كبيرة من الطين والمياه وتحيل حياة السكان الى جحيم.
وأشار أن غالبية تلك الشوارع بخاصة في مناطق التوسع التنظيمي الجديد للبلديات فتحت بشكل عشوائي ولم يجر تعبيد بعضها أساسا، وتتحول إلى برك طينية في الشتاء بسبب ما وضع فيها من أتربة، وتسويتها بآليات البلدية أو المتعهدين.
وقال أحمد الصرايرة من سكان بلدة مؤتة بلواء المزار الجنوبي إن المنطقة تعاني من تردي حال شوارعها وخاصة الشوارع الفرعية التي تخدم الأحياء الخارجية للبلدة، وعلى وجه الخصوص ما يحدث وسط الأحياء من اعتداء من قبل البعض على الشوارع وتحويلها إلى مواقف دائمة لمركباتهم، ما يمنع الآخرين من استخدام الطريق أو الشارع، لافتا إلى أن المواطنين يصبحون بين خيارين هما السير على شوارع ترابية مهترئة ومحفرة أو الالتفاف والذهاب بطرق أخرى قد تكون بعيدة للوصول إلى مقصدهم.
من جهته أكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة أن البلدية تنفذ مشاريع لتعبيد وإعادة تأهيل طرق وشوارع كثيرة في مناطق البلدية كلها بدون استثناء، بحيث أن مشاريع التعبيد هذه تشمل غالبية مناطق وبلدات البلدية.
ولفت إلى أن البلدية تنفذ الشوارع وفقا لمخططات رسمية نهائية وهي تخدم العديد من السكان بأي منطقة ولا يجوز لأي كان الاعتداء على الشارع وإغلاقة أو استخدامه كموقف للمركبات، بحيث إن البلدية تخالف كل من يعطل حركة المرور بشوارع البلدية.
ولفت إلى أن البلدية قامت مؤخرا وبعد ورود ملاحظات على اعتداء تجار بمناطق مختلفة على الأرصفة وأحيانا الشوارع ببناء على مداخل محالهم التجارية وهو الأمر المخالف بتحويلهم إلى القضاء لإنهاء الاعتداء على الشوارع والأرصفة بموجب القانون.
وأكد المعايطة بأن هناك شوارع وطرقا في مناطق مختلفة وضعها صعب للغاية ويجب إعادة تعبيدها ولا تنفع معها الصيانة، لافتا إلى أن البلدية قامت مؤخرا بعمليات تعبيد وفتح وإعادة تعبيد لشوارع رئيسة وفرعية في مختلف المناطق.
وأضاف أن البلدية وبالتنسيق مع مختلف الجهات الداعمة ستنفذ مشروعا لإعادة تأهيل الطرق ، مشيرا إلى إن المشروع يشمل إعادة تأهيل شبكة الطرق والشوارع في مناطق البلدية المختلفة ويعالج كل الاختلالات الموجودة على أرض الواقع وخاصة الشوارع التي أصابها الاهتراء بشكل كبير وهي بحاجة إلى إعادة تأهيل شاملة.

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