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14 ألف شاحنة من العقبة إلى الموانئ المصرية خلال شهرين

3/12/2024 11:28:24 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) احمد الرواشدة العقبة – بالرغم من الأحداث والتوترات الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها على حركة النقل البحري وسلاسل التوريد والتزويد، إلا أن الجسر العربي نقلت ما يقارب 14 ألف شاحنة من ميناء العقبة الى ميناء نوبيع المصري، ومن ثم برا إلى موانئ مصر على البحر الأبيض المتوسط، خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، وهو ما يعزز التجارة البينية بين الدول العربية باعتبارها حلقة الوصل بين مشرق الوطن العربي ومغربه.
وعملت شركة الجسر العربي على استحداث أنماط نقل جديدة لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط عبر الخط العربي للنقل البري والبحري وبزمن وصول وتعرفة نقل منافسة وذلك من خلال نقل البضائع بالحاويات المحملة على شاحنات أو من خلال نقل الصادرات العربية بالشاحنات الاعتيادية وإعادة تعبئتها بالحاويات في الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط لغايات تصديرها لوجهتها النهائية على مختلف خطوط الملاحة العالمية.
وقال مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة عدنان العبادلة ان الإجراءات التي اتخذتها الشركة لرفع معدلات الإركاب على بواخر الشركة والتي وصلت نسبة الزيادة فيها إلى 23 %، مقارنة بالعام 2022، حيث تم العمل على رفع جودة الخدمات والميزات التي تقدمها الشركة للمسافرين، على متن أسطولها البحري وتوفير نقل آمن ومريح وتقديم خدمات تكاملية وعروض تهدف الى استقطاب فئات جديدة من المسافرين، مبينا أنه وبالنظر للنتائج المالية الإيجابية التي حققتها الشركة خلال العام 2023، فإن شركة الجسر العربي ستعمل على زيادة رأس مالها من الأرباح المحققة ليصبح مائة وخمسة ملايين دولار، الأمر الذي يؤكد على مدى متانة وصلابة الشركة المالية وقدرتها على العمل في ظل كافة الظروف والتحديات.
وشدد العبادلة على استمرار الجسر العربي في سياسة تحديث أسطولة البحري حيث تعمل الشركة حالياً على شراء قارب سريع، وباخرة ركاب وشحن (RO-PAX) لتكون إضافة نوعية لأعمال الشركة ولاستيعاب الطلب المتزايد على حركة نقل البضائع والشاحنات عبر خط العقبة-نويبع والذي يشهد حركة تبادل تجاري نشطة وفق الإحصائيات الرسمية.
وكانت شركة الجسر العربي قد قدمت تسهيلات لنقل الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية الى أهلنا في قطاع غزة المحاصر، حيث وصل ما يزيد على (650) شاحنة مساعدات منذ بداية العام الحالي عبر الجسر العربي إلى الأهل في غزة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر والدائم مع وزارة الخارجية الأردنية والسفارة الأردنية في القاهره لنقل المواطنين والعرب العائدين من قطاع غزة على متن بواخر الشركة والذي وصل عددهم إلى 246 مواطنا.
وخلال اجتماعها الثاني والثمانين للجمعية العمومية لشركة الجسر العربي الممثلة بوزراء النقل في كل من الأردن ومصر والعراق في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة برئاسة وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير وبحضور وزيرة النقل وسام التهتموني ورئيس مجلس إدارة شركة الجسر العربي حازم الحفاظي نائبا عن رزاق محيبس السعداوي وزير النقل العراقي حيث خصص الاجتماع للاطلاع على نشاط الشركة وأهم إنجازاتها وخطط عملها ونتائجها المالية خلال العام الماضي .
وبين وزير النقل المصري الفريق كامل الوزير على أهمية الاستمرار بنهج التطوير والتحديث وأن باخرة الشحن الجديدة "أور" التي انضمت حديثا لأسطول الشركة وساهمت في رفع تنافسية خط العقبة - نويبع وحافظت على انسيابية حركة التبادل التجاري عبر هذا الخط الحيوي الذي يربط المشرق العربي بالمغرب العربي، حيث تتميز الباخرة أور بسرعة شحنها وتفريغها التي لا تستغرق أكثر من ثلاث ساعات لشحن ما يقارب من (90) شاحنة.
وبين الوزير أهمية الخط العربي للنقل البري والبحري والذي يهدف إلى نقل الصادرات والمستوردات العربية عبر خط العقبة - نويبع ومن ثم برا الى الموانئ المصرية المطلة على البحر المتوسط وبالعكس، مؤكدا على ان المسار الجديد يحظى بدعم من الحكومة المصرية وعلى أعلى المستويات لما له من دور مهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية وزيادة حركة الترانزيت عبر الأراضي الأردنية والمصرية، مشيرا ان الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتقديم كافة التسهيلات لهذا المسار من خلال رفع جودة الخدمات وتطوير بيئة العمل وتوفير العناصر اللازمة لنجاحه لتكون شركة الجسر العربي الجسر الذي يربط بين الأشقاء العرب.

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